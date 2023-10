VELIKI ZNAČAJ POLITIČKE PODRŠKE PEKINGA: Kina kočnica u SB UN za nepovoljna rešenja za Srbiju!

U narednom periodu naša zemlja može da računa na još intenzivniju, snažniju i aktivniju ulogu Kine u očuvanju teritorijalnog integriteta, ocena je stručnjaka

Podrška Kine Srbiji kada je reč o ključnim državnim pitanjima, poput teritorijalnog integriteta, pre svega u aktuelnim geopolitičkim potresima, od izuzetnog je značaja za našu državu, saglasni su stručnjaci. Naglašavaju da su odnosi dve zemlje dodatno potvrđeni i ojačani na Forumu za međunarodnu saradnju "Pojas i put" pre dva dana u Pekingu, što tokom zvaničnih susreta, što tokom susreta na marginama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se s predsednikom Kine Si Đinpingom, s predsedavajućim 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije i članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine Vang Huningom, kao i s generalnim sekretarom UN, predsednicima Kenije, Indonezije, Kazahstana...

Predsednik Si je naglasio da Kina čvrsto podržava Srbiju u očuvanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i da je spremna da nastavi da jača stratešku sinergiju sa Srbijom kako bi se tradicionalno prijateljstvo dve zemlje pretočilo u više plodova praktične saradnje.

Ova podrška pritom dolazi uoči sednice SB UN o Kosovu, čiji je Kina stalni član, koja je zakazana za 23. oktobar.

Kako je ukazao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, sa Kinom je zaokruženo sve ono što je urađeno u proteklih 10-11 godina.

- To je događaj od istorijskog značaja za Srbiju, ne samo sa aspekta ekonomije već i sa aspekta naše spoljnopolitičke pozicije - ocenio je Dačić nakon foruma.



Naglasio je da je za Srbiju od vitalnog značaja podrška Kine kada je reč o ključnim pitanjima, poput teritorijalnog integriteta i suvereniteta KiM.

I državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović istakao je da su odnosi sa Kinom podignuti na viši i novi nivo.

- U narednom periodu Srbija može da računa na još intenzivniju, snažniju i aktivniju ulogu Kine u očuvanju teritorijalnog integriteta. Verujem da ćemo u mesecima pred nama tome i svedočiti - kazao je on.

Bivši diplomata Milovan Božinović ocenjuje za Kurir da je ova podrška i saradnja sa Kinom od velikog značaja za Srbiju.

- Po pitanju Kosova, na delu je evolucija kojom ne možemo biti zadovoljni, a ako je u izgledu rešenje koje će nam biti prihvatljivo, uz podršku SB UN, dobro je što je tu Kina, to jest njena kočnica, da nam se ne dogodi scenario koji ne bismo želeli. Takva uloga Kine je i do sada bila vrlo korektna i sada se pokazalo da nema izgleda da će tu nešto da se menja. Saradnja sa Kinom je svakako jedna pozitivna priča - zaključio je on.

Vladislav Jovanović Korak više

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ukazuje da Kina nije niti mala, niti za potcenjivanje, te da bi njena podrška u političkom smislu svakako bila značajna.

- Iako je za sada ta podrška na nivou očekivanja usled ovoga što smo mogli čuti, moguće da će se Kina postaviti u našu korist kako bi se pritom konfrontirala sa Zapadom, pošto ima i širu potrebu da mu se suprotstavi, pa bi ovako mogla da iskorači i korak više. Bilo bi dobro kada bi prozvala SAD tamo gde su najtanje, a to je pitanje suvereniteta drugih država - kazao je Jovanović.

