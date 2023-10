Sandra Božić, narodna poslanica SNS-a, reagovala je na gostovanje Gorana Ješića, člana DS-a, na tajkunskoj N1 i rekla da je licemerno kada neko ko potiče iz, kako kaže, kriminogene stranke, koja je upamćena jedino po lopovluku, danas deli lekcije o tome kako se vodi država.

- Samo za vreme rada u pokrajinskoj Vladi, uspeo je da ojadi budžet građana za preko 2 miliona dolara nameštajući tendere bliskim firmama. U naletu naknadne savesti Goran Ješić je zaboravio na sve marifetluke svojih kolega iz Demokratske stranke koje se danas baškare u skupocenim automobilima poput Dragane Rakić ili imaju račune po egzotičnim destinacijama. Verovatno je u toj raspodeli plena ostao kratkih rukava pa se preporučuje da u sledećoj iteraciji dobije priliku da pokaže svoje lopovske veštine na višem nivou - rekla je Božićka i dodala:

- Sramota je kada neko iz DS-a govori o radnim mestima pošto su preko pola miliona ljudi ostavili na ulici, pa se nadaju da je to sad zaboravljeno i oprošteno. Nesposobnost takvih ljudi ogleda se u tome što ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Aleksandru Vučiću narod na prvom mestu, za razliku od njih koji bi za sopstveni interes prodali veru. U svom tom očaju pozivaju predstavnike EU da uvedu sankcije građanima Srbije ne bi li svoje spinove pretvorili u stvarnost po Gebelsovom modelu da hiljadu puta izgovorena laž postaje istina.

Božićka kaže da se sada više ni ne kriju iza protesta već su jasno pokazali svoje lice, pozivajući da se protiv građana sopstvene zemlje uvedu sankcije - što predstavlja, kako dodaje, novi nivo autošovinizma i autodestrukcije.

- Na isti način su njemu bliski ljudi i uzori devedesetih godina pozivali da se Srbija okupa u bombama ne bi li došli na vlast. Svaki put kada izgovori ime Aleksandra Vučića, svako iz DS-a treba da oseti knedlu u grlu, jer to što oni izmišljaju ni pas s maslom ne bi pojeo. Ne postoji primer u novijoj istoriji gde politički protivnici osporavaju stotine kilometra izgrađenih auto-puteva i pruga, nove bolnice i vrtiće, bolje plate i penzije ili jačanje vojske svoje zemlje. Sve im to smeta jer predstavlja one rezultate o kojima oni nisu mogli ni da sanjaju, dok su bili zaokupljeni punjenjem sopstvenih džepova - ističe Božićka i dodaje:

- Aleksandar Vučić je nebrojano puta dokazao da se za Srbiju bori svim srcem i da nikakve pretnje niti zastrašivanja neće zaustaviti napredak Srbije. To su građani Srbije prepoznali odavno i zbog toga ćemo nastaviti zajedničku borbu za bolju Srbiju.