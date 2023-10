VUČIĆ IZ PEKINGA: Potpisali smo 18 sporazuma, ovo ima ISTORIJSKI ZNAČAJ i karakter

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Kine, gde se nalazi sa srpskom delegacijom na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga, i govorio o aktuelnim temama.

Vučić je rekao da je potpisano 18 sporazuma i da je to rekordan broj koji je ikad potpisan.

- Mislim da, ne volim da koristim taj izraz, ali verujem da ono što smo postigli u NR Kini ima svoj istorijski značaj i karakter i to će se videti decenijama pred nama - istakao je Vučić.

Kako je rekao, nada se da će i pčelari i sportski treneri vidi koristi od potpisanog sporazuma.

Vučić je izrazio veru da će svaki od razgovora koje su imali i pozivu za posetu koje su uputili i koji su upućeni doneti dobro našoj zemlji.

Predsednik Srbije je rekao da je razgovarao sa premijerima Laosa, Tajlanda i Etiopije.

- Ponovo sam pričao sa Džokom Vidodom, predsednikom Indonezije, i dugo sam pričao o svim pitanjima sa Viktorom Orbanom. Verujem da je svaki od tih razgovora i poziva za posetu koje smo uputili i dobili ima veliki značaj. Ponovo sam razgovarao sa liderom Kenije Vilijamom Rutom, pošto Albanci lobiraju da oni priznaju Kosovo. Ja verujem da neće biti ništa od toga, i da će poštovati teritorijalni integritet Srbije - istakao je Vučić.

Vučić dodaje da moramo zajednički da učestvujemo u modernizaciji zemalja koje su članice inicijative Pojas i put.

Te Bio4 tehnologije će našu zemlju istaći drastično ispred drugih zemalja, na tome moramo da insistiramo, kao i na daljoj industrijalizaciji. Mi prednjačimo u celoj Evropi proporcionalno našoj veličini.

- Treba da radimo na izgradnji pruga i puteva. Verujem da ćemo imati priliku da ponovo ugostimo predsednika Sija. Verujem da smo mnogo toga imali priliku da naučimo - naglasio je Vučić.

Kako kaže, čak se i u hotelu videla popularnost Srbije.

- Valjda zato što smo podržavali Kinu u nekim trenucima kada je bilo teško... Zahvalan sam našim kineskim prijateljima na gostoprimstvu - naveo je Vučić i dodao da je razmenio nekoliko reči sa ruskim ali i sa kineskim liderom.

Pitanja novinara

Na pitanje novinara o perspektivi razvoja odnosa sa afričkim zemljama, predsednik kaže da planira da sledeće godine napravi jednu turneju od 20 dana po Africi.

- Imamo veliki ugled, ali naši kapaciteti podrške afričkim zemljama još nisu dovoljni. Kada gledamo recimo kapacitete naših kompanija da grade po Africi, mi još moramo da napredujemo. Da se osavremenjavamo, da imamo veći broj zaposlenih - kaže Vučić.

Dodaje da vlada glad za proizvodima naše namenske industrije u svetu.,

- Da proizvedemo milion granata 155 mm dnevno, sve bismo mogli da prodamo. Ali mi nemamo te kapacitete, ljudi gledaju na to kao državno preduzeće, idu po dva meseca na bolovanja neki ljudi. A i dalje imamo veoma dobre proizvode - istakao je Vučić.

Vučić je podsetio na snagu Turske, koja takođe jača uticaj u Africi.

- Oni imaju Turkiš Erlajns, lete po celom svetu. A kod nas se bunili kada smo formirali Er Srbiju. A kada bude stani-pani, Er Srbija leti na Ben Gurion po naše građane. To rade oni koji su se bunili protiv Beograda na vodi, a sada vode goste tamo. Kada sve imate, morate gledati kako da gurate zemlju napred. Azija i Afrika su svakako naša budućnost, uz naravno nastavak evropskog puta - kazao je on.

Predsednik dodaje da moramo sačuvati mir u nemogućim uslovima u svetu.

- Kao da su svi poludeli, kao da ne znaju koliko je 5+5. Kao da to nije 10, prosto svi hrle, podižu uloge do krajnjeg nivoa, odakle više nema povratka. Situacija u Gazi nas vodi u šire regionalne sukobe. Sile imaju proksije, koji ako zarate to defakto znači svetski rat - rekao je Vučić.

O izjavi Aljbina Kurtija o ZSO, da je to fatalan udarac za ustav tzv. Kosova, predsednik Vučić kaže da je zajednica za njega ustvari budućnost.

- Jeste, ja sam kriv što tražim poštovanje. Sa ovima drugima što ga vole u Srbiji bi se lako dogovorio. A ja sam kriv što insistiram na poštovanju međunarodnog prava - ističe predsednik.

Nakon izjava iz DPS-a o "posrbljavanju" uoči popisa, Vučić kaže da je to najsavremenija država regiona, gde popisne komisije rade po najboljim standardima.

- Ili to nije tako, pa je Milo Đukanović smanjivao broj Srba. Pre će biti da on zna nešto iz prošlosti. Ili se plaši da se ljudi izjasne kako hoće. Mi se ne mešamo uopšte, sačekaćemo sve procedure. I da vidimo koliko ljudi istog srpskog roda živi u Crnoj Gori - kazao je on.

Vidim da su nervozni oko popisa, ne znam čemu tolika nervoza, rekao je Vučić.

- Pričaju gluposti, nije Đukanoviću strano da priča gluposti. To je jedno vreme radilo, ali više ne ostavlja utisak. Oni dobro znaju kakve su marifetluke pravili ranije - naveo je predsednik Vučić.

Govoreći o izborima u Srbiji, Vučić se našalio sa Ivicom Dačićem, i rekao je da "su izbori dobri, i Vatikan bi ih imao".

- To je Ivicina teorija - rekao je Vučić, na šta je Dačić dodao: "Nije to neophodno".

- Predstojeći izbori biće izbori između prošlosti, stranaka bivšeg režima koje hoće da nas vrate u prošlost i Srbije budućnosti, u kojoj građani žive bolje, u kojoj se grade putevi, pruge, bolnice... na narodu je da izabere - naglasio je Vučić.