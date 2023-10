'A ŠTA ĆETE DA MI UZMETE, OBRAZ?' Vučić: Mi nećemo da idemo sa njima u vlast, interesuje nas samo da uradimo nešto za Srbiju

Predsednik Vučić istakao je da je jedini izvor legitimiteta narod i objasnio zašto je važno da imamo izbore.

- Zašto je važno za građane da imamo izbore? Ja mislim da je važno kada postoji lažna predstava o krizi legitimiteta organa vlasti, onda je važno da ljudima izađemo u susret. Da ljudi mogu da kažu šta misle o tome kako se Srbija kreće, dali radimo ili ne dobro, žele li nekog drugog ili ne. Ne postoji ništa odvratnije u politici nego držati se za svoju fotelju kada nemate dovoljno procenata podrške građana, kao što su to radili od Pajtića, Tadića, Đilasa, do poslednjeg trenutka se držali za fotelju grčevito samo da još koji dan ostanu na vlasti. Zatim ono što oni ne mogu da razumeju. Da postoje ljudi koji nisu pokvarenjaci, nego koji imaju moral, žele da budu tu, upravljaju državom, samo ako imaju podršku naroda. A ne zato što im legalitet to omogućava. Legitimitet je ključna stvar. Ja sam se rukovodio interesom građana. Smatram da je Srbija na prekretnici, da nam je potrebno drugo poluvreme. Da nam je potrebno da pokažemo šta smo uradili i šta ćemo da napravimo. Kada kažem penzije će biti povećane toliko i toliko - svi znate da će biti tako - rekao je Vučić i dodao da je isto za plate, Beograd na vodi, Prokop, druge projekte...

- Narod mora da se izjasni. Ljudi su nosilac suvereniteta. Narod mora da zna da smo jedan deo teških reformi završili. Da je Srbija krenula brzo, snažno da se razvija. Da je uspela da štiti interese našeg naroda zapadno od Drine, u CG i svuda gde on živi na prostoru bivše Jugoslavije - rekao je Vučić. ur

- Na ljudima je da kažu kakvu politiku žele i ja nemam problem sa tim. Za razliku od njih ja nikada nisam pravio posle izbora nikakve scene i priznavao izborni rezultat i kad bih gubio sa 0,3 posto razlike. Mi nećemo da idemo sa njima u vlast, ne interesuje nas opstanak na vlasti i kupovina bilo koga. Ne interesuje nas pravljene praznih i besmislenih dogovora ni o čemu. Nas interesuje da uradimo nešto za građane Srbije i ovu zemlju. Možemo da dobijemo poverenje građana, to je u redu, ne možemo, neka vlada neko drugi - rekao je Vučić i dodao da nema nameru da se sklanja jer nema nijedan račun u inostranstvu ili nekretnine bilo gde van ove zemlje.

- A šta ćete da mi uzmete? Obraz da mi uzmete? - upitao je Vučić i naveo šta je sve uspešno urađeno za 11 godina, a što prethodna vlast nije uradila.

