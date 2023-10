Šapić: Čast mi je da prisustvujem otvaranju ovako važnog projekta

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas na svečanom otvaranju stanične zgrade Beograd Centar u Prokopu da mu je danas veliko zadovoljstvo i čast što prisustvuje otvaranju ne samo za Beograd, nego za Srbiju istorijski važnog projekta.

" Imao sam tu vrstu sreće, imam je i dalje, da su se za period dok se nalazim na mestu gradonačelnika Beograda, dogodile četiri, možda, najvažnije infrastrukturne stvari vezane za naš grad. Započeti su radovi na Beogradskom metrou, završena je železnička stanična zgrada Prokop, ova na kojoj se danas nalazimo", rekao je Šapić.

Šapić se zahvalio i predsedniku na svim projektima koji su do sada sprovedeni i koji se rade.

"I moram da se zahvalim ne samo u svoje ime, pre svega ime Beograđana i predsedniku države gospodinu Vučiću i vladi Republike Srbije, koja je omogućila da se stvori osnova da danas budemo ovde. Za nekoliko meseci bićemo i u autobuskoj stanici, kao što smo pre dva meseca bili na obilaznici ili pre par meseci na početku radova na Makišu, kada smo obilazili početak radova na Beogradskom metrou", dodao je gradonačelnik.

Šapić je dodao da će sledeće godine da se krene i u izgradnju propratnih saobraćajnica, koje su glavne veze auto-puta sa ovom železničkom stanicom.

"Rade se dve velike petlje koje će omogućiti drumskom saobraćaju da bude direktno povezan sa Prokopom i radimo jedno idejno rešenje, ja sam to sada predsedniku rekao, nadam se da će biti moguće. Radimo na idejnom rešenju, a to je povezivanje pešačkim putem železničke stanice sa Kliničkim centrom, porodilištem i sa Ulicom kneza Miloša, praktično sa centrom grada. To bi bila jedna vrsta pasarele, ali velike pasarele koja bi omogućila da onda čak svi oni ljudi koji idu u Klinički centar ne moraju da idu kolima koji dolaze iz Srbije, neće imati problem sa parkiranjem koje je danas u Beogradu zaista sve veće i veće", dodao je on.

On je rekao da će ovaj projekat sa svim dodatnim sadržajima i idejama dati novu dimenziju Beogradu.