'Fali im i program i harizmatičan lider' KARLEUŠA U HIT TVITU ISPROZIVALA OPOZICIJU, pa pomenula i Dua Lipu i albanske separatiste

Estradna umetnica Jelena Karleuša, glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević i voditelj Milomir Marić govorili su večeras u emisiji Hit Tvit o ključnim društveno-političkim tetmama.

Prva tema bila je otvaranje auto-puta Ruma-Šabac. Reč je saobraćajnici koja je otvorena u petak, 14. oktobra u pristustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a jedna je od najvažnijih u zemlji.

Predlog broj 1: Ruma-Šabac

Vučićević je istakao da već večeras možemo da sednemo u kola i da budemo u Šapcu za 45 minuta.

- Nije tačno da je bilo kašnjenja. Pre 43 godine je začeta ideja, tek 2019. godine je neki Vučić rekao da će napraviti taj put i napravio. To su tektonske promene, to su radikalno dobre vesti - istakao je Vučićević.

On je istakao da mi suštinski živimo u uslovim trećeg svetskog rata.

- Da nam je neko rekao pre tri, četiri, pet godina imaćete brzu prugu svi bi mu se smejali - naveo je Vučićević.

Kako je dodao, početkom septembra su rekli da nema šanse da se auto-put Ruma-Šabac otvori pre decembra zbog nekog klizišta.

- I šta ćemo sada? U frustraciji i očaju, jer ne mogu da kažu ne valja auto-put, sad kažu naprednjaci su došli autobusima na otvaranje. Pa čime da dođu? Na magarcima? Taj prezir više ne samo prema predsedniku, već i prema narodu je neobjašnjiv - dodao je Vučićević.

Karleuša kaže da je u emisiju došla u svojstvu građanke.

- U oko mi je upala zamena teza - loše je kada se neko hvali rezultatima. Nije bitno da li je nešto dobro, nego zašto se neko time hvali. Meni kao građaninu ove zemlje veoma znače, ali ne samo nama, već i celom regionu. Ali stalni akcenat na mržnji, mi smeta. Čini mi se da im se preterano daje na značaju. Narodu je važnije koliko ima kilometara auto-puteva, nego šta je rekao neko za koga niko ne glasa - navela je Jelena Karleuša.

Prema njenim rečima, to nije demokratija već pravljenje neke loše atmosfere.

Karleuša je postavila pitanje zašto je bitno ko gradi puteve, ako je to za narod.

Predlog broj 2 - Izbori

Dok je na Televiziji Pink emitovan predlog broj 2, u medijima su se pojavile informacije o ceni Karleušine haljine.

Milomir Marić je ironično rekao kako gledaocima nisu interesantne teme, niti aktuelna dešavanja, već sve zanima koliko košta haljina koju Karleuša večeras nosi u emisiji.

- Ja sam ovu haljinu zaradila i niko mi je nije poklonio. Stavljaju mi metu na čelo, samo da bi se oblatio neko ko ima bilo šta pozitivno da kaže i za ove puteve, pa i za predsednika Srbije - navela je Karleuša.

Vučićević je govoreći o izborima rekao da opoziciji nije jasno kako to neko nije "stavljen" na neko mesto.

- Podsvest govori iz opozicije. Ponoš, Marinika i Đilas znaju kako je bilo dok su oni bili na vlasti. Dragan Đilas kaže da je Vučić najbogatiji. Kako ga nije sramota? On je iz politike izašao kao truli milijarder. Kreće se u krugu svoje pokvarenosti - istakao je Vučićević i dodao

Ova zemlja je na najboljem mogućem putu. Vučić putuje u Kinu, ide da se vidi sa jednim od najvećih lidera ovog sveta. Zvanično je da ćemo potpisati ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom

Milomir Marić je naveo da su se ranije iz budžeta finansirali i gubitaši.

- Sada je rasterećen državni budžet, sada je BDP dramatično veći - rekao je Marić.

Karleuša je navela da njoj, kao nekome ko treba da glasa, opozicija nije ponudila nikakav plan i ideju, osim opsesije Vučićem.

- To se pretvorilo u jednu bolesnu opsesiju, pa čak napadaju i ljude koji imaju nešto pozitivno da kažu za Srbiju - rekla je Karleuša i ukazala da od kada je Vučić došao na vlast imamo Prajd bez ikakvih problema.

- On mora da bude predsednik svih građana. Mi smo jedna vrsta Pojasa Gaze u sred Evrope. Treba balansirati...- dodala je Karleuša.

- Sa jedne strane imamo hejtersku politiku, mrzitelje Vučića, bez obzira na to šta on radi. Ništa ne valja. Zašto? Zato što je Vučić - istakao je Vučićević i dodao da će se Vučić u Kini naći i sa najmudrijom kineskim državnikom.

Kako je rekao, pričamo o politikantima koji traže sankcije ne za predsednika Srbije, nego za celu zemlju.

- Možete li da zamislite da postoji albanski političar u Prištini koji će tražiti sankcije za lažnu državu Kosovo - rekao je Vučićević.

Karleuša je rekla da ne zna ni jednog opozicionog kandidata vrednog pomena.

- Oni ne mogu ni da se saberu, a i nemju ni jednog harizmatičnog kandidata koji bi bio lider. Nikoga ne kritikujem i ne vređam. To im je moj savet - da nađu jednog harizmatičnog lidera - istakla je Karleuša.

Prema njenim rečima, glas svake javne ličnosti mnogo vredi.

- To što sam ja pevačica, što sam žensko, plavuša...bila sam linčovana. Tu su oni sa mnom završili. Linčovali su me samo zato što sam iznela mišljenje da predsednik Srbije nije kirv za ubijanje dece i masakr. Moja porodica i ja smo prošli pakao. Niko me nije zaštitio od udruženja za prava žena - naglasila je Karleuša i dodala:

Prošla sam pakao samo zato što sam iznela svoje mišljenje. Ako je to njihova politika, onda su jasni razultati izbora. To što oni rade narod ne voli i oni ih neće i to se vidi na izborima.

- Biti izdajnik svoje zemlje pred svetom, pokazati koliko nam je bitnija vlast od srpskih interesa nije prihvatljivo. Izdajnike ovaj narod nikada nije voleo - rekla je Karleuša.

Vučićević je podsetio da on nije bio u dobrim odnosima sa Karleušom, te da su jedno o drugom govorili loše, sudili su se...ali da je ono što je ona prošla, jer je rešila da se ne saglasi sa nečijim mišljenjem, doživela ne linč, već paramedijski fašizam i progon.

- Posle niza godina sam se vratila na Tviter, kako čula šta ljudi misle, pa i promovisala albume, shvatila sam da ljudi bez imena i slike znaju bolje od mene sa kime spavam, sa kime mi muž spava, šta predsednik treba da radi...I povukla sam se, nisam želela da se trujem - istakla je Karleuša.

Predlog broj 3 - Pismo opozicije

- Ja sam bot zato što sam na strani Srbije i izabranog predsednika, a oni su šta? Oni su izdajnici. Ako treba da biram, sa zadovoljstvom ću biti neko ko je na strani moje zemlje. Da li je pregrubro kada kažem da neko radi protiv interesa svoje zemlje? - rekla je Karleuša.

Marić je naveo da je reč o ljudima koji traže stranu intervenciju u Srbiji, a Vučićević da se može polemisati oko termina izdajnici ali da se prvi put istoriji Evrope dešava da neko traži sankcije za svoju zemlju.

- Mogu samo da kažem: Sram ih bilo da Srbin, tako otvoreno ide na Srbina pred svetom. Mislim da nam se smeju kako smo sami sebi najveći neprijatelji. Meni je žao predsednika, buše ga sa svih strana i to naši. Smatram da je Kosovi i zauvek će biti deo naše države i ne mogu da shvatim da jedan Srbin ima isto mišljenje kao Kurti, lider separatista. Kako je moguće da se uniformisano lice na teritoriji naše države, a Kosovo je deo naše države, naziva policajcem, a Srbin teroristom. Ovo nema veze sa politikom. Ja sam Beograđanka, ali smatram da moje mišljenje ne može biti isto kao mišljenjue lidera albasnskih separatista. Žao mi je što će šaka nekih ljudi napraviti ružnu atomosferu. Ispali smo nesložni - istakla je Karleuša i dodala da ljubav prema jednoj zemlji, ne isključuje ljubav prema drugoj zemlji.

- Kad Dua Lipa kaže Kosovo je nezavisno, sa istim pravom ja kažem Kosovo je srce Srbije. Gde je ona u pravu, a ja nisam? Zamenjene su teze. Kada to rade ljudi u reaginu to je u redu, ali kada to rade Srbi, to su izdajnici - istakla je Karleuša.

