Glavna železnička stanica Prokop na koju se čekalo pet decenija svečano je otvorena danas.

Predsednik Vučić je u 17 i 55 sati počeo obilazak velelepne železničke stanice Prokop.

- De facto smo završili Hram Svetog Save, vidite i novi Klinički centar, a Prokop će imati direktnu vezu sa autoputem. Imamo i novi plan oko BIP-ove zgrade.... I kao što vidite, sa svim onim što će se menjati na Trgu Slavija, ovo je potpuno novi grad. Kao da je druga zemlja - rekao je Vučić dok obilazi velelepnu stanicu.

Upitan da li je moralo da prođe 50 godina da bi se uradilo sve ovo Vučić je rekao da se 1977. godine vidi ulazak u krizu i da sve ide u nekoliko faza.

- Ljudima danas, u eri potcenjivanja svega što se uradi, sve izgleda jednostavno i lako. A nije. Sve je išlo nekako dobro do '77. Negde '78. godine se već vidi ulazak u krizu, mali oporavak nakon Brozove i smrti, a '86. sve staje, gradnja bolnica, puteva... I ovde, oko samog Prokopa. I onda se nastavlja - rekao je Vučić i dodao:

Rekao sam: od Prokopa ne odustajemo. Ovi projekti donose zdravu privredu, pa smo nastavili ulaganja. Imaćemo šatl voz koji ide 2,3 minuta prema Sajmu, gde ćemo da ukrstimo sa svim metro linijama. Do 2028. godine kada krene prva linija metroa - Beograd će biti potpuno drugi grad.

- Ono što vidim kao problem je parking prostor, to ćemo morati da rešavamo zbog ovih ostalih zgrada koje ovde niču. To me jedino brine, ovo postaje novi centar grada - kazao je Vučić i zahvalio se svim ljudima koji su ovo gradili, na svom njihovom trudu.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je sve teže i da je za našim oružjem velika navala.

- Jedino što vidim je navala za našim oružjem i oruđem. Kao da alvu za džaba delimo da oprostite. Svakoga dana je sve više problema u svetu... vi ne možete na prime da živite idealno ako u Nemačkoj imate recesiju. Imajte u vidu šta je MMF predvideo za Zapadnu Evropu, što znači da se ubrzano približavamo rezultatima onih koji su razvijeniji od nas. Mnogo toga gradimo i mnogo toga možemo da uradimo, ali kako će to da izgleda sutra, to ne mogu da vam kažem - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da sve izgleda kao da su na svetskom aerodromu, a ne na železničkoj stanici.

- Ono što je važno za nas je Expo koji dolazi. Za nas je to važan izbor rasta i promocije - napomenuo je predsednik Vučić i dodao da su ovo stvari koje prave razliku između Srbije i drugih.

Vučić je čestitao svim građanima Beograda - Dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu.

- Ako želite nešto da radite, da vam ne prođe samo dan za danom, da vam dan prođe da ste uradili nešto za društvo, onda ste uspeli. Imali smo ogromnu podršku naroda. Gledali smo kako da guramo zemlju napred. Neko je rekao, ovo je samo jedan deo... Nastavljamo da radimo, tek ćemo mnogo toga da uradimo. Danas je veliki dan, u čast našeg slobodarskog dana otvaramo Prokop - rekao je Vučić.

Obilazeći stanicu, ukazano je i na sistem za gluvoneme, kojima će informacije sada biti dostupne, a premijerka Ana Brnabić je istakla kako država mnogo radi sa gluvonemim osobama i kako su osnovne škole prvi put dobile udžbenike na srpskom znakovnom jeziku.

Predsednik Vučić je obišao i apoteku koja se nalazi u sklopu objekta na železničkoj stanici, što je samo još jedna potvrda o savremenosti ovog zdanja i tome što su uzete u obzir sve potrebe.

- Od Pazove do Šida, ako rast bude veći, već sledeće godine može da se krene u realizaciju novog projekta - pojasnio je Vučić, te rekao da je primarno da se završi put preko Mađarske.

- Ide nam nova velepna zgrada u Vrbasu, u Subotici... I da završimo taj projekat između Novog Sada i Subotice. Dobili smo novac i za brzu prugu koja će ići 200 kilometara na čas. Radimo Niš-Dimitrovgrad, to je oko 120 km/h brzina. U Vranje je stigao autoput i budimo fer, niko ga stvarno nije očekivao. Mi moramo da radimo pruge u Vojvodine koje su potpuno uništene - pomenuo je, između ostalog, predsednik Vučić.

- Do maja će biti završen projekat od Pančeva do Subotice - naglasio je Vučić.

Razmišljali šta da urade za sebe Na pitanje novinara o tome da li je ponosan na sve što je urađeno, predsednik je rekao kako se tokom celog procesa oslanjao na sopstvene, ali i na odluke svog tima. - Ako vam prođe dan da ste nešto uradili ne samo za sebe i za druge, onda ste imali uspešan dan. Tamo sedamdesetih je bilo mnogo teško da se ovo uradi. U toku 2000-ih bili su zauzeti svojim potrebama, ne potrebama društva. Važno je da nastavimo da sanjamo. Nastavljamo da radimo i tek ćemo mnogo toga da uradimo - poručio je Vučić, te dodao kako su njegovi prethodnici imali drugačije snove. - Oni su razmišljali o tome šta ću da urade za sebe. Ali danas neću o tome, neću da loše stvari govoroim. Želim da čestitam Beograđanima dan oslobođenja - istakao je Vučić. Prema rečima Vučića kada je uveden Soko voz i brza pruga, opozicija je negodovala, te konstatovala kako narod neće imati gde da kupuje kartu.

Kako je rekao gradonačelnik Aleksandar Šapić biće izgrađena i konstrukcija koja će voditi i do Prokopa ka KC i porodilištu i Kneza Miloša.

Predsednik RS, Milorad Dodik je pohvalno rekao predsedniku Vučiću kako se političari pamte po onome što ostave iza sebe, a ne po onome što pričaju.

SVEČANA CEREMONIJA OTVARANJA

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je napočetku citirao našeg velikog nobelovca Ivu Andrića.

- Zašto smo toliko dugo čekali Prokop, obilaznicu, škole, stadione? Radovi na Prokopu počeli su od ideje 1970. godine. Svi su pokušavali da daju svoj puni doprinos. Hoću da se zahvalim generacijama iz tog perioda 80-tih, 90-tih posebno... Tu su sa nama, Milutin Mrkonjić nažalost nije, ali jesu Milutin Ignjatović, Zoran Anđelković. Hvala svima što su danas ovde sa nama. Važno je da podižemo zemlju, Prokop i železničku stanicu Ukupno je u Prokop uloženo 81,2 miliona evra. Da ne bih govorio da smo marljiviji, mogli smo da budemo hrabriji jer smo imali veću podršku naroda, jasnu, nedvosmislenu podršku i donosili smo odluke koje su Srbiju vukle napred. Ja sam uživao u vozovima u bivšoj Jugoslaviji. Moja deca jedva da znaju šta su vozovi. Nadam se da će ih sada zavoleti kao što sam ja - kazao je Vučić.

Vučić je istakao da ovo treba da bude podstrek za dalji rad i napredak, te nabrojao puteve i pruge koji se rade.

- Uvek sam smatrao da je važno da razvijamo i Vranje i Leskovac, i Paraćin, Kruševac, Kragujevac, Valjevo, Užice, Čačak, Pazar, Priboj, od Novog Sada do Zrenjanina, Kikinde, Sombora, Subotice... Želim da nam ovo bude podstrek za dalji rad. Radimo 108 kilometara između Novog Sada i Subotice. Već do kraja 2024. godine imaćete prugu do Subotice. Verujem da za godinu dana posle toga i naši Mađarski prijatelji završiti svoj deo pruge - napomenuo je Vučić.

Evropska unija je dala velike grantove, te se nadamo da ćemo ih najpametnije iskoristiti, poručio je Vučić.

- Krenuli smo da ponovo sve gradimo u novom zanosu strasti i ljubavi za vozovima, železnicama ali i svojom zemljom. To nas povezuje, povezuje gradove i sela i sve ljude. Mnogo toga ima da se radi u centralnoj Srbiji. Mislim da su to važne stvari. Trebalo nam je 12 olimpijskih ciklusa da otvorimo Prokop. Za nas je važnod a se ponašamo odgovorno u budućnosti. Da sanjamo snove imprepoznajemo šta je budućnost. Danas kad mi govore o Bio For kampusu, to je za mene špansko selo. I kada pričaju o veštačkoj inteligeniciji ja o tome slabo znam, ali znam da je to naša budućnost. Kao što ste videli i na bimovima pomoć za gluvoneme to su naši dečaci idevojčlice napravile. To je naša pamet napravila. U ljudima Srbije je naša najveća snaga i budućnost! - poručio je Vučić.

Ono što je posebno istakao predsednik je značaj EKSPA za celu Srbiju, gde će se okupiti mnogo prijatelji Srbije i to je izvrsna prilika za rast naše zemlje i da pokažemo naš talenat i mlade ljude koji su fantastični, obrazovani i pripremljeni za novo vreme.

- Hvala za veliku podršku svim ljudima u Srbiji. Najvažnije je da imate mogućnost slobodu i hrabrost da donosite odluke. Za to je važna podrška ljudi, i ja sam zato građanima Srbije zahvalan - kazao je Vučić.

Obraćanje Šapića

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je da ima čast da prisustvuje otvaranju projekta koji je važan za Beograd, ali i za celu Srbiju.

- Činjenica da sam bio na ovom mestu daje mi veliku odgovornost za dalje - naveo je Šapić.

Šapić je najavio da će se već iduće godine krenuti u izgradnju dve velike petlje koje će omogućiti da saobraćaj bude povezan sa prokopom, i radimo na idejnom rešenju da povežemo stanicu sa centrom grada, nekom vrstom pasarele koja bi omogućila da svi ljudi koji dolaze, neće imati problem parkiranja.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik

Dodik se zahvalio što prisustvuje još jednoj pobedi i novom licu Srbije koje je obezbedio predsednik Srbije sa svojim timom.

- Državnici se cene prema onome što ostave iza sebe - rekao je Dodik i istakao koliko je toga urađeno za vreme vlasti predsednika Vučića.

- Ovo je koncentracija napretka koju Srbija nije imala - naglasio je Dodik.

Ovaj veličanstveni objekat je jedna od najlepših staničnih zgrada u Evropi i veliki uspeh naše Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se ranije danas, uoči otvaranja železničke stanice Prokop.

- Ovaj veličanstveni objekat je jedna od najlepših staničnih zgrada u Evropi i veliki uspeh naše Srbije. Prokop je danas i simbol razlike između praznih obećanja i predanog rada - objavio je predsednik Vučić na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

Zgrada glavne železničke stanice se prostire se na ukupnoj bruto površini od 6.250 kvadratnih metara, ima 100 mesta za parkiranje i zaustavljanje vozila na gornjem nivou kompleksa, 12 pokretnih stepenica i 10 liftova, 13 komercijalnih sadržaja.

Nenad Stanisavljević iz Infrastruktura Železnica Srbije rekao je ranije danas za Pink da je sve spremno za otvaranje.

- Građani Srbije su ovo čekali pet decenija, a radovi su počeli u avgustu 2022. godine. Znači bilo je potrebno samo malo manje od 15 meseci - naveo je Stanisavljević i dodao da su postavljene i pokretne stepenice i liftovi kojima se iz ovog dela stične zgrade silazi na peronski deo.

Izgradnjom ove stanične zgrade neke uvažili smo primedbe koje smo dobijali prethodnih godina od putnika i korisnika usluga Železnica Srbije da nema sve što im je potrebno. Sad ovde postoji i menjačnica, kafići, pekara, banka, Turistička organizacija ovde ima pult...Srbija voz će ovde imati nekoliko šaltera za prodaju karata.

Nema dileme da je ovo jedna od najmodernijih stanica u Evropi.

