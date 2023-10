TREĆI MEĐUNARODNI STATEŠKI FORUM 'POJAS I PUT' 17. I 18. OKTOBRA U PEKINGU! Vučić: Poseta Kini veoma važna u trenucima koji nisu nimalo laki

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i delegacija Vlade Srbije danas putuju u Kinu gde će učestvovati na trećem Forumu "Pojas i put", koji sutra počinje u Pekingu.

Predsednik Srbije izjavio je da je poseta Kini veoma važna u trenucima koji nisu nimalo laki.

Vučić je najavio važne susrete i potpisivanje važnih sporazuma sa Kinom, ali i bilateralne susrete sa predsednikom Kine Si Đinpingom i Van Hu Ningom, "kineskim Kisindžerom".

- Potpisaćemo dokumente o sveukupnoj saradnji, slobodnoj trgovini, što je od posebnog značaja za našu zemlju i kliring juan za naše banke. To su temeljni sporazumi, a biće važnih saobraćajnih i infrastrukturnih sporazuma - objasnio je Vučić u nedelju veče na svečanoj akademiji povodom 70 godina "Večernjih novosti".

Treći međunarodni stateški forum “Pojas i put” biće održan 17. i 18. oktobra u Pekingu, gde će učestvovati zvaničnici iz više od 130 zemalja i 30 međunarodnih organizacija.

Kineski predsednik Si Đinping održaće uvodni govor na Forumu na kojem će učestovati i generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Nakon toga, na skupu koji se održava u svetlu desetogodišnjice Incijative “Pojas i put”, koju nazivaju i Sijevim “lendmark projektom za proširenje uticaja Kine u svetu”, a koji je između ostalog iz siromaštva izvukao 40 miliona ljudi, biće održana tri foruma na visokom nivou o povezivanju, zelenom razvoju i digitalnoj ekonomiji.

Takođe biće održano šest tematskih seminara o nesmetanoj trgovini, duhovnoj povezanosti, razmeni između stručnih institucija, čistom Putu svile, lokalnoj i pomorskoj saradnji.

Očekuje se da će među zvaničnicima na Forumu biti i predsednik Rusije Vladimir Putin, predsednici Egipta El Sisi, UAE šeik Mihamed bin Zajed Al Nahjan, zvaničnici Francuske, Grčke, mađarksi premijer Vikor Orban...

Forum pod nazivom "Kvalitetna saradnja na Pojasu i putu: Zajedno za zajednički razvoj i prosperitet" prvi je forum na visokom nivou koji se održava od 2019. godine, kada je predsednik Vučić imao priliku da bude jedan od tri svetska lidera kojem je povereno da održe završno obraćanje i kada je sa Sijem, između ostalog, razgovarao o načinima kako da se još brže dovede do sprege Inicijative “Pojas i put” sa strategijom reindustrijalizacije Srbije.

Dvojica predsednika sastaće se i na ovom Forumu, na čijimmarginama bi kako se očekuje, trebalo da se održi i konferencija preduzetnika.

Srbija je važan partner inicijative “Pojas i put”, a koja je inspirisana drevnim Putem svile i među prvim je potpisnicima Sporazuma o saradnji širom Evrope.

Ambasador Kine u Beogradu Li Ming je u intervjuu za Tanjug podsetio na neke od najznačajnijih rezultata prethodna dva foruma i incijative “Pojas i Put”.

- U proteklih deceniju, trgovinska razmena Kine i zemalja okupljenih oko inicijative Pojas i put dostigla je kumulativno 19,1 bilion američkih dolara, uz godišnju stopu rasta od 6,4 odsto. Kumulativni iznos dvosmernih investicija porastao je na 380 milijardi američkih dolara, od čega 240 milijardi čine strane direktne investicije iz Kine u druge zemlje. Zahvaljujući toj saradnji, otvoreno je 420.000 novih radnih mesta i skoro 40 miliona ljudi je izvučeno iz siromaštva - naveo je on.

Inicijativa “Pojas i put” je, kako kaže, izrasla u međunarodno javno dobro i platformu za međunarodnu ekonomsku saradnju, ne samo da je podstakla međusobnu povezanost i ekonomski i društveni razvoj svih zemalja i poboljšala živote njihovog stanovništva, već je doprinela i zdravom razvoju ekonomske globalizacije, rešavanju globalnih razvojnih problema i usavršavanju sistema globalnog upravljanja, pokazajući kinesku mudrost.

- Držeći se koncepta otvorenosti, zelenog i integriteta, od 2013. potpisali smo sporazume o saradnji u okviru Pojasa i puta sa više od 150 zemalja i više od 30 međunarodnih organizacija, na principima zajedničke izgradnje, konsultacije i ostvarivanja zajedničkih interesa, a u cilju postizanja visokog standarda, unapređenja održivosti i stvaranja dobrobiti za ljudski život - naveo je ambasador.

Ambasador napominje da će dodatni znaćaj Forumu dati i obeležavanje desetogodišnjice inicijative Pojas i put.

Kina u okviru incijative Pojas i put gradi šest ekonomskih koridora - Novi Evroazijski kopneni koridor - železničku liniju od Kine do Roterdama.

Drugi je Kina-Mongolija-Rusija, treći je na ruti Kina-Centralna Azija-Zapadna Azija, četvrti Kina-Indokina, peti je Kinesko-pakistanski a šesti na ruti Bangladeš-Kina-Indija-Mjanmar.

Inače, kritičari Sijeve inicijative za međunarodnu saradnju zameraju mu da favorizuje firme bazirane u Kini i da ona predstavlja, kako kažu, "dužničku zamku" za zemlje koje dobijaju zajmove od kineskih banaka za izgradnju infranstrukture.

Na otvaranju Drugog foruma Inicijative Pojas i put, u aprilu 2019, posvećenom ovoj inicijativi, koji je okupio oko 40 šefova vlada i država, Si je obećao "nultu toleranciju" za korupciju u okviru inicijative koju poneki optužuju da nije transparentna.

Saradnja Pojas i put karakteriše uzajamno poštovanje i poverenje, uzajamna korist i saradnja u kojoj svi dobijaju, i uzajamno učenje između civilizacija.

Sve dok sve zemlje duž Pojasa i puta ulažu zajedničke napore da slede naš zajednički cilj, postojaće svetli izgledi za ekonomski pojas Puta svile i Pomorski put svile 21. veka, a ljudi iz zemalja koje pripadaju ovoj inicijativi mogu svi imaju od nje koristi, poručuju iz Kine.

Učesnici foruma trebalo bi zajedno da daju novi doprinos razvoju globalne ekonomije, rekao je ambasador, koji je izrazio i uverenje da će srpski i kineski zvaničnici postići novi konsenzus i rezultate u različitim oblastima kao što su politika, ekonomija, trgovina i kultura.

- Očekujem da će podeliti dobre vesti sa nama - rekao je Li Ming koji takođe putuje u Peking kako bi bio uz srpsku delegaciju i da bi njen boravak, kako kaže, bio uspešan u svim aspektima.

Ambasador je najavio da će portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine blagovremeno objaviti konkretne informacije o forumu, o svim planiranim sastancima i predsednika Srbije i ostalih zvaničnika.

U početku BRI bile su najavljene investicije u infrastrukturne projekte na tzv. Novom putu svile u vrednosti oko 500 miliijardi dolara, dok se sada prema nekim procenama, iako nema zvaničnih podataka, govori da su u pitanju projekti vredni i više od četiri biliona dolara, u oko 150 zemalja sveta. Prvi Forum održan je 2017. godine.

Ulaganje u pruge, saobraćajnice, luke, železare i drugo treba da pomognu izvoz kineske privrede i plasiranje viška kapitala u svetu.

Srbija je prošle godine ostvarila sa Kinom spoljno-trgovinsku razmenu u vrednosti većoj od šest milijardi dolara i kineske kompanije učestvuju u infrastrukturnim i energetskim projektima u Srbijie.

Jedan od najznačajnijih projekata je izgradnja brze pruge od Beograda do Budimpešte koja bi, prema najavama, kroz Srbiju trebalo da bude gotova do 2024. godine, a kroz Mađarsku tokom 2025.

Kineske firme učestvovale su u izgradnji više deonica autoputa "Miloš Veliki" i sada grade deonicu od Pakovraće do Požege i gradiće u nastavku do Duge Poljane, a učestvovale su i u završetku obilaznice oko Beograda do Bubanj Potoka. Napravile su ranije i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče.

Takođe, kineske kompanije su postale strateški partneri u Železari Smederevo i RTB Bor i spadaju među najveće srpske izvoznike.

Kineske firme učestvuju i u izgradnji novog bloka u Termoelektrani Kostolac.