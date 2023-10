Telekom je jedan od stubova državnosti i pokazatelj suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Oni tamo funkcionišu uprkos svim napadima i sredstvima kojima se Kurti služi, istakao je Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige.

Komentarišući izjavu Marinike Tepić da je naš izborni sistem potpuno narušen, uprkos tome što su se iz redova njihove stranke mogli čuti vapaji da se održe izbori, sa druge strane upravo ne prezaju da izreknu optužbe na račun Ane Brnabić, a povodom zakona o javnom informisanju i medijima.

- Ja sam imao priliku pre neki dan da prisustvujem jednoj od javnih rasprava povodom zakona o javnom informisanju i nisam primetio da je opozicija nešto preterano zainteresovana kada su ti instituti u pitanju. Pre svega to je sve prljava kampanja protiv svega onoga što ima prefikse nacionalnu, državno, srpsko i tako dalje – rekao je Đurđev.

Kako kaže, apsolutno je jasno zašto je srpski Telekom trn u oku, dodaje da je to zato što oni žele da poremete jednu matricu koja je do sada vladala, a to je da državno, nacionalno preduzeće, ne može po njihovoj logici da bude uspešno i da može da bude tržištvo konkurentno.

- Telekom Srbija je to sve opovrgao. Ima odlične rezultate, možda i najbolje rezultate u istoriji iako je pod stalnim udarom i kampanjom, uglavnom tajkunskih medija, koji imaju za cilj, ne samo da preuzmu tržište, već i tu komaniju – rekao je Đurđev.

Dodaje da je takođe zanimljivo to da je Telekom jedan od stubova državnosti i pokazatelj suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Ističe da oni tamo funkcionišu uprkos svim napadima i sredstvima kojima se Kurti služi.

- Mislim da, i ne bi me čudilo, da je nekom od tajkuna Kurti na određeni način i ponudio da dobiju monopol na tržištu Kosova, ako se eliminiše Telekom sa tog prostora. Ono što je po meni žalosno, to je da određeni tajkuni u Srbiji, ne mogu da funkcionišu ni u jednom drugom obliku biznisa a da to nije monopol – rekao je Đurđev.

Đurđev je rekao da kompanije koje se bave telekominukacijama u Evropskoj uniji, kao i nekim drugim jakim zemljama koje ne pripadaju EU, uglavnom su kompanije koje su u apsolutnom državnom vlasništvu.

- One su imaju vlasništvo u medijima i jedan su od alata uz pomoć kojih se oni bore da na tržištu budu konkurentni. To je normalna praksa poslovanja i nije nešto što je javnosti nepoznato – ističe on.

Đurđev je, komentarišući napade na predsednika Vučića od strane opozicije, a u vezi sa Kosovom i Metohijom, rekao da su potpuno pogrešili adresu, dodaje da opozicija ukoliko želi da se bori za svoje glasove treba da se obraća građanima, a ne evropskim zvaničnicima koji im u ovoj temi ne mogu nikako pomoći.

- Posebno što su i građani Srbije posebno alergični na bilo kakve vrste tutorisanja. Srbija ima mnogo problema i suočava se sa bitnim pitanjima i građani poklanjaju svoje poverenje političkim opcijama koji tretiraju pitanja od državnog značaja, a u ovom slučaju to je vladajuća koalicija predvođena predsednikom Vučićem – rekao je Đurđev.

Kako kaže, ako je nešto vrhunac demokratije, onda je to to što su na zahtev opozicije da se raspišu vanredni izbori svega par meseci nego što treba da se održe redovni, oni i omogućeni od strane vlasti.

- To je po meni važno pitanje. Mi smo dobrom spoljnom politikom od istorijskih neprijatelja napravili nove prijatelje. To su dominantne političke teme kojima treba da se bave u Srbiji i opozicija i pozicija – rekao je Đurđevi i istakao da se oni samo bave sticanjem još većeg bogatstva u sfer telekomunikacija.



