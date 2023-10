BRNABIĆ IZ TIRANE: Nisam razgovarala sa Kurtijem, svi pričaju da je krajnje vreme za osnivanje ZSO (FOTO)

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Tirani da se nije sastala sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem tokom samita Berlinskog procesa i da su svi učesnici istakli da je "krajnje vreme" za osnivanje Zajednice srpskih opština (ZSO).

"Ja se nisam susrela sa njim, a što se tiče Zajednice srpskih opština jasno je to komunicirano pred Aljbinom Kurtijem, dakle čuo je, ali zaista od svakog pojedinačno predstavnika država članica EU koji su ovde pristuni, Evropske komisije, Evropskog saveta, svih ostalih kako pričaju o neophodnosti da se osnuje ZSO", rekla je ona novinarima.

Dodala je da je to predviđeno i Briselskim i Ohridskim sporazumom.

"Čula sam i to mi je drago, uglavnom su svi pričali o tome da je zaista krajnje vreme za osnivanje ZSO i da je prošlo više od 10 godina, da je potpis EU takođe na tom dokumentu, Briselskom sporazumu i da treba da dođe do formiranja ZSO. Evo to mi se čini nekako upečatljivije nego na svim sastancima do sada", rekla je premijerka Srbije.



Istakla je da se tokom samita sastala sa predsednicom Mađarske Katalin Novak, šefom diplomatije Velike Britanije Džejmsom Kleverlijem, te premijerima Španije i Holandije, Pedrom Sančesom i Markom Ruteom, potom i premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisem.

Razgovarala je i kratko, kako je navela, sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, čiji se dolazak uskoro očekuje u Srbiju.



"Nadam da će to proći dobro, da ćemo imati prilike da objavimo još neke dobre vesti koje se tiču projekata u Srbiji, saradnje između Srbije i EU", rekla je.

Tokom samita razgovaralo se, dodala je, i o dijalogu, deeskalaciji situacije na Kosovu i istakla da se vidi da nije u Beogradu problem.

"Na kraju krajeva i kako možemo da utičemo da Srbi i drugi nealbanci na Kosovu i Metohiji imaju zaista bazična ljudska prava, govorimo o bazičnim ljudskim pravima ničemu sofisticiranijem od toga", istakla je.



Za 21. oktobar najavljen je dolazak "petorke", predstavnika EU, SAD, Nemačke, Italije i Francuske u Beograd i Prištinu sa ciljem postizanja napretka u primeni Sporazuma o putu ka normalizaciji između Kosova i Srbije, a Brnabić je prokomentarisala da ne očekuje lake razgovore.

"Ja očekujem, možda zvuči naivno, ali da zaista vide kako Srbi na Kosovu i Metohiji žive i koliko je to van bilo kakvih standarda koji treba da postoje bilo gde na svetu, a najmanje u okviru evropskog kontinenta", rekla je Brnabić.

Novi plan za ekonomski rast Zapadnog Balkana i dodatne investicije u sklopu plana koji je Fon der Lajen danas najavila prokomentarisala je da je Beograd sa nestrpljenjem dočekao i dodala da je Srbija među prvima aplicirala sa projektima.



"Potpuno se slažemo i to nije iznenadjenje da je taj novac uslovljen kako brzo i na koji način sprovodite reforme, mi od toga ne bežimo mi u te reforme verujemo, mi ih implementiramo jer mislimo da će dovesti do jače Srbije bolje za sve građane", rekla je ona i dodala da je da od EU zavisi da li će se proširenje dogoditi do 2030, ali da će Srbija biti spremna.

Na pitanje novinara rekla je i da ona nema nikakve veze sa promenama koje su donesene u sferi medijskih zakona.

"Ja sam predsednica vlade Republike Srbije, ja nisam menjala ništa u poslednji čas. Ja ne radim na medijskim zakonima. To rade ljudi iz ministarstva za informisanje i telekomunikacije. A šta se desilo, i kako će izgledati finalni nacrt, to ću razgovarati sutra sa OEBS-om i sa delegacijom Evropske unije, kao i sa svim ostalim partnerima koji sa nama rade", rekla je Brnabić.

