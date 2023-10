'SRBIJA JE POSTIGLA POTPUNI USPEH NA SAMITU POJAS I PUT'! ĐURĐEV: Mnoge 'neverne Tome' koje nisu verovale u strateško partnerstvo Srbije i Kine mogu da se uvere da je to plodonosno

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da mnoge „neverne Tome“ koje nisu verovale u strateško partnerstvo Srbije i Kine mogu da se uvere da je to plodonosno.

- Srbija je potpisala veliki broj ugovora i sporazuma na ovom velikom Samitu u Kini. Mislim da je on treći po redu, a to je za nas vrlo značajno pre svega za grane naše privrede, ekonomije i generalno infrastrukture koje su za nas najznačajnije - rekao je Đurđev i podsetio da su u domenu infrastrukture i saobraćaja potpisani sporazumi za auto-put Beograd-Novi Sad, Novi Sad-Zrenjanin, kao i onaj čuveni „smajli“ koji će povezivati, kako je dodao, delove severne Srbije koji nisu dobro uvezani.

- To je u samom duhu tog koncepta „Pojas i put“, pre svega na lokalu u određenim državama i područjima da se međusobno povezuju ljudi. I Telekom Srbija je takođe potpisala veoma značajne ugovore i sporazume kada je razvoj fiksne telefonije u pitanju i kada je finansiranje u pitanju. Potpisan je sporazum da Kineska banka bude glavna banka za kliring, što je takođe isto vrlo zanimljivo. Ne znam još uvek te detalje u kojoj valuti će se to vršiti, ali to je takođe isto zanimljivo i interesantno - kazao je Đurđev za Prvu.

Prema njegovim rečima, ono što je bitno, za najveći broj naših državljana koji se bave poljoprivredom, značajan je trgovinski sporazum o slobodnoj trgovini.

- Uključuje negde oko 10.000 proizvoda sa naše strane, a tu su pre svega oni proizvodi koje proizvodimo iz domena poljoprivrede, prehrambene industrije, industrije vina... To je za nas vrlo značajno i pokazuje da od pre nekoliko godina kada je pokrenut proces obnove srpskog sela kroz ministarstvo koje vodi ministar Krkobabić, da se ljudi vraćaju na selo, da se gradi infrastruktura na selu - da se razvija internet, saobraćajnice, proivodnja hrane. Vidimo da imamo tržište od više od 1,5 milijardi ljudi koje ćemo mi delimično da snabdevamo našim proizvodima što je za nas vrlo značajno sa više aspekata - istakao je Đurđev.

Kako je dodao Đurđev, poruke iz Kine o očuvanju teritorijalnog suvereniteta i integriteta Srbije su za nas najznačajnije koje su mogle da se čuju na Samitu.

- Pitanje Kosova i Metohije i suvereniteta Srbije za nas je najvažnije političko i državno pitanje. I u tom kontekstu jedna takva sila, to je mislim prva ili druga sila na svetu, koja nam daje eksplicitnu podršku i direktno za nas vrlo značajnu. Ne samo kada je u pitanju njihova podrška, već njihov uticaj generalno-globalno - istakao je Đurđev i dodao:

- Mi u tom kontekstu možemo da budemo izuzetno zadovoljni, jer postigli smo potpuni uspeh na ovom samitu.