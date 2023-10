VUČIĆ U KINI - Predsednik Srbije sa Čen Bo obišao Kineski institut za međunarodne studije (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kineski institut za međunarodne studije u Pekingu, na čijem čelu je bivša ambasadorka Kine u Srbiji, Čen Bo.

Vučić se na početku obilaska upisao u knjigu utisaka, a nakon toga je u društvu Čen Bo otišao peške do Istraživačkog centra o misli Si Đinpinga o diplomatiji.

Predsednik Vučić je prilikom obilaska zahvalio Čen Bo zbog podrške celovitosti suverenitetu, teritorijalnom integritetu Srbiji i borbi za KiM i poklonio joj knjigu o istoriji Kosova i Metohije.

- Imao sam izuzetan razgovor i sa Van Honinom i sa predsednikom Sijom naravno. Sa predsednikom Sijom bilo je vrlo srdačno. Verujem da sporazum koji smo potpisali je bitan i za globalni razvoj i verujem da će nam doneti nove prilike u našim odnosima - rekao je predsednik.

- Prihvatamo ovakve projekte jer razmišljamo o našoj budućnosti - rekao je Vučić. - Brza pruga koju izgradite danas i za 10 godina to je velika razlika. Za to vam je potrebna politika rasta i politika povezivanja. Kao što je i Si danas istakao to nije samo infrastrukturno povezivanje to je digitalno povezivanje, to menja stvari u budućnosti.

Čen Bo je pokazala Vučiću digitalnu tablu gde se nalazi mapa Srbije gde klikom na našu zemlju se prikazuju zajednički projekti i posete između Kine i naše zemlje. Videvši mapu Srbije Vučić je prokomentarisao:

- Cela, celovita Srbija.

Gledajući fotografije predsednik se našalio kako je predednik Si nije ništa ostario za razliku od njega, te istakao značaj saradnje naših zemalja.

- Želim da vam se zahvalim na gostoprimstvu i zahvalim svim članovima Instituta. Vaše naučno i praktično znanje primenićemo u Srbiji i uživačemo u blagodetima vaših saznanja i vašeg znanja. Kao predsednik brojčano male i teritorijalno male ali ponosite zemlje hoću da kažem da sam ovde ne zato što me je bilo ko primoravao, nego zato što imamo svoje interese i zato što osećamo da stvari koje radi predsednik Si i Kina su dobre za našu zemlju. Njegove pomirnjive poruke o zajedničkoj budućnosti za čovečanstvo i pronalaženju mirnih rešenja za sukobe i konflikte u svetu je muzika za uši za sve slobodarske narode koji žele da same donose odluku o svojoj budućnosti. Nedavno je jedan ministar jedne zapadne zemlje rekao: Kina nam više nije konkurent već pravi ekonomski rival što znači da ćemo morati da se takmičimo snažnije da bismo pobeđivali Kinu. Onda je jedan kineski zvaničnik rekao: "A u čemiu smo mi rivali kada mi proizvodimo više svega nego vi?" - rekao je predsednik i dodao da niko ne razume koliko je Kina napredovala.

- Ogromna korist za srpski narod je da sarađujemo. Hoću da vam se zahvalim na podršci Srbiji njenom teritorijalnom integritetu. Uvek možete da računate na podršku Srbije. Hvala vam čast mi je što sam bio vaš gost.

Predsednik je nastavio obilazak sa Čen Bo te joj rekao da je očekuje u poseti Beogradu zajedno sa ljudima iz Instituta.

U poseti Institutu su, pored predsednika Vučića, u okviru srpske delegacije ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Miloš Vučević, ministarka kulture Maja Gojković, ministar trgovine Tomislav Momirović, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović.

Pitanje novinara

- Mnogo važni govori su bili. Kada slušate Đoka Vidoda tačno vidite šta je njemu koji strah on ima, to su fiskalni rizici. Kada slušate predsednika Fernandeza iz Argentine vidite potpunu zainteresovanost za većom dubinom i za proširenjem unutar Briksa. Kada slušate predsednika Etiopije vidite ponos jedne Afrike koja rastre strahovitom brzinom.