VUČIĆ IZ PEKINGA: Potpisivanje ugovora u Kini donose SRBIJI OGROMNU KORIST! Sporazum o slobodnoj trgovini u primeni od maja ili juna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i delegacija Vlade Srbije borave u Kini gde će učestvovati na trećem Forumu "Pojas i put", koji sutra počinje u Pekingu.

Vučić će tokom dvodnevne posete, kako je najavio, potpisati tri strateška dokumenta o saradnji, od kojih je možda najznačajniji Sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom.

- Mi smo se dobro pripremali za sastanke, spremaćemo se i večeras. Posebno je sastanak sa predsednikom Sijem izuzetna čast i velika privilegija - rekao je on.

Vučić je rekao da Srbija kao mala zemlja, slabašne ekonomije u poređenju sa Kinom mora da juri preferncijalne aranžmane za privredu i osvaja velika tržišta.

On je govoreći o proceduri koja sledi nakon potpisivanaj sporazuma, izrazio očekivanje da će on stupiti na snagu do maja ili juna.

- Kada potpišemo to, mi idemo onda u naš parlament, to je sada malo komplikovanije zbog izbora, pa da razmenimo note, i da do maja ili juna stupi na snagu sporazum o slobodnoj trgovini - rekao je on.

Vučić kaže da posle toga ne bi imali više nikakve carine, koje su sada veoma visoke, posebno za naše poljoprivredne proizvode.

- Što se vina tiče, postepeno će se spuštati carine u narednih pet godina, dok ne budu došle na nulu tarife. Sada kada naša vinarija izvozi u Kinu, recimo vinarija Aleksić, uračunava im se carina od čak 30 odsto. Posle pet godina to će biti nula posto - objasnio je predsednik.

On ističe značaj ovog sporazuma za srpsku ekonomiju, i kaže da su to za nas velike stvari.

- To će pomoći i za uvoz sirovina. Ni EU ne može da se takmiči sa Kinom, a ne mi. To znači da će ovi proizvodi koje već uvozimo iz Kine biti mnogo jeftiniji nego što su danas. Ovaj ugovor na najbolji način pokazuje koliko smo se borili da popravimo poziciju naših proizvođača. To pokazuje i da gledamo u budućnost, i da pazimo na potrebe naše zemlje - istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ovaj sporazum pokazuje da umemo da gledamo u budućnost i sagledamo potrebe naših privrednika.

Predsednik je istakao da će biti potpisani i sporazumi vezani za izgradnju izlaza sa Pupinovog mosta, kao i spajanje Zrenjanina i Novog Sada.

- Moraćemo da radimo i planove da proširujemo auto-put Beograd-Novi Sad, jer očekujemo 75 miliona vozila, a imaćemo i preko 100 miliona. To su velike vesti za ljude iz Južnog i Srednjeg Banata, naravno i Beograda - kazao je on.

Vučić kaže da je posebno velika vest potpisivanje ugovora o "Smajli" obilaznici, koja će povezati Bački Breg, preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Kikinde.

- Naručili smo i pet najnovijih kompozicija koje su prošle sve evropske standarde. I tih pet nas koštaju nešto manje od one tri koje smo kupili od Štadlera. Da bismo dočekali 2025. sa novim voznim kompozicijama za prugu Beograd-Subotica - rekao je predsednik.

On podseća da je naš izvoz u Kinu uvećan 185 puta, i ističe da je to suviše važna stvar da bi je samo svodio kratku vest.

- Ovo je toliko velika stvar i neće proći tako jednostavno jer mnogi ljudi ne žele da vide Srbiju da tako unapređuje odnose sa Kinom. Ovo je suviša važna stvar. O ovome ćemo pričati narednih sedam, osam, devet meseci, a kada počne primena možemo i da merimo - istakao je Vučić.

Naglasio je odlične političke odnose sa Kinom, navodeći da su dve kineske kompanije najveći izvoznici u Srbiji.

- Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije u Kini je podrazumevajuća - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da dalje unapređujemo odnose, i da Peking zna da je Srbija potpuno nezavisna zemlja.

- Ovde su trebala da budu 24. predsednika, ali će biti 22, pošto iz arapskih zemalja šalju premijere. Tu su i Rusi, razmena Kine i Rusije dostiže do 170 milijardi dolara! Samo da vidite kako se odvijaju stvari u onom delu sveta koji mi obično ne primećujemo. Novac, investicije i napredak se velikim delom sele na azijski kontinent - istakao je on.

O pisanju opozicionih medija da "Vučić maltretira Srbe na KiM terajući ih na izbore", on kaže da je važno da se vodi dijalog.

- Plašim se da nemamo sagovornika za to, ali i najgori razgovor bolji je od toga da nema razgovora. A što se tiče tog licemernog pisanja, ja sam bio i ranije za to, ali Srbi sa KiM nisu bili. I uvek ću podržati svaku njihovu odluku! Morate biti uz njih, i kada je lako i kada nije.

Vučić je rekao da je važno da se razgovara, makar da od tog dijaloga nema ništa jer Kurti ne želi dijalog.

On je istakao da će Srbija uvek biti uz Srbe na KiM.

- Zna se da podržavam onu političku opciju koja vodi zemlju u budućnost - rekao je Vučić.

