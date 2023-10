Dejan Bulatović: Dragan Đilas je kukavica koja seluži pretnjama

“Da su sila i zastrašivanje jedino čime Dragan Đilas raspolaže u svom političkom opusu, dokazao je on sam, podnevši tužbu protiv mene, nakon što sam jasno i otvoreno govorio o njegovom ponašanju nakon vesti da poseduje bankovne račune na ostrvu Mauricijus. Govorio sam istinu i to će se dokazati na sudu. Zašto taj Dragan Đilas, koji sebe smatra jedinim liderom opozicije, ne prihvati moj poziv na televizijski duel u njemu naklonjenim medijima, da se suočimo pred očima javnosti? Da li je to zbog toga što se plaši da ću javno reći da danas na političkoj sceni on, postoji samo i isključivo zahvaljujući meni i mojoj Zelenoj ekološkoj stranci i tome što me prevario, jer nije bio sposoban da na svoje ime sakupi dovoljno potpisa za osnivanje sopstvene stranke? Da li si mi zato, Dragane Đilas, pretio da ćeš mi oteti imanje? Da bi me ućutkao? To se neće dogoditi”, rekao je samostalni narodni poslanik Dejan Bulatović.

“Nakon debakla koji su Dragan Đilas i Marinika Tepić doživeli na prošlogodišnjim izborima, a zbog toga što sam već duži period sve glasnije ukazivao na probleme i štetu koje Marinika Tepić nanosi stranci besprizornim lažima koje plasira preko medija koje Dragan Đilas kontroliše, odlučio je da se obračuna sa mnom. Na osnovu pozajmice koju mi je dao, počeo je da mi preti kako će mi oduzeti imanje. Isto to imanje sam stekao desetogodišnjim radom u Francuskoj, iz koje sam se vratio kako bih uložio kapital u svoju zemlju. Manipulacije i obmane kojima se služi Dragan Đilas će i te kako ugledati svetlost dana jer se ja ničijih pretnji ne plašim, a ponajmanje onih koje mi upućuje bivši gradonačelnik, bivši predsednik Demokratske stranke, ali doživotni manipulant, politikant i kukavica Dragan Đilas”, istakao je Bulatović. “Da sam vrlo otvoren i transparentan u istinama koje iznosim dokazaću još jednom, tako što ću sada po ko zna koji put da pozovem kukavicu Dragana Đilasa na javni tv duel na nekoj od televizija koje su njemu naklonjene, a na koji slobodno može da povede i Mariniku Tepić, da se pred očima javnosti pogledamo i sučelimo argumente. Da se odbrani, ako može, od svega što iznosim. I još jednom da ponovim, Dragane Đilas, ne plašim te se, nećeš me ućutkati a još manje zaustaviti u razotkrivanju tvojih podlosti kojima se služiš i da ti poručim da ni na ovim, ali ni na bilo kojim drugim izborima nećeš utoliti glad za vlašću, jer ćeš vrlo brzo završiti u neslavnom odeljku političke istorije”, zaključio je Bulatović.

