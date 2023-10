POTPISANI VAŽNI UGOVORI! Vučić nakon sastanka sa Sijem: Si podržava slobodnu, slobodarsku i nezavisnu Srbiju i to je ono što je najvažnije!(VIDEO)

Dominantne su bile ekonomske teme, Si je istakao da težak rad donosi napredak, istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Kine, gde je danas potpisano više važnih sporazuma između Srbije i zemlje domaćina.

Predsednik Vučić je nakon sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom, rekao da je razgovor bio prijateljski i sa svim važnim temama.

- Naišli smo na apsolutno razumevanje naših kineskih prijatelja, kada je u pitanju KiM. Razgovrali smo o infrastrukturnom povezivanju i naravno sve većem broju investicija, o daljem uspostavljanju avio-linija. Sporazum o spoljnoj trgovini je jako važan, mi moramo da živimo i pre ulaska u EU. Veoma je važno da proizvođači meda imaju ogromnu korist od ovog sporazuma. Da pokušamo i da pre maja, juna, ovaj sporazum stupi na snagu. Jako sam ponosan na ovo. Digitalna tehnologija, inovacije - brža saradnja i u ovim oblastima - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik je istakao da je zamolio Kinu za još investicija.

- Zamolio sam za još kineskih investicija. Kina strahovito napreduje u investiranju u našu zemlju, kao i mnoge azijske zemlje.

- Predsednik Si je potvrdio, rekao je "mi znamo da vi imate želju da do 2024. godine završite prugu kod Subotice". Ta pruga će gotovo u potpunosti promeniti život, rekao je Vučić i istakao da ćemo stizati od Beograda do Budimpešte za 3 sata i 45 minuta.

Predsednik Vučić dodao je i da je kratko razgovarao sa Putinom.

- Video sam predsednika Putina, kratko smo razgovarali. Vidim da on puca od samopouzdanja, i da je imao važan sastanak sa Sijem i Orbanom.

- Poljska je nama najveći konkurent za maline, a mi imamo celo kinesko tržište, to su neverovatne stvari za našu zemlju. Imamo i mnogo dobrih pivara, sa stranim licencama, ali i domaću industriju. Sve što mi proizvodimo imaće slobodan pristup kineskom tržištu posle ovoga - rekao je Vučić i dodao:

- Od toga živi Srbija, od toga živimo svi. Od toga koliko nam je jaka privreda zavisiće i penzije i sve, prosta računica. A da ne pričamo o ugostiteljskom sektoru koliko će da napreduje, to su ogromne prednosti, velika stvar. Mi smo ovo iskoristili za politiku, sticanje prijatelja u Africi, Aziji. Mislim da je Ivica takođe imao dosta sastanaka, Siniša, svi. Vesić je imao važne razgovore oko infrastrukture.

Potpisana četiri sporazuma U prisustvu predsednika Srbije Aleksandar Vučića i njegovog kineskog kolege Si Đinpinga danas su u Pekingu potpisana četiri sporazuma od kojih je najvažniji Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine koji će obuhvatiti 10.412 srpskih tarifnih pozicija odnosno prozvoda i 8.930 sa kineske strane. Sporazum o slobodnoj trgovini je potpisao ministar trgovine Tomislav Momirović i Vang Ventao, ministar trgovine Kine. Pored tog sporazuma potpisani su i Memorandum o razmeni i saradnji u oblasti ekonomske razvojne politike, Memorandum o zajedničkom unapređenju industrijske i investicione saradnje Srbije i Kine kao i srednjoročni akcioni plan o zajedničkoj izgradnji inicijative "Pojas i put" između Vlade NR Kine i Vlade Srbije. Potpis na Memorandum o razmeni i saradnji u oblasti ekonomske razvojne politike stavili su ministar finansija Srbije Siniša Mali i predsedavajući Nacionalnoj komisiji za reformu i razvoj Dženg Šanđie. Sastanku dvojice predsednika i potpisivanju sporazuma, pored Malog i Momirovića prisustvovali su i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar odbrane Miloš Vučević, ministarka kulture Maja Gojković, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, kao i ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović.

- Ta vrednost će na kraju ispasti ne manje od 3,5 milijarde evra. Mi smo u jednoj Kini uspeli da pronađemo finansijera za ovaj put od Beograda do Kikinde, kao i Beograd - Zrenjanin.

- Mnogo posla je ovde bilo, pričate sa prvom ili drugom silom sveta, onda znate u kakvoj ste poziciji.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, rekao da se odnos između dve zemlje verifikuju po nekoliko stvari, a današnjim događajem mi smo zaokružili sve ono što je rađeno prethodnih 10 godina. Dodaje da je ovo događaj od istorijskog značaja za Srbiju.

- Ovaj današnji sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Si Đi Pingom dokaz je toga. Si je rekao da ćemo se međusobno podržavati, a nama je od ključnog značaja njihova podrška po pitanju našeg teritorijalnog integriteta na KiM - rekao je Dačić.

Kako kaže, iz istorijskog aspekta ovo je jedna tekovina koja će biti od velike koristi za naš narod i našu zemlju u narednim decenijama.

Vučić je istakao da je Kina Srbiji pomogla oko Pegaza, i da u suprotnom to nikada ne bi bilo završeno.

- Od njih smo dobili CH92, CH95, samo pogodi tenk i uništi ga. To smo sve dobili od naših kineskih prijatelja. I to je bio jedan od razloga što su neki bili nervozni. Rekao bih da su ekonomske teme i pitanja bila dominantna, to je najvažnije, da gledamo kako da razvijamo našu zemlju. Težak i naporan rad, to je ono što donosi prosperitet i ono na šta možemo da se oslonimo - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da su bile dominantne ekonomske teme, dodaje da je Si istakao da težak rad donosi napredak.

Vučić je rekao da bi Srbija opstala kao zemlja koja jedina nije u NATO u okruženju, mora da gradi prijateljstva i na drugim stranama, a da svoju zemlju i svoje nebo možemo da sačuvamo. Dodaje da je to nešto što smatra da je veoma važno.

- Predsednik Si podržava Srbiju, bio je srdačan razgovor. Mi da bismo opstali kao zemlja koja ne izražava želju da bude u NATO, mi moramo da imamo dovoljno snage da sebe sačuvamo. On je bio veoma, veoma srdačan - rekao je Vučić.

Kako kaže, on podržava slobodnu, slobodarsku i nezavisnu Srbiju.

- Večeras smo mogli da čujemo dve pesme iz Srbije, posle ruskog kazačoka dobili smo najveći aplauz. Oni znaju da su građani Srbije hrabar narod koji uvek drži do svog dostojanstva. Da poštuju druge ali da sami donose odluke o svojoj budućnosti i to je ono što Kina kod nas ceni - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio važne sastanke narednih danam, kao i razgovor sa petorkom koja dolazi u Srbiju.

- Mrzim nagađanja, priče iza zavese. Sačekaću da vidim šta donose pa ću da obavestim građane Srbije o tome - naveo je Vučić.

O razgovorima sa Guterešom, Vučić kaže da su kratko razgivarali i da je sa njima bio predsednik Kenije. Naveo je i da su razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.

- Na Savet bezbednosti ići ću ja ili Ana ili Ivica - dodao je predsednik.

- Ana je u Tirani dobro postupala, nije htela da se svađa. Dobro je prošlo. Oni žive za to samo da napakoste Beogradu.

O Kurtiju - Kurti svakog dana šalje nove specijalne jedinice da maltretiraju Srbe. Kada imate potrebu da svakoga dana nekoga napadate, onda imate problem. - Svaki put donosi neke papire da potpišem, svaki put smišlja neke trikove.

O Đilasu

- Koliko god ja nekom govorio da nigde nemam račune i da se politikom bavim ubog istorije. Beograd na vodi, ovaj sporazume, bolnice, putevi, plate, penzije...Za to živim. Vi svakok dana ima jedan medijski kriminalac naređuje svojim poslušnicima da ruše one Da kažu da li je ikada Vučić ili bilo ko iz moje porodice imao račune igde. Nisam ja prijavio 619 miliona evra, nego on. Ko od građana ima tolike milione? I to sve od kada je došao na vlast. Videćete i kada odem sa vlasti, kako će da prestanu sa svim lažima. Poverovali su u to da su mnogo popularni. Ana danima razgovara sa Evropljanima i OEBS-om. Šta god da uradite oni će da budu protiv svega. Ali im neće smetati da kupuju stanove. Nismo mi kupili stan u Beogradu na vodi, nego oni, desetine njih je kupilo.

