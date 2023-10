ŽELIMO SRBIJU U EU ŠTO PRE: Srdačan razgovor premijerke Brnabić sa predsednicom Mađarske Katalin Novak!

Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa predsednicom Mađarske Katalin Novak u okviru samita Berlinskog procesa koji se održava u Tirani.

- Uoči Samita Berlinskog procesa, dan sam započela prijateljskim i srdačnim susretom sa predsednicom Mađarske Katalin Novak. Razgovarale smo o našim budućim, zajedničkim projektima. Izuzetni odnosi dve zemlje rezultat su dugogodišnje dobre saradnje i ostaćemo čvrsto na tom putu a sve u interesu i za dobrobit naših građana - poručila je Brnabić na Instagramu.

Mađarska predsednica se takođe oglasila na društvenoj mreži X.

🇭🇺 🇷🇸 #Hungary and #Serbia are not only friends but also important strategic partners. We believe that Serbia should join the EU as soon as possible. Thank you for treating the Hungarian national minority in an exemplary manner. Good talk with @SerbianPM at the 10th… pic.twitter.com/ChgYVVVz3M