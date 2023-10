ODBRANA INTERESA SRBIJE U PONEDELJAK: Premijerka Brnabić predstavlja našu državu na sednici Saveta bezbednosti UN!

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić predstavljaće Srbiju na sednici Saveta bezbendosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak, a sednica će najverovatnije, kao i proteklih godina biti otvorena za javnost.

Da bi ova sednica mogla da bude drugačija od dosadašnjih i da bi mogla da bude zatvrena, najavio je generani sekretar UN Antonio Gutereš. Takva odluka je samo nagoveštena, ali je Brazilu, koji će predsedavati sednicom, Gutereš sugerisao baš zatvaranje sednice. Kao opravdanje za ovakav zahtev naveo je da su tenzije između Beograda i Prišine bile vidljive tokom prethodnog sastanka SB UN 27. aprila, te da su obe strane otvorenu sednicu iskoristile da predstave narative koji promovišu nestabilnost u regionu.

Mnogi, međutim, veruju da iza svega stoji zabrinutost glavnih pokrovitelja nezavisnosti tzv. Kosova, zbog posledica po Prištinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je nedavno da je ideja o zatvaranju sednice SB UN uperena upravo protv njega, zbog toga što ne znaju šta bi mogao da kaže 23. oktobra. Podsetio je na govor koji je održao u UN i rekao da je govorio tako da bi sve što je rekao ušlo u istoriju, i da je sve što je rekao bila istina.

Glavnim zaštitnicima Prištine svakako nije u interesu da predsednik Vučić ponovo govori na temu KiM i da to čuje celokupna svetska javnost. Bez obzira na snažan uticaj Kine i Rusije, ne bi utihnuli pokušaji da sednica bude zatvorena u slučaju obraćanja predsednika Srbije, zbog velikog uloga koji rizikuju pokrovitelji KiM. Ali nema sumnje da će srpska premijerka Ana Brnabić preneti stavove Beograda jasno i glasno, bez obzira na to što se mnogima neće dopasti ono što čuju. Trenutak u kome se sve ovo dešava je suviše važan i od presudnog značaja da ceo svet može da čuje srpsku argumentaciju.

Višegodišnji ambasador SR Jugoslavije pri UN i bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže da je uveren da su neke države Zapada sugerisale Guterešu da promeni format sednice SB UN o tzv. Kosovu kako bi ona bila zatvorenog tipa. Ističe da je to namera jer ne žele da se diskusija rasplamsa. Dodaje da bi, ukoliko bi sednica bila zatvorena, mediji dobili samo kratko saopštenje za javnost koje bi samo negde popunilo rupu na novinskoj stranici i prošlo bi gotovo nezapaženo. Za Jovanovića ne pije vodu razlog koji je Gutereš obrazložio potrebu ovakvog formata sednice o tzv. Kosovu, a to je, konkretno "iskrenija diskusija o izazovima implementacije sporazuma EU iz februara koji je trebalo da dovede do deeskalacije sukoba na severu Kosova". Dodaje da neke države Zapada ne žele da ostatak sveta ponovo čuje koje su posledice povreda međunaodnog javnog prava s njihove strane, o čemu je već srpski predsednik ne tako davno govorio u UN, kao i da ukaže na situaciju koja se na KiM dešava, gde su jedine žrtve Srbi, o čemu politički Zapad uglavnom ćuti ili okreće glavu na drugu stranu.

A bivši ministar inostranih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović navodi da su takve sednice veoma retke. Kaže da iza te inicijative stoji angloamerički faktor koji se godinama zalaže da se Savet bezbednosti marginalizuje po pitanju Kosova, što je na liniji politike svršenog čina, jer su upravo SAD i Velika Britanija bile među prvim zemljama koje su priznale ilegalno otcepljenje Kosova.

- Sednica SB posećena KiM je odlična prilika za Srbju da nedvosmisleno zatraži izvršavanje svih neizvršenih obaveza iz Rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Kada to kažem, mislim pre svega na poštovanje suvereniteta i teritorijanog integriteta Srbije, garantovanje jednake bezbendosti i osnovnih ljudskih prava za sve građane, uključujući Srbe na Kosovu, slobodno, bezbedno, i dostojanstveno vraćane 250.000 proteranih Srva i drugih nealbanaca pre četvrt veka. Takođe,o čekujem da se na Kosovo i Metohiju vrati do 2.000 vojnika i policajaca, što je tačan prevod, a ne kao što misli hiljadu - zaključio je Živadin Jovanović.

