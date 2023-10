PREDSEDNIK KINE OBEĆAO VUČIĆU: Kineski radnici završiće prugu do Subotice do kraja 2024. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Kine, gde je danas potpisano više važnih sporazuma između Srbije i zemlje domaćina. Predsednik je istakao da je zamolio Kinu za još investicija.

- Nove teme koje je pokrenuo predsednik Si su digitalna tehnologija i inovacije. Razgovarali smo o završetku pruge i predsednik Si je rekao: "Mi znamo da ste vi izrazili želju da vaša pruga do Subotice bude završena do kraja 2024. godine. Obećavamo da će kineski radnici to završiti pre kraja 2024. godine. " - rekao je Vučić i dodao:

- Dakle ljudi mogu da se raduju. I u Subotici i u Vrbasu i u Novom Sadu mogu da se raduju, ta pruga će promeniti život. Moraćemo da sačekamo jedno godinu i po dana nanaše mađarkse prijatelje da to završe da bismo stizali za 2.45 minuta do Budimpešte.

Predsednik je dodao da je ministar Vesić imao važne razgovore oko infrastrukture.

- Ta vrednost će na kraju ispasti ne manje od 3,5 milijarde evra. Mi smo u jednoj Kini uspeli da pronađemo finansijera za ovaj put od Beograda do Kikinde, kao i Beograd-Zrenjanin.

- Mnogo posla je ovde bilo, pričate sa prvom ili drugom silom sveta, onda znate u kakvoj ste poziciji.

