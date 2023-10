VUČIĆ: Imamo dva kluba za Fajnal for, država uložila mnogo para u njih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da košarkaški klubovi Zvezda i Partizan imaju skupe timove i da je mnogo para država uložila i u jedne i u druge.

"Mi imamo dva kluba za Fajnal for (Evrolige), za prvih pet u Evropi. To sad govorim kao neko ko bi trebalo da za sedam, osam meseci završi fakultetet za košarkaškog trenera", rekao je Vučić.

Na konstataciju novinarke da je najbolje kada se Srbija takmiči sa zemljama regiona u sportu, Vučić je odgovorio da on najviše voli kad se Srbija takmiči sa njima u ekonomiji i napretku.

"Mi smo mnogo zaostajali za njima, za nekima zaostajemo sve manje, a nekima smo mnogo pobegli u međuvrmenu", rekao je Vučić.

On smatra da Hrvati imaju talentovane košarkaše, ali da imaju lošiju školu košarke od Srbije i misli da nas nikada neće stići.

Što se tiče fudbala, Vučić smatra da Hrvati imaju bolji reprezentativni fudbal, ali da se na klupskom nivou stanje menja, tako da on misli da je danas Zvezda ispred Dinama, te se, kako kaže, vratilo sve na svoje mesto.

On ističe da uvek navija za srpske klubove, iako se zna da navija za Zvezdu.

"Zna se da navijam za Zvezdu, nije to nikakva tajna. Zvezda je ponovo najuspešniji regionalni klub, verujem da će Partizan da se digne. Partizan sad vodi u prvenstvu, igra odlično, želim im mnogo sreće i uspeha. Želim to i Čukaričkom i TSC-u", rekao je Vučić.

Prema njegovom mišljenju, FK Crvena Zvezda bi pobedila zagrebački Dinamo da dođe do susreta sad.

"Nadam se toj utakmici, za razliku od svih drugih koji beže od te utakmice, ja se nadam toj utakmici, fer-pleju, sportskoj utakmici i naravno pobedi našeg tima", zaključio je Vučić.