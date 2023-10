EDI RAMA: Nema ničeg lošeg u tome da Srbija finansijski podrži Zajednicu srpskih opština

Albanski premijer Edi Rama ocenio je da nema ničeg lošeg u tome da Srbija finansijski podrži Zajednicu srpskih opština na KiM i naglasio da bi tzv. Kosovo trebalo da istrajava u primeni francusko-nemačkog plana kako bi postiglo ono čemu teži, a to je konačno priznanje.

"Francusko-nemački plan je najbolja stvar koju Kosovo može da dobije jer je to de fakto priznanje. To je predlog 'živi i pusti drugog da živi' i utire put ka priznanju od strane drugih", rekao je Rama, u prenosi Juronjuz Albanija (Euronews.al).

U intervjuu za podkast Insajd Albanija (Inside Albania) Rama je rekao da ne vidi ništa loše u tome da Srbija finansijski podrži Zajednicu srpskih opština.

"Srbija je izgubila rat i ne može ni da zamišlja vojnu osvetu. To je gotovo! Kosovo je priznala zajednica zemalja koja nikada neće dozvoliti povratak. Nikad! Bez obzira šta se desi! To je prva tačka. Drugo, ako je Zajednica osnovana u ustavnom okviru Republike Kosovo i rezultat je dogovora na osnovu toga, onda tu neće biti prostora da naoružani ljudi dođu i tvrde da su članovi te Zajednice. To će biti prostor da opštine imaju samoupravu i podršku Beograda. Što da ne?", reako je Rama.

Povodom kritika iz Prištine zbog ideja o ZSO i konferenciji o tzv. Kosovu Rama je naglasio da je važno gledati u budućnost i učiniti sve za približavanje, a ne stalno razmišljati o prošlosti.

"Prošlost je gotova", rekao je Rama i dodao da je put vrlo jasan i da treba raditi na miru, fokusirati se na budućnost i ne ostati talac prošlosti.

Govoreći o sutrašnjem samitu Berlinskog procesa u Tirani Rama je rekao da nije planiran sastanak predstavnika Beograda i Prištine ali nije isključio takvu mgoućnost.

"Nismo to planirali i ne očekujem. Svašta može da se desi jer u ovakvim situacijama, gde se svi druže, ako bude prilike ili ako lideri Nemačke i Francuske, koji će biti ovde, požele da razgovaraju sa njima kao koautori francusko-nemačkog plana koji je na stolu , moglo bi da se desi", rekao je Rama.

Tzv. Kosovo će na samitu predstavljati premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, a Srbiju premijerka Ana Brnabić.

Autor: