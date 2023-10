'KAMPANJA ZA IZBORE ĆE BITI KRATKA I PRLJAVA'! Bulatović: Opozicija traži mogućnost i način da dođu na vlast, ali bez izbora (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je izbore za 17. decembar, strasti se ne smiruju, iako je opozicija upravo bila ta koja je insistirala da se izbori održe. Sada kako kažu misle da je takva odluka prebrzo doneta.

Da li je opozicija spremna za izbore, ko bi mogao da napusti Skupštinu nakon izborne noći, kakav je program stranaka, može li cenzus biti vraćen na 5 odsto.

Sve smo bliži izborima koji će se održati 17. decembra, već se zahuktava izborna kampanja, a kakva će biti kampanja:

- Mislim da će ova kampanja biti vrlo kratka i vrlo prljava, nemamo razloga da verujemo u nešto drugačije, na žalost. Do sada smo imali prilike da vidimo na koji način se nastupa sa bilo kog pola i na koji način se zapravo predstavljaju planovi i programi opozicije. Kada već pričamo o tome jedini plan i program je kako izdejstvovati samostalno ili uz podršku velikog ili malog Zapada, da se predsednik Aleksandar Vučić suštinski nustrira. Jer jedini problem i jedina tema je zapravo on - rekla je Marina Raguš, narodni poslanik SNS.

- On kao potencijalni nosilac liste, kao čovek koji ima potencijalno najveći direktan legitimitet jer je neposredno biran kao predsednik sa ciljem da se i najjača politička organizacija kao što je SNS baci na noge i da se Srbija vrati u neko vreme kada je pola miliona ljudi ostalo bez posla, kada su penzije i plate kasnile, kada se Srbija zaduživala - dodala je ona.

Ona je istakla da je opozicija sama po sebi jedna velika afera i da niko nije politički naivan u ovoj igri.

- Srpska napredna stranka će se do kraja boriti za ono što Srbiji pripada, a to je dobra, jaka i napredna Srbija. Sa druge strane kada pogledate opoziciju, vidite ljude koji su bili u vlasti i posle 2000. godine, svi se dobro poznajemo i zato kažem da je ta opozicija jedna afera - rekla je ona.

- Ne možemo ući u to šta opozicija želi, šta oni rade o šta će se desiti sa njima na kraju niti mislim da je to važno građanima Srbije. Vučić je jak lider, jaka ličnost, jak predsednik i jaka je i Srbije zbog njega, ali oni žele da se baziraju na priču Kosova i Metohije i da ospore legitimitet predsednika Vučića - rekao je Radoslav Milojičić Kena, predsednik Srpske levice.

- Moja poruka u celoj ovoj kampanji, ova kampanja će se svoditi samo na jednu stvar, a to je traženje mogućnosti i traženje načina da dođu na vlast ali bez izbora. To je suština cele priče i to je ta politika, to je ta ideologija. Opozicija je shvatila da ih narod neće, da ne mogu nikako doći na vlast glasovima, pa sad hoće da pokušaju da zloupotrebe građane kroz šetnje protiv nasilja - rekao je Dejan Bulatović, samostalni narodni poslanik.

On je dodao da opozicija čak razmišlja da im se lista upravo tako zove Borba protiv nasilja.