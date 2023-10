NOVI PUTEVI DODATNO RAZVIJAJU NOVI SAD Gradonačelnik Milan Đurić se zahvalio predsedniku Vučiću na dogovorima postignutim u Kini

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić se zahvalio predsedniku Srbije za doprinos u izgradnji novih puteva i pruga, što dodatno unapređuje poziciju grada.

„Sjajna vest za sve nas! Pored izgradnje tri mosta i brze pruge, Novi Sad će biti povezan i brzom saobraćajnicom sa Zrenjaninom i Beogradom. Izgradnja novog auto puta, o čemu je upravo potpisan ugovor tokom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića NR Kini, doprineće još bržem razvoju našeg grada, samim tim i stvaranju još boljih uslova za život i rad. Hvala predsedniku Vučiću na svemu što radi za našu budućnost, u koju Novi Sad ide kao grad koji se najbrže razvija u ovom delu Evrope! Živela Srbija!“, objavio je Đurić na svom Instagram nalogu.

Razvijaćemo naše gradove po kineskim iskustvima

Gradonačelnik Đurić se u Kini sastao se gradonačelnikom Ju Haitianom i delegacijom kineskog grada Jinan.

„Bila je to prilika da razmenimo ideje i iskustva iz oblasti ekonomije i privrednih kretanja, uređenja grada u segmentu urbanog ozelenjavanja, razvoja saobraćajne infrastrukture, uključujući i brzu železnicu. Osim toga, razgovarali smo o planovima razvoja naših gradova, unapređenju obrazovanja, kulture, razvoju Univerziteta i IT sektora. Kultura je, bez sumnje, tačka spajanja naša dva grada, s obzirom na to da je Jinan prepoznat kao kulturni centar Azije.“, objavio je Đurić na Instagramu.