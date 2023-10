UBRZO OD BEOGRADA DO BUDIMPEŠTE ZA 2 SATA I 35 MINUTA! Blažić za Pink: Srbija dobija NOVO LICE (VIDEO)

U srpsku putnu infrastrukturu uložen je ogroman novac. Srbija dobija novo lice i to je dokaz napretka naše zemlje, saglasni su sagovornici Pinka.

Marko Blažić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da će brza pruga do Subotice biti završena do 2024. godine, a do kraja 2025. Mađari treba da završe svoj deo i tada će se stizati iz Beograda do Budimpešte za dva sata i 35 minuta.

- Sa Sokolom smo dobili potpuno novo lice Srbije. Sada se vidi kada se radi, kada je zdrava ekonomija, kada se ima novca, koliko može sve da se promeni - istakao je Blažić gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Narodni poslanik Uglješa Mrdić kaže nikada u istoriji nije izgrađeno više puteva u Srbije nego u proteklih desetak godina.

- Sam podatak da ćete vi od danas od Šapca do Beograda moći da dođete za 45 dovoljno govori. Nekada je bilo potrebno između sat i po i dva - naveo je Mrdić i dodao da se od Beograda do Uba dolazi za pola sata, a isto toliko treba i vozom do Novog Sada.

Cela Srbija se gradi, i uskoro će biti spojena najmodernijim auto-putevima i saobraćajnicima. To samo govori koliko ova vlast ozbiljno radi u interesu i države i njenih građana

