Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji predvodi srpsku delegaciju na trećem forumu za međunarodnu saradnju ''Pojas i put'', sastao se juče u Pekingu s kineskim predsednikom Si Đinpingom.

U prisustvu dvojice predsednika potpisan je dokument o slobodnoj trgovini, a prethodno je srpska delegacija potpisala nekoliko bilateralnih dokumenata, o izgradnji više saobraćajnica, izvozu jabuka i modernizaciji fiksne mreže.

Novinarka Olivera Miletović kaže da je zapad prilično medijski izbegavao ovako važan susret dvojice zvaničnika, posebno u medijima, što je bio slučaj i kod nas, posebno u medijima koji su na neki način priklonjeni zapadu o njihovoj kontroli.

- Ovo je bio planetarni susret. Posle UN, ovo je najveći skup i jedino mesto i država koja u jednom trenutku može da okupi ovoliko lidera i predstavnika država - kaže ona.

Za sve nas koji smo zapad doživljavali kao ''Eldorado'', moram da kažem da je danas zapad na istoku, a to je Azija, navela je ona, ističući da samo oni koji nisu opterećeni malograđanskim predrasuda, i koji razmišljaju neobjektivno, nisu mogli da vide da se Kina razvija.

- Oni imaju planove da tamo ne bude siromašnih. I što je za njih 100 godina, za nas je jedan dan. Znamo ono "Smiri se, smiri se, gordi čoveče" - rekla je Miletović.

Glavni i odgovorni urednik "Borbe" Andrija Jorgić se dotakao i situacije u Izraelu, dodajući da ništa nije slučajno, kao i 27 probijanja barijera preko noći, i to pored službe koja je pored CIA najjača na svetu.

- Hamas je uradio nešto na 50. godišnjicu, i čestitao Izraelu na svoj način - kaže Jorgić.

Kao da je neko dao signal, to je Izraelu dalo krila i moć, da rade šta rade sada. To nije upotreba sile, nego osveta, priča on.

