PREDSEDNICA VLADE PRED POČETAK SAMITA BERLINSKOG PROCESA U TIRANI! Brnabić: Očekujem ne tako lake razgovore na samitu

Predsednica Vlade Ana Brnabić sastala se danas, pred početak samita Berlinskog procesa u Tirani, sa predsednicom Mađarske Katalin Novak i istakla da na samitu očekuje ne tako lake razgovore, ali da će štititi i braniti interese Srbije.

- Još jedan Samit Berlinskog procesa, očekujem da danas potpišemo još jedan sporazum o saradnji koji će omogućiti bolju ekonomsku integraciju čitavog Zapadnog Balkana i zbližavanje sa EU. Ove godine očekujemo potpisivanje sporazuma o uzajamnom priznavanjaju profesionalnih kvalifikacija za medicinske sestre, za doktore veterinarske medicine, takođe za babice i farmaceute - rekla je premijerka.

Brnabić je kazala da je to nastavak prošlogodišnjih sastanaka na kojima je potpisan sličan sporazum o priznavanju uzajamnih profesionalih kvalifikacija za stomatologe.

Ti sporazumi su ratifikovani u Narodnoj skupštini, rekla je Brnabić i dodala da je počela implementacija od 21. juna ove godine.

- Nije bilo lako ispregovarati sve ove sporazume, ali hteli smo da pokažemo našu konstruktivnost i otvorenost za saradnju sa Zapadnim Balknom i da pokažemo partnerima da je naš strateški prioritet punopravno članstvo u EU - istakla je ona.

Brnabić je naglasila da je od prošlog Berlinskog samita, održanog u novembru prošle godine, krenuo i teror Aljbina Kurtija nad Srbima na severu KiM i navela da očekuje da će taj teror da se zaustavi.

- Ono što je meni ostalo u sećanju je da je tada krenula kriza na KiM i brutalana agresija, neskrivena prema Srbima. Upravo je iz Berlina Aljbin Kurti krenuo rušenje Briselskog sporazuma, jer je upravo iz Berllina proglasio smenu direktora policije regiona sever KiM i time je praktično krenula nestabilnost i time je srušio multietničku policiju na KiM i na to se niko nije osvrnuo i niko tada nije osudio. To je suprotno Briselskom sporazumu i od tada su svari krenule nizbrdo - rekla je Brnabić.

Podsetila je da od 14. juna imamo kršenje CEFTE sporazuma o slobodnoj trgovini, time što je Priština zabranila ulazak proizvoda sa teritorije centralne Srbije

- To su svi dozvolili i nisu se osvrnuli, ali šta da radite - morate da se borite i da budete tu prisutni i da se nadate da će vas neko čuti - rekla je premijerka.

Brnabić je još jednom ponovila da razgovori neće biti jednostavni i laki, ali da je tu da štititi i čuva interese Srbije i našeg naroda na KiM.

- Očekujem da imamo otvorenu komunikaciju, dobre razgovore. Da li će biti laki - neće. Svaki razgovor je dobar i koristan i nadam se da će otvoriti još neke teme koje opet mogu da dovedu do nešto veće stabinosti Zapadnog Balkana - rekla je ona.

Brnabić je dodala da se Srbija uvek trudi da bude konstruktivna, da pokaže širinu i da pomogne kad god je potrebno.

- Navešću najskoriji primer, a to je repatricioni let iz Izraela sa državljanima Severne Makedonije. Razgovarala sam se predsednikom Vlade Severne Makedonije Dmitrom Kovačevskim i on je zamolio, pošto ne mogu da nađu nikoga ko će da vozi čarter letove, a da Er Srbija jedina vozi, da preveze njihove državljane. Mi smo izašli u susret, slično kao i kada je bila pandemija korona virusa i na zadovoljstvo smo pomogli našim partnerima iz Severne Makedonije - rekla je ona.

Premijerka se sastala uoči samita sa predsednicom Mađarske Katalin Novak.

- Zatim ću na marginama samita imati sastanak sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, ministrom spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Džejmsom Kleverlijem i grčklim premijerom Kirijakosom Micitakisom. Očekujem da će razgovori sa njima biti dobri i da ćemo razgovarati o produbljivanju ekonomjske saradnje - rekla je Brnabić.

Očekuje da se na marginama sretne i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog saveza Šarlom Mišelom.

Predsednica Mađarske Katalin Novak istakla je da je važno da Srbija što pre postane članica EU i da sa Srbijom ima dobre dobrosusedske odnose.

- Vrednosti Srbije su i vrednosti EU, naš zajednički cilj je da zemlje Zapadnog Balkana što pre pristupe EU, kako bi Unija postala jača - rekla je Novak.

Ona je dodala da Mađarska zauzima važan deo u tome da zemlje Zapadnog Balkana postanu deo evropske zajednice.

- Kao direktan sused Srbiji, naš je interes da imamo Srbiju u evropskoj zajednici. Moram da kažem da je EU napravila greške odbijajući ulazak zemlje Zapdnog Balkana u zajednicu. Nama je potrebna Srbija, i ostale zemlje unutar EU. One su deo Evrope - rekla je Novak.

Predsednica Mađarske je kazala da EU mora da bude partner sa zemljama Zapadnog Balkana.

Istakla je da Mađarska dobro poznaje Srbiju, narod i njenu kulturu.

- Mi imamo Mađare u Vojvodini u Srbiji i to je važno za nas. Mi se suočavamo svi sa nelegalnim migracijama u EU i želimo da zaštitimo granice EU i zato nam je važna Srbija da bude tu - rekla je ona.

Istakla je da Mađarska ima dugo i jako prijateljstvo sa Srbijom.

Ona se zahvalila predsedici Vlade Srbije Ani Brnabić i predsedniku Srbije Aleksandru Vućiću na saradnji i dodala da postoji više primera kako naše dve zemlje rade na međusobnoj saradnji.