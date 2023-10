ZBOG NATPISA 'NE DAMO TE ZEMLJO DUŠANOVA' Oglasio se Srbin kog je privela Kurtijeva policija u Zubinom Potoku

U Zubinom Potoku privreden je Stefan Spasojević (27) jer je nosio majicu na kojoj su bili srpski manastiri sa natpisom "Ne damo te zemljo Dušanova".

Spasojević kaže za Kosovo onlajn da je juče ujutro sa drugom pošao kolima kako bi pse izveli u šetnju u okolinu Zubinog Potoka i da ih je na putu zaustavila kosovska policija, izvela iz kola i pretresla vozilo.

- Zaustavili su nas, izveli iz kola i pretresli nam vozilo. Ja sam nosio staru majicu na kojoj su bili srpski manastiri sa natpisom na ćirilici "Ne damo te zemljo Dušanova". Pitali su me šta mi piše na majici i ja sam im rekao. Oni su onda pozvali patrolu Rosu iz Zubinog Potoka da vide šta piše na majici, jer među njima, kako su mi rekli, ima onih koji znaju ćirlicu - priča Spasojević.



Prema njegovim rečima pripadnici Rosu su došli, njih trojica, koji su mu saopštili da je natpis na njegovoj majici "vređanje na nacionalnoj osnovi".

- Rekli su mi da je natpis na majici vređanje na nacionalnoj osnovi i da mogu da je nosim samo kod kuće ili u šumi. A pošto smo bili na putu ka šumi, ja sam im odgovrio da je i nosim za šumu i da je majica stara, da svakako nisam hteo sebi da napravim nikakav problem. Ni na kraj pameti mi to nije bilo - kaže Spasojević.

Dodaje da su drug i on poneli hranu i da su uz hranu imali nož za sečenje koji im je oduzela kosovska policija.

- Priveli su me u stanicu, oduzeli su mi majicu koju sam nosio i nož koji smo poneli uz hranu, a koji je bio u automobilu. Dao sam izjavu i rekli su mi ako slučajno javni tužilac bude hteo da pokrene postupak, oni će me zvati i pustili su me kući - navodi on.

Kaže da je pitao na osnovu čega tužilac može da pokrene postupak.

- Rekli su mi da po kosovskom zakonu, za to zbog čega su me priveli, kao neko krivično delo, mogu da dobijem od jedne do pet godina zatvora, jer se radi o provokaciji na nacionalnoj osnovi - rekao je Spasojević.

Autor: