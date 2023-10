UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić: Šabac je 50 godina čekao most, o auto-putu se pričalo...a onda smo uzeli stvar u svoje ruke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju auto- puta Beograd - Šabac. Kako je Vučić ranije saopštio sada će od Beograda do Šapca moći da se stigne za 45 minuta.

Auto-put Ruma-Šabac je najznačajnija infrastrukturna investicija koja spaja Srem i Mačvu i ujedno je najkraća saobraćajna veza između Novog Sada i Beograda sa ovim delom zapadne Srbije i Republikom Srpskom.

- To je nešto neverovatno i veličanstveno. Kada krenete ka šabačkom mostu videćete jedan predivan drvored kod Klenka, to je veličanstveno kako izgleda - rekao je Vučić i dodao da je ponosan na Srbiju i na ono što je izgrađeno.

Ovo su neverovatne promene, veoma značajne stvari i za investitore. Potpisujemo najmanje dva velika ugovora sa Kinom, to je na radost ljudi u Vojvodini, jedno će biti od Bačkog brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Bečeja, Kikinde, a drugo Beograd+-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Gotovo je neverovatno šta sve radimo. Treba da se završi i Pakovraće-Požega.

Predsednik je rekao da je ovo najvažniji deo auto-puta.

Vučić je kazao da je potrebno da se uradi Hrtkovac - Platičevo, Platičvo - Vitlajevci/Grabovci mora da se uradi.

- Spaja Srem, Mačvu i Podrinje. Ni jedna zemlja u Evropi ne radi ni približno kilometara auto-puteva kao mi proporcionalnog broju stanovnika - istakao je Vučić i dodao da je ovo važna stvar i za investitore, ako postojeće, tako i nove.

- Ovaj deo smo završili, ovo je bilo bitno, ako ne i najvažnije. Moramo da završimo i ostali deo puta, jer nas povezuje sa Zvornikom, i podiže Loznicu! Ne merim godine, merim samo rezultate. Kada bismo završili ceo Srem i Mačva, imali bismo sve. Sigurno najbolju povezanost, kada se uradi i ovih 54,5 kilometara, dovešće do odlične povezanosti. Nadam se da ćete biti u mogućnosti da završite autoput u što bržem roku, pod tim se podrazumeva rok do kraja 2024. godine. Zahvalan sam vam na vašem radu, trudu i svemu što radite - istakao je Vučić.

- Potpisujemo najmanje dva velika ugovora sa Kinom, to je na radost ljudi u Vojvodini, jedno će biti od Bačkog brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Bečeja, Kikinde, a drugo Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad. Gotovo je neverovatno šta sve radimo. Treba da se završi i Pakovraće-Požega. Ićićemo i na izgradnju novog dela ka Prokuplju, kao i od Beograda do Niša, onda idemo ka Požarevcu, pa potpisujemo ugovor za brzu saobraćajnicu do Bele Palanke. Posle toga se završava deo do Preljine i Čačka, skoro neverovatno šta smo uspeli da uradimo - istakao je predsednik i dodao da je ponosan ostvarenim rezultatima.

Predsednik Srbije kaže da je ponosan ostvarenim rezultatima.

O Zelenoviću Predsednik je rekao da ni metar puta nisu izgradili oni koji su to obećavali. - Ja sam srećan što smo to mogli da uradimo. To više nije pitanje samo novca, već problema sa eskproprijacijom... Ponegde pogreše veštaci, poreska uprava i kažu cenu manju od realne, a imate ljude koji prijave poreze na imovinu vrednosti 4.000 evra, pa danas kažu da vredi 200.000 evra - kazao je Vučić.

On je govoreći o novim investitorima istakao važnost postojanja auto-puteva, kao i gasovoda.

- Ovo su čudesne stvari za zemlju. Od Beograda do Cera sat vremena...to nikada nije bilo - istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da je važno da se ljudi vrate na istok Srbije gde su prazne kuće.

- Za mene sve kasni. Ja se trudim da stignem svuda tamo gde ovi vaši nikada nisu stigli. Oni su 2016. godine u razgovoru sa Peningtonom rekli kako će da krenu u izgradnju ovog auto-puta, na kraju ni peni nisu uložili, ni seoski put nisu izgradili. Ovaj auto-put nisu izgradili ni Đilas, ni Aleksić, već su i jedni i drugi krali pare - kazao je on.

Govoreći o izborima, Vučić je rekao da ćemo se boriti za istinu, da ne pobede laž bezobzirnost i kriminal, ali da su tu i rezultati.

On kaže da je za ljude da izgube izbore i da ne kukaju, već da čestitaju protivniku.

- Čestitam im unapred. Ostaje samo sitnica - da se prebroje glasovi. Ti ljudi veruju u magijsku moć sopstvenih laži - konstatovao je Vučić o Đilasovim istraživanjima.

Vučić kaže da su između tri/tri i po milijarde evra uložene u kampanju protiv njega.

- Kako da pobedite posle toga? Ali, ovo ne možete da pobedite. Ovo su rezultati - kazao je predsednik.

Nakon obraćanja medijima, Vučić je otvorenim autobusom otišao u obilazak auto-puta.

- Auto-put će danas biti otvoren u 18 časova. Vožnja do Nove godine biće besplatna, sama deonica Ruma-Šabac je 100 dinara, a 270 dinara je Beograd-Šabac. Beograd-Ruma je 170 dinara. Neverovatno je da ćete moći da se vozite za manje od 1,5 evra da se vozite ovakvim putem - rekao je Vučić.

On je istakao da će u Kini biti potpisana dva izuzetno važna ugovora za ljude na severu Srbije.

- Jedna će biti smajli od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde i Crnje, a drugo bi trebalo da bude Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, da napravimo taj nepravilni trougao između Beograda, Inđije, Novog Sada i ponovo Beograda. Gotovo je neverovatno šta sve radimo. Trebalo bi da se završi Pakrovaće - Požega - kazao je on.

- Skoro 50 godina je Šabac čekao most, a o auto-putu se bezbroj puta pričalo, ali niko nikada ništa preduzimao nije. Ostajalo je samo mrtvo slovo na papiru. Dok vaša i naša generacija nije uzela stvar u svoje ruke. Ovaj auto-put je nešto što će dovesti investitore u Loznicu, već i Mali Zvornik, Krupanj, Ljuboviju - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ovo je velika stvar za Šabac i istočni deo Srbije.

- Ponosan sam jer ljudi obično pričaju mnogo unapred, a kada analizirate njihova dela, uglavnom nisu pričljivi. Mi ćemo imati o čemu da pričamo, ali to ne bi bilo moguće bez vas - rekao je Vučić.

Ako ne sanjate snove za svoju zemlju, šta ustvari sanjate? Nastavićemo i da sanjamo i da ostvarujemo snove. Da bi Srbija išla napred moramo da budemo jedinstveni. Kada traže da se odreknemo slobodarskog duha, moramo reći da ne damo na svoje, da ćemo nastaviti da radimo i guramo dalje.

Kako je dodao, rezultati našeg rada najveća su kazne našim neprijateljima.

