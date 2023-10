TERZIĆ: Vučić će uvek biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji

Kurtijeva Rada Trajković odavno nema ništa sa Srbijom i kosovsko-metohijskim Srbima, jer je našu trobojku zamenila za crveno-crni barjak, pod kojim nemo posmatra svakodnevni teror koji njen šef Aljbin Kurti sprovodi nad golorukim srpskim narodom na severu Kosova i Metohije, izjavio je Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Ispunjavala je ona naređenja svih onih koji su Srbiji i Srbima sa Kosova i Metohije uvek želeli zlo, počevši od Bajrama Redžepija pa preko Bernarda Kušnera sa kojim se cinično cerekala na pomen trgovine srpskim organima i nad strašnim zločinima koji su počinjeni nad našim sunarodnicima.

Ono što Kurtijeva Rada neće da prizna jeste da je sve sporazume prekršila Priština i da antisrpske parapolicijske jedinice nemaju šta da traže na severu Kosova i Metohije i to po članu 9. Briselskog sporazuma čiji je garant Evropska unija.

Upravo zbog nepoštovanja sporazuma i jednostranih i nasilnih akcija režima iz Prištine, Srbi su napustili institucije kako bi skrenuli pažnju na situaciju u kojoj se nalaze.

U napadu antisrpske histerije sada se isto kao i Kurti obrušava na sve one koje je srpska država odlikovala zato što su uradili ono što ona nikada nije smela, a što podrazumeva častan otpor velikoalbanskom teroru.

Aleksandar Vučić će uvek biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji i to je ponovio nebrojeno puta. Uvek će im biti podrška šta god oni odlučili kako bismo, pre svega zajedničkim snagama kroz političku i diplomatsku borbu sačuvali naš narod i srpske nacionalne vrednosti na Kosovu i Metohiji, ali i od nasrtaja Kurtijevih izaslanika poput Rade Trajković koja želi isto što i on, a to je etnički čisto Kosovo i Metohiju, bez kosovsko-metohijskih Srba.

Autor: