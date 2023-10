ŠTA VELIKA PETORKA DONOSI U BEOGRAD?! Novi pritisci na Srbiju i Vučića

Skoro mesec dana od tragičnih događaja u Banjskoj, "velika petorka" specijalnih izaslanika EU, SAD, Francuske, Nemačke i Italije stiže u Beograd i Prištinu u pokušaju da "oživi" dijalog i proces pregovora, koji je praktično mesecima blokiran, pokrene s mrtve tačke.

Uoči sastanka predstavnika Brisela i zemalja Kvinte u Beogradu i Prištini pojavile su se različite procene i predviđanja sa čim dolaze.

U Beograd danas dolazi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, savetnici za spoljnu i bezbednosnu politiku predsednika Francuske i nemačkog kancelara, Emanuel Bon i Jens Pletnerom, i diplomatski savetnik predsednice Vlade Republike Italije Frančeska Talo.

Oni se u 14 časova sastaju sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Kako saznajemo, ova petorka dolazi spremna da postavi nove ultimatume i rokove za rešenje kosovske krize.

Traže sporazum

Naš dobroobavešteni izvor kaže da petorka ne dolazi u Beograd slučajno baš u ovom momentu.

- Nakon incidenta u Banjskoj, Aljbin Kurti je sve uradio da Srbiju pokaže u najgorem svetlu. Zato nije nimalo slučajno što visoki zapadni zvaničnici dolaze u Beograd i Prištinu. Njihovi zahtevi će biti da treba da dođe do deeskalacije, ali i da se organizuju opštinski izbori na severu Kosova i Metohije. Takođe, jedan od njihovih zahteva biće da se krene u primenu Briselskog sporazuma o uspostavljanju Zajednice srpskih opština, kao i da se primeni francusko-nemački plan - rekao je naš izvor.

Da je ovo tačno, potvrđuju i reči portparola Evropske unije Petera Stana, koji kaže da će 'velika petorka' tražiti da se dijalog što pre nastavi.

- Izaslanici EU i SAD, kao i savetnici za bezbednost lidera Francuske, Nemačke i Italije došli su u Prištinu i Beograd s ciljem da izdejstvuju opipljiv napredak u primeni Ohridskog sporazuma i smanje zategnutost, posebno posle događaja u Banjskoj na severu Kosova. Njihova očekivanja su jasna, a to je da će obe strane nastaviti proces normalizacije odnosa i sprovesti svoje obaveze neodložno i bez uslova. Srpske vlasti ujedno treba da učine sve da se potpuno rasvetle pozadina, počinioci i organizatori nasilja u Banjskoj 24. septembra - podvukao je Stano.

Komentarišući ove navode, sociolog Vladimir Vuletić ističe da ova petorka ne donosi plan, već dolazi da izvrši veliki pritisak i na Beograd i na Prištinu.

- Žele da se realizuje ono što je već započeto Ohridskim sporazumom. Ohridski sporazum podrazumeva da dve strane odrade svoj deo posla nezavisno jedna od druge, odnosno nezavisno da li jedna ili druga ispunjavaju preuzete obaveze ili ne. Očekujem da će biti poprilično veliki pritisak i na Srbiju i na Prištinu. To je ono što će petorka pokušati da uradi. Ne smatram da će 'velika petorka' ponuditi nove ideje za rešenje situacije, jer oni su uvereni da je plan francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Šolca idealan i da bi trebalo da donese stabilnost na Balkan. Smatraju da je problem u nesprovođenju tog plana, tako da pretpostavljam da će da izvrše pritisak i upotrebe sve ono što im stoji na raspolaganju da taj plan i realizuju. Njihova zamisao i ideja je da ono što je dogovoreno u Ohridu počne da se realizuje - naglašava Vuletić.

Već viđeno

Politikolog Ognjen Gogić smatra da je malo verovatno da će izaslanici EU i zemalja Kvinte moći da otkoče dijalog.

- Teško da će moći da podstaknu Prištinu da sprovede preuzete obaveze. Ni njihove prethodne posete i pritisci nisu dali nikakav rezultat. Ovo zvuči kao jedna repriza, kao film koji smo već gledali, ali problem je u tome što kao da svi zaboravljamo na to. Oni su već dolazili sa Lajčakom i to nije donelo rezultate. U ovim globalnim okolnostima, sa izbijanjem rata u Izraelu, postoje mnogo veće pretnje po bezbednost Evrope od situacije na Kosovu, tako da ako to njihovo sekundiranje ili to što se pojavljuju kao prateći vokali Lajčaku u januaru nije dalo rezultate, sigurno neće ni u oktobru - zaključuje Gogić.

Takozvani kosovski premijer Aljbin Kurti uoči sastanka sa 'velikom petorkom' ponovo je napao našu državu i poručio da je bitno da oni koji nisu znali ko je Srbija sada shvate.

- Nema normalizacije bez bezbednosti. Bezbednost Kosova treba da bude prioritet državnih institucija, naroda i društva. Srbija je ta koja treba da bude sankcionisana. Srbija stalno pokušava da destabilizuje Kosovo - rekao je, bez imalo srama, Kurti.

