Prljavština Šolaka i njegovih medija: PLJUVALI TELEKOM na svakih pola sata, ali DŽABA IM!

Dragan Šolak, Junajted Grupa, TV N1 i Nova S sigurno nisu završili sa cirkusom koji prave od jedne zakonske procedure, kao ni sa planskim kreiranjem najstrašnije zatrovane atmosfere u društvu

Puna 24 sata uoči usvajanja novih medijskih zakona na sednici Vlade Srbije, televizije u vlasništvu Junajted Grupa i Dragana Šolaka vodile su prljavu kampanju u cilju diskreditacije konkurentske kompanije Telekom Srbija kakva se ne pamti u istoriji srpskih i evropskih medija!

Nakon što su protiv Telekoma dve nedelje puštali “samo” dva do tri priloga dnevno, usledila je eskalacija: u 24 sata uoči zasedanja Vlade, a zaključno sa danas u 15 časova, TV N1 i TV Nova S na svojim internet portalima objavile su tačno 26 negativnih priloga o Telekomu, što znači jedan na svaki sat.

Kada se uzme u obzir da u toku noći kada ljudi spavaju ne rade, ispada da su ova dva medija zatrpavala publiku pljuvanjima po Telekomu na svakih 30 minuta!

I to nije sve, jer se navedeno odnosi samo na portale. Diskreditacija tržišne konkurencije bila im je omiljena tema i u svim informativnim TV emisijama - od jutarnjeg programa preko kratkih vesti do dnevnika, kao i u večernjim “pričaonicama”, i tako se vide prave razmere jedne od najprljavijih kampanja u ukupnoj istoriji domaćih medija, a svakako najprljavije i najbrutalnije kada je reč o ratu jedne kompanije protiv konkurencije.

Ali, džaba im! Niti se Telekom Srbija iznervirao i izgubio samokontrolu, već je sve udarce dostojanstveno podneo, niti je Vlada Srbije popustila pred ovakvim užasnim pritiscima - nacrti zakona o javnom informisanju i medijima, kao i o elektronskim medijima, usvojeni su na današnjoj sednici i u formi predloga biće upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje.



Dragan Šolak, Junajted Grupa, TV N1 i Nova S sigurno neće završiti sa cirkusom koji prave od jedne zakonske procedure, kao ni sa planskim kreiranjem najstrašnije zatrovane atmosfere u društvu.

Nakon što su se izređali njihovi vajni stručnjaci i raznorazna udruženja, sada će štafetu da preuzmu skupo plaćeni međunarodni lobisti, na koje je Šolak već potrošio desetine miliona evra, kao i mnogo jeftiniji, ali i bučniji, domaći političari sa njegovog platnog spiska - koji već najavljuju potpuni haos i dosad neviđene incidente u parlamentu.

Pojedini političari ovih dana su za N1 i Novu S čak najavljivali da će izvršiti potpunu blokadu zgrade RTS, da novinari i ostali zaposleni uopšte ne mogu da se slobodno kreću, a ako policija bude reagovala planiraju opštu tuču sa organima reda!

Ovako sumanute ideje najbolje opisuju kompletni očaj u kojem su se našli Šolak, njegova grupacija i njegovi mediji, i to samo zato jer smatraju da im novi zakoni nisu u poslovnom i političkom interesu.

Šolak je spreman da zapali Srbiju zbog biznisa i moći, a N1 i Nova S su još jednom potvrdili da nisu ni nezavisni, ni profesionalni, ni slobodni, već da su isključivo batina u rukama svog gazde, kojem bespogovorno služe.

Ako je uopšte bio potreban dokaz za tako nešto, posle više od 4.000 negativnih objava o Telekomu koje su imali za protekle četiri godine.

Pitanja koja čekaju Šolaka i Šolakove

Dragan Šolak i njegovi domaći saradnici ni posle tri dana nisu odgovorili na 13 pitanja koja smo im uputili povodom njihove kampanje protiv medijskih zakona. U skladu sa imperativom da javnost ima pravo da bude istinito informisana, podsećamo Šolaka i Šolakove na ta pitanja (sa ponekim potpitanjem) i još jednom ih pozivamo da na njih odgovore. 1. Kompanija Telekom Srbija je vlasnik kablovskih sportskih, filmskih i zabavnih TV kanala, i suvlasnik dva kablovska informativna Euronjuz Srbija i Blumberg Adrija. Zašto vlasnički udeo Telekoma u sportskim, filmskim i zabavnim kanalima, kao i u dva sa najuglednijim brendovima iz EU i SAD, a koji se svi emituju preko kabla i digitalno, predstavlja “medijski mrak u Srbiji”? 2. U kakvoj su vezi problemi sa gledanošću i prihodima televizija u vlasništvu Junajted Grupe (od N1 do Sportkluba) sa zahtevom da se Telekomu zabrani vlasništvo u medijima? 3. U kakvoj su vezi problemi sa gubljenjem korisnika i prihoda operatera SBB, u vlasništvu Junajted Grupe, sa zahtevom da se Telekomu zabrani vlasništvo u medijima? 4. Zašto je u javnom interesu da se, zabranom pomenutih Telekomovih kanala, građanima smanji ponuda medijskih sadržaja i pravo na izbor, umesto da se povećavaju? 5. Zašto Junajted Grupa i predstavnici njenog menadžmenta u javnim obraćanjima iznose najgrublju neistinu i obmanjuju javnost da je 2020. godine Telekom samovoljno uklonio TV N1 iz ponude svog operatera Supernova? A istina je da je Junajted Grupa - pisanim putem i čak preteći tužbom - zahtevala da se njeni kanali momentalno sklone sa Supernove i da je prekinula pregovore sa Telekomom o saradnji. 6. Zašto se sa medija u vlasništvu Junajted Grupe obmanjuje javnost da će REM da određuje cenu po kojoj će operateri da emituju TV sa nacionalnom frekvencijom, kada se to odnosi, i to uslovno, samo na lokalne stanice? 7. Ukoliko TV N1 i TV Nova S zaista uživaju tako veliko poverenje svojih gledalaca kao što tvrdite, zašto je prava apokalipsa ako sa nulte i prve pozicije u rasporedu TV kanala pređu na šestu i sedmu? Da li svoju publiku smatrate zaostalima u razvoju? 8. Zašto se nadležni na N1 i Nova S nisu ogradili od izjava pojedinih sagovornika tih televizija koji su poručivali da, ako se usvoje medijski zakoni, treba fizički blokirati RTS i zabraniti kretanje novinarima javnog servisa i ostalim zaposlenima, a ako policija to pokuša da spreči treba se fizički sukobiti sa njom? Umesto ograđivanja, N1 i Nova S su promovisali takve izjave. Da li se onda sa njima slažete? 9. Da li smatrate da EU treba da uvede sankcije Srbiji ako medijski zakoni ne budu u skladu sa interesima Junajted Grupe i Dragana Šolaka? To poručuju neki vaši sagovornici, bez uredničkog i novinarskog ograđivanja, naprotiv, već ih promovišu. 10. Zašto su mediji Junajted Grupe najbrutalnije i kontinuirano lagali građane i kompletnu javnost u Srbiji tvrdeći da je u EU zabranjeno da operateri u državnom vlasništvu imaju medije? Zašto ste promovisali takve stavove, koje je bilo moguće proveriti za pola sata na Guglu? Zašto ste nastavili da uzimate izjave od “uglednih stručnjaka” za koje je dokazano da ili ne poznaju temu ili svesno iznose neistine? 11. Zašto Junajted Grupa otvoreno krši zakon tako što se na kanalima N1 i Nova S, registrovanim u Luksemburgu i sa statusom “prekograničnog emitovanja” u Srbiji, emituju marketinški sadržaji i od njih ubiraju prihodi? Zašto TV N1 i Nova S ne pitaju stručnjake o nelegalnom postupanju svojih vlasnika? Kada ćete prestati sa tom praksom? 12. Zašto se zalažete za to da vaš direktni tržišni konkurent Telekom Srbija u odnosu na SBB ima neravnopravne uslove na tržištu i time pozivate na kršenje Ustava Srbije? 13. Zašto poslovne interese Junajted Grupe i SBB, ponovo obmanjujući građane i javnost, poistovećujete sa javnim interesom? Unapred hvala na odgovorima na ova vrlo bazična pitanja.