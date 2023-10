ĐURIĆ: ĐILAS OKUPIO SVE SVOJE POSLUŠNIKE

Okupio je tajkun Dragan Đilas sve svoje poslušnike, angažovao silne medije koje ima u svojim rukama, da ga danas brane, izjavila je Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Ali, uzalud se trude! Uzalud pokušavaju da odbrane neodbranjivo! Mnogo ga je izgleda pogodila istina: ne prija mu nikako to što su građani u prilici da čitaju o svim njegovim nedelima na jednom mestu. Međutim, potrebni su sati pisanja kako bi se sva šteta koju je on sa svojom bolumentom naneo našoj državi nabrojala, a on je pokrenuo kompletnu tajkunsku mašineriju samo zarad jednog teksta! - izjavila je Đurić i dodala:

- Kristalno je jasno da ga je istina - baš mnogo zabolela!

- U prvom redu je naravno njegova najvernija udarna pesnica - Marinika Tepić! Iako je iza sebe ostavila mnoštvo partija i funkcija, ipak mora da opravda poverenje tajkuna, a i da zaradi platu. Nema kod takvih lopuža ništa gratis i "na lepe oči" - rekla je Đurić.

Kako kaže, ima li šta komičnije od toga da o kriminalu i korupciji govori miljenica tajkuna koja je kao pokrajinska sekretarka ostala upamćena samo po zloupotrebama, finansijskim malverzacijama i rasipanju novca građana Srbije.

- Mora da se u tajkunskim krugovima to što je zahtevala od narko dilera da se novinar, koji je po njenom mišljenju nepodoban, iseli - nekakav herojski čin! - kaže ona i dodaje:

- Mora da svaki put kada bestidno udari po sopstvenoj državi i narodu od gazde dobije pohvalu i povišicu: kada nas optuži da smo genocidan narod; kada širi laži o tome kako srpske paravojne formacije rade ne zna ni ona sama šta na prostoru naše južne srpske pokrajine, a kao dokaz pokaže fotografije iz video igrice; kada masno laže da se u Moroviću uzgaja marihuana, a u trenutku kada je nastupila pandemija koronavirusa, kada su životi i zdravlje ljudi bili ugroženi, optuživala je sopstvenu državu da je uvela zabranu kretanja kako bi autobusima naseljavala migrante.

- Koliko to para uzimaš Marinika da ovako bezočno lažeš i napadaš sopstvenu državu? Kolika je ta mržnja koju gajiš prema srpskom narodu kada si bila spremna da potpišeš rezoluciju i staviš svom narodu na čelo žig - genocidan? Za osobu koja ima bar malo časti i poštenja - o ovakvim stvarima nema ni govora! - kaže Đurić.

Kako kaže, za takve kao što si ti, tajkun i vaša svita ličnih profitera - čiji je obraz đon, pljunuti na sopstvenu državu i narod je svakodnevnica!

- A što se para i bogatstva tiče - vreme kada ste državnu, gradske i opštinske kase čerupali je prošlo, davno. Ima više od decenije. Ali je jasno da ne prezate ni od čega, i da ćete se i dalje služiti najprljavijim i najpodmuklijim sredstvima kako biste utolili svoju glad za povratkom na vlast i kako biste mogli da nastavite tamo gde vas je Aleksandar Vučić zaustavio - rekla je Đurić i dodala:

- Takve štetočine, koji su uvek u grupi onih koji su protiv Srbije i Srba, naši građani su davno pozdravili i dali poverenje onima kojima je interes naše države i naroda na prvom mestu i ispred svega.

Autor: