ĐURIĆ: ALEKSIĆ ŽELI DA RAZORI CELU SRBIJU

Kad jediničar i avgustovac Aleksić govori o "razaranju zemlje" to je samo puko projektovanje onoga što je radio u opštini Trstenik, pa bi danas da sa svojom svitom ološa razori celu Srbiju, kaže Nevena Đurić, potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- To što je Srbija bila njihova privatna firma - e to jeste razoreno, i to voljom naših građana, a Srbija se nepovratno promenila na bolje! Promenilo se i to da - Aleksić više nije u prilici da od budžeta opštine Trstenik pravi svoj porodični biznis. I neće biti - nikada više - rekla je Đurić i dodala:

Ništa mu teže ne pada od činjenice da danas svojom očima vidi i posmatra napredak Srbije! Kada kaže lopuža da je "Srbija sita Aleksandra Vučića" građanima Srbije se smeje i ruga im se direktno u lice! Zar zaista misli da smo ludi i glupi, pa smo siti toga što danas imamo plate koje rastu, penzije koje su sigurne i naši najstariji znaju u dan i u dinar kada mogu da očekuju primanja, što lakše i brže putujemo zahvaljujući izgrađenim auto - putevima, što imamo nove fabrike u kojima rade članovi naše porodice, što imamo nikad veće ulaganje u zdravstvo, što se u svim sferama društvenog i političkog života Srbija razvija!

- Toga su siti samo lopovi i mufljuzi poput Aleksića koji više nisu u prilici da profitiraju na muci našeg naroda, čerupaju sopstvenu državu i izvlače državne pare! - navela je Đurić.

Kako je dodala, smeta im druženje i okupljanje naprednjaka jer su svesni da na svakom njihovom okupljanju, kada dođu iz svih krajeva Srbije, mogu da stanu ispod jednog drveta i to sa manjom krošnjom.

- Izrekao je po starom dobrom običaju niz izmišljotina, laži i uz to je - najstrašnije blatio sopstveni narod! Kao i uvek, i svuda! A ni reč nije rekao o tome kako je stotine hiljada evra izvukao iz državne kase zajedno sa svojim tastom! - podvukla je Đurić i podsetila:

Da ga podsetim da kada su on i njegova bulumenta imali priliku da upravljaju Srbijom rezultati su bili: otpuštanje pola miliona ljudi, opustošena kasa, proglašena nezavisnost tzv. Kosova, sramna reforma sudstva i još mnogo toga katastrofalnog što narod izuzetno dobro pamti. A što se poverenja građana tiče, jasno je kome građani daju svoje poverenje još od 2012. godine! A štetočine poput Aleksića su - davno prošlo vreme.

