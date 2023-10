'SVAKI NOVI KILOMETAR PUTA MENJA LICE SRBIJE' Predsednik Vučić o razvoju zemlje: Potpisaćemo dva izuzetno važna ugovora za ljude sa severa Srbije

Svaki izgrađeni novi kilometar autoputa zajednička je pobeda i države i naroda i to su velike stvari koje menjaju lice naše zemlje, poručio je juče predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju novog auto-puta od Rume do Šapca u dužini od 22 kilometara. On je ujedno najavio da će u utorak tokom posete Kini biti potpisana tri strateška dokumenta o saradnji, od kojih je jedan sporazum o slobodnoj trgovini koji ima neprocenjiv značaj za našu zemlju.

- Potpisaćemo dva izuzetno važna ugovora za ljude sa severa Srbije, iz Zrenjanina, Sombora, Kikinde, Bečeja, Novog Bečeja, Srbobrana, Kule, Vrbasa... Izuzetno važne ugovore potpisujemo u prisustvu predsednika Sija - rekao je Vučić.

Predsednik je velikom broju okupljenih građana poručio i da je gotovo 50 godina Šabac čekao most preko Save i konačno ga dočekao, a o auto-putu se pričalo bezbroj puta, sve dok aktuelna vlast nije uzela stvar u svoje ruke. On je dodao da je obezbeđeno 500.000 novih radnih mesta, zahvaljujući kojima se, takođe, uspešno finansira i izgradnja novih saobraćajnica u našoj zemlji, podižu penzije i plate. Predsednik je napomenuo da će za godinu dana Srbija moći da se pohvali da je za prethodnih 10 ili 11 godina napravljeno više kilometara auto-puta, nego od 1945. do danas i najavio da će do Nove godine biti besplatno korišćenje auto-puta RumaŠabac.

On je naveo i da će cena za deonicu RumaŠabac biti 100 dinara, 270 dinara je za deonicu Beograd-Šabac, a 170 dinara za vožnju putem Beograd-Ruma, što je manje od 1,5 evra. Kako je rekao, Moravski koridor veoma uspešno napreduje i uskoro se završava deo do Vrnjačke Banje i Kraljeva, a onda sa druge strane od Preljine do Adrana.

Pruga pre roka

Vučić je najavio i da će brza pruga od Novog Sada do Subotice biti završena pre roka kao i da će se tada od Beograda do Subotice stizati za sat i 10 minuta. Kada je reč o železničkoj infrastrukturi i izgradnji brze pruge, Vučić kaže da su sada najzadovoljniji oni koji su bili najviše protiv toga i koji su govorili da nikada neće postojati brzi voz, a da sada dolaze iz Novog Sada u Beograd na proteste.

- Voleo bih da su malo masovniji ti protesti, više bismo novca mogli da naplatimo kroz vozne karte - rekao je Vučić.

- Ovo će za Šabac značiti dolazak novih investicija i verujem do kraja 2024. možemo do Loznice da završimo brzu saobraćajnicu. Ovaj auto-put do Šapca i brza saobraćajnica do Loznice dovešće investitore u Loznicu, Mali Zvornik, Krupanj, Ljuboviju i u celo Podrinje, a pomoći će i istočnom delu Republike Srpske i BiH. Ljudi mogu da ostanu ovde da žive i u Šapcu i u Loznici, a da rade u Beogradu ili Novom Sadu, kad budemo napravili fruškogorski koridor, biće potrebno 45 minuta do Novog Sada - naglasio je Vučić.

Rekao je da sve to možemo da radimo zahvaljujući sprovedenim teškim reformama 2014. godine.

Vraća se dijaspora

Kada je reč o povratnicima iz inostranstva, Vučić je rekao da trenutno imamo minimalno negativni trend u migratornim kretanjima.

- Vraćaju se posebno ljudi iz Austrije i Nemačke, gde su uslovi sve teži. Naročito nam je važno da se ljudi vrate na istok Srbije, zato tamo toliko i ulažemo u infrastrukturu, radimo i dunavsku magistralu - napomenuo je predsednik.

- Bez vas građana ne bismo mogli ništa da napravimo. Hvala što ste bili sa svojom državom Srbijom i kada smo imali najteže poplave i migratornu krizu i koronu i kada imamo rat na teritoriji Ukrajine i Izraela i Palestine i kada imamo danas velike pritiske, hapšenja i maltretiranja Srba na KiM, i što ste znali i kroz teške dane da verujete svom rukovodstvu - rekao je Vučić, dok su okupljeni klicali "Aco Srbine", "Srbija, Srbija"... Naveo je da smo u svim tim teškim trenucima znali da moramo da se izborimo i da Srbiju guramo napred:

- Ako ne sanjate snove za svoju zemlju, a šta sanjate? Ako ne planirate da uradite nešto veliko, šta hoćete da ostavite iza sebe? Ovo su velike stvari koje menjaju lice naše zemlje i nastavićemo zato da sanjamo i snove da ostvarujemo. Naglasio je da naša Srbija mora da ide napred i da zato moramo da budemo jedinstveni kada nas pritisnu i traže nam da se odreknemo slobodarskog duha: - Moramo da stisnemo zube i kažemo - ne damo svoje, niti na svoj narod i svoju zemlju, borićemo se da Srbija još brže napreduje nego ikada do sada.

Dva stadiona u novembru

Vučić je najavio i da će stadion u Loznici biti otvoren 12. novembra, a u Zaječaru 19. novembra.

- To je prelep objekat i po meni veličanstven. To je razvojni projekat, kao i u Zaječaru - rekao je Vučić tokom obilaska štandovi sa lokalnim proizvodima, duž novog auto-puta Ruma - Šabac.

Predsednik je naglasio da su mu iz "Azvirta" rekli da će završiti brzu saobraćajnicu od Šapca do Loznice i pre kraja sledeće godine, ako državni organi urade na vreme svoj posao. On je zato pozvao Vladu i javna preduzeća da sve završe i da ne sede funkcioneri u svojim kancelarijama, već da rade za narod:

- Da bismo mogli da zaposlimo ljude i sa jedne i druge strane Drine, da ostanu na svojim ognjištima, a ne da idu u Minhen, Vičencu i druge gradove. U siromašne delove Srbije moramo više da ulažemo. Izađite iz svojih kancelarija i kabineta i rešavajte probleme - poručio je Vučić i dodao da uskoro kreće gradnja nove bolnice u Šapcu, kao i novi put do Tekeriša sa šabačke strane, a videće i da li može da se uradi i put prema Sremskoj Mitrovici. Vučić je izjavio i da sve više stranih radnika dolazi u Srbiju da zaradi i da će naša zemlja morati više da uloži u njihove plate.

- Na Moravskom koridoru gde radi 3.000 radnika, oko 1.200 su srpski radnici, sve ostalo su Indijci, Turci, iz Bangladeša. U Beogradu na vodi gde radi 2.500 radnika, maksimalno 40 odsto su srpski radnici. To su naši problemi, ali zemlja napreduje i sve više njih dolazi u Srbiju da zaradi novac za sebe, kao što smo mi nekada išli trbuhom za kruhom u zapadne zemlje. - Beskrajno volim Srbiju koja mi više od života znači i nikada neće moći da me pokore ma koliko to pokušavali - istakao je predsednik Vučić.

