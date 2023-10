VUČIĆ O OPOZICIJI: Svako od njih misli da je mnogo pametniji i čudom se čudi što ga narod neće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na hajku na dnevnom nivou koja se protiv njega i ljudi iz vlasti vodi u opozicionim medijima, a govoreći o opoziciji koja se žali na izborne uslove.

- Svako od njih misli da je mnogo pametniji i čudom se čudi što ga narod neće. Da bi našli pravi razlog zašto je to tako, pa ne mogu da kažu da nisu dovoljno pametni i marljivi. "Pravi razlog" je uvek u medijima, u diktaturi, strahovladi i svemu drugom, a što je uvek izgovor i što je uvek put u pravljenje problema i nekakvih protesta posle izbora, kao što su to svaki put radili. Nikada nisu čestito čestitali nekom pobedu na izborima. Nikada! Sumnjam da će se to i ovog puta dogoditi, ali prvo da vidimo rezultate izbora... Oni su, čini mi se, po sopstvenom istraživanju, u velikoj prednosti, ova njihova agencija "stata" je to rekla... Ja im čestitam na tome, a mi ćemo da probamo da se borimo - kazao je Vučić.

Kaže da je nezapamćeno i nezabeleženo da se opozicioni mediji raduju merama protiv bilo koga u sopstvenoj zemlji i da to mnogo više govori o njima.

- Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Umesto da ćute o tome i da se prave da ne znaju šta se dešava, oni se valjda hvale što imaju saradnju sa onima koji će da traže kaznene mere za Srbiju. Prvo da vidimo hoće li ih biti, a onda da vidimo zbog čega će ih biti i šta je to Srbija uradila - izjavio je predsednik.

Autor: