ĐURIĆ: FRANCUZ MILOŠ I TAJKUN ĐILAS SU DVOJAC ZA PROPAST SRBIJE

Nevena Đurić, potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke kaže da je dvojac za propast Srbije - Miloša Francuz i tajkun Đilas, na tajkunskoj televiziji, su se večeras udružili i krenuli svim najprljavijim i najpoganijim sredstvima protiv Vučića i Srbije. Jer to im je jedan, jedini cilj - da sruše predsednika i našu državu!

- Da reč tajkuna Dragana Đilasa i njegovih saboraca ne vredi ni pet para uverili smo se, još jednom, večeras - kada je ova belosvetska ništarija govorila "o nagloj odluci predsednika Vučića" da izbori budu održani ove godine. A oni su: kukali na sav glas i kmečali danima, pretili haosom na ulicama ukoliko izbori ne budu održani, pištali i vrištali, puna su im usta bila izbora, a sada su, tobož - vidno zaprepašćeni - navela je Đurić i dodala:

Jasno je da nisu spremni da čuju glas i volju građana Srbije. Na svaku temu o kojoj nam danas sole pamet mogu da govore navodeći sebe kao reprezentativni primer!Jer, jedini pravi generatori nasilja u našoj državi su oni - predstavnici tzv. opozicije u Srbiji, lopuže iz restlova bivšeg režima: njihovi poslanici su se krajnje siledžijski ponašali u Narodnoj skupštini, skakali po klupama, uništavali skupštinski inventar, a tajkun je tukao čak i članove svoje porodice.

- Nasilnik koji govori o nasilju.Jer, on je taj koji je do srži ogrezao u kriminalu i korupciji! Ojadio je kasu grada Beograda, osiromašio narod, strpao milione u sopstvene džepove i skrivao ih kojekuda po belom svetu - od Mauricijusa do Hong Konga! Žuti tajkun koji govori o kriminalu i korupciji!Mir i stabilnost u Srbiji obezbedio je Aleksandar Vučić - mudrom, drzavničkom politikom - rekla je Đurić.

Kako je dodala, Đilasovo vreme za mir i stabilnost je znao samo on i njegovi pajtosi, ne i građani Srbije - kad kaže stabilnost sigurno misli na to što su ostavili pola miliona ljudi bez posla, na ulici, bez parčeta hleba i šansi za pristojan život!

Kada kaže mir verovatno misli na to što su mirno, tiho i prećutno tražili odlaganje priznanja tzv. Nezavisnog Kosova za samo par dana, dok prođu izbori, ne bi li slučajno štetočinski potezi koje su povlačiti ugrozili rezultat na izborima. Takvog mira i stabilnosti se građani sa strahom i zebnjom sećaju!Koliko god da cvili kod stranaca i moljaka ih za podršku - bez podrške građana Srbije sa ponosom može da ponese samo titulu najgoreg gradonačelnika Brograda u istoriji!

- Uzalud krivce za nemanje podrske traži tajkun u medijima - pune su mu ruke medija, i džepovi od istih! Ne zna se broj gadosti koje su plasirali samo o predsedniku Vučiću, i dan danas, ne posustaju i ne odustaju od bezočnih laži! Rekla je Verica Barać sve o njihovoj slobodi medija, o tome kako su preprodavali sekunde i služili se najstrasnijim zloupotrebama! Reče Đilas "da što više onih političara koji kradu budu u zatvoru" - pa baš svi u Srbiji sa nestrpljenjem čekaju dan kada će lopovčine poput njega, koje su uvek radile sve protiv i na štetu svoje države, biti iza rešetaka! - istakla je Đurić i poručila:

Ti si Đilase čovek kome Srbija na poslednjem mestu - poslednja rupa na svirali! Bila i ostala! Od sopstveni si države besomučno otimao i ni trepnuo nisi! Što se tiče olovke koja "ne radi kad je najneophodnija," 17. decembra će građanima Srbije olovke raditi, imaće i rezervnu, da odlučno zaokruže i pruže podršku opciji koja će nastaviti rad na daljem razvoju i napretku Srbije i koja će se boriti za čitav srpski narod, i dileme nema da je to - politika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

