Momirović: Borićemo se da obezbedimo životne namirnice za naše ljude na Kosovu i Metohiji

Ministar unutrašnje i spoljašnje trgovine Tomislav Momirović izjavio je danas da je, i posle razgovora koje je imao u Briselu, teško reći kada će biti srpske robe na Kosovu i Metohiji.

On je naveo da prištinska vlada blokira CEFTA sporazum i trgovinu srpskim proizvodima na teritoriji KiM, ali da će se Srbija boriti i obezbediti snabdevanje za svoje ljude u pokrajini.

"Mnoge kompanije, pre svega sa juga naše zemlje, koje decenijama sarađuju sa albanskim partnerima, sada to ne mogu da rade, što je prvi put u istoriji, jer su i za vreme rata Srbi i Albanci poslovali", rekao je on za Javni servis Srbije.

Prema njegovim rečima, niko više ne priča o toj trgovinskoj blokadi jer smo na pragu humanitarne katastrofe, blokirana je trgovina i dopremanje osnovnih životnih namirnica.

"Teško je pričati o trgovinskim efektima i šteti po privredu kada imate očigledan pritisak da se ljudi isele. I to nije prvi pritisak. Mi već šest meseci imamo veoma agresivnu politiku prema našem narodu sa očigledno samo jedinim ciljem - da se proteraju sa Kosova i Metohije,“ rekao je Momirović.

On je istakao da su posledice blokade robe nesagledive.

Komentarišući izjavu evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija, koji je posle razgovora sa njim rekao da ilegalne trgovinske barijere moraju biti ukinute, Momirović je istakao da je to sasvim jasno i da Srbija o tome priča mesecima.

"Ja sam pisao mnogim svojim kolegama širom Evrope i sveta i svi se oni slažu da je to neprihvatljivo i da blokada mora da se ukine, ali se to na terenu ne dešava", rekao je on.

Momirović je dodao da mora da se omogući slobodan promet ljudi i roba i da se Srbija neće zaustaviti dok ne obezbedi da osnovne životne namirnice za Srbe budu dostupne u prodavnicama na Kosovu i Metohiji.