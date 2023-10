VESIĆ ZA PINK: Politika predsednika Vučića jeste da se svaki deo Srbije saobraćajno poveže! (VIDEO)

Iz Kine je doneto nekoliko sporazuma, od kojih su dva najznačanija, a to su sporazumi u okviru kojih ćemo mi izgraditi oko 300 kilometara saobraćajnica na severu Srbije, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić, ministar saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Goran Vesić.

- Prvi je auto-put Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, dužine oko 105 kilometara i koji treba da poveže četiri grada, Zrenjanin, Pančevo, Beograd i Novi Sad, kao i nekoliko opština Opovo, Kovačicu i Žabalj - rekao je Vesić i dodao:

- To je auto-put koji će promeniti život u tom delu Banata i omogućiće da u tom delu bude mnogo više investicija, bolji život i više radnih mesta. Omogućiće da se razvije lokalna privreda i turizam.

Kako kaže, biće to bolji život za sve ljude koji žive u tim mestima, i to će biti treći auto-put koji dolazi do Novog Sada.

- Sada se gradi i fruškogorski koridor, koji treba da poveže Novi Sad sa druge strane sa Irigom, Rumom, Šapcem, pa ubuduće i sa Loznicom - rekao je Vesić i dodao da se u okviru tog fruškogorskog koridora grade i dva mosta u Novom Sadu.

Kako kaže, on će početi da se radi u toku sledeće godine.

- To kada jednog dana bude završeno, nama će biti neophodno da imamo i most sa druge strane kod Ada Huje, to je još jedan most koji će kao posledica tog auto-puta biti izgrađen u Beogradu - rekao je Vesić, i dodao da sav taj saobraćaj neće ulaziti preko Pančevačkog mosta, već preko Ade Huje.

Kako kaže, na taj način će se promeniti život i ljudi u Beogradu, ne samo na ovoj trasi.

Kako kaže, druga saobraćajnica je takođe značajna, ona je dužine oko 186 kilometara, ona počinje na Bačkom bregu, preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Kikinde, Nakova, pa sve do Srpske crnje.

Kako kaže, postignut je dogovor sa Rumunima i Mađarima da oni sa svoje strane urade i povežu našu brzu saobraćajnicu sa njihovim auto-putevima.

Dodaje da će biti potpuno integrisan sa njima.

- To će biti najbrža veza Rumunima prema Zapadnoj Evropi. Neće morati da idu kroz Mađarsku, i to takođe menja potpuno život ljudi koji žive u tom delu Srbije. Obezbediće i nova radna mesta i bolje životne standarde. To jeste politika predsednika Vučića, da se svaki deo Srbije saobraćajno poveže – rekao je Vesić.

Kako kaže, pre nedelju dana priključen je Šabac na auto-put, sredinom novembra biće Kruševac, pa zatim i Loznica i Kraljevo, i to će uveliko promeniti život ljudi.

Vesić kaže da je u Kini bilo veoma impresivno i da se na svakom koraku osećalo poštavanje koje oni imaju prema našem predsedniku i prema Srbiji.

- Sama činjenica da su oni pristali da potpišu sporazum o slobodnoj trgovini sa nama. Oni su druga po broju stanovnika zemlja na svetu, ona će nama omogućiti da imamo više kineskih investicija - rekao je Vesić i rekao da svakome ko želi da izvozi u Kinu, moći lako da prozvodi u Srbiji kako bi kao srpski proizvod bez carine mogao da izvozi u Kinu.

Kako kaže, imaćemo itekako puno koristi, naši prozivodi će biti jeftiniji, i više će se prodavati.

O Prokopu

Kako kaže, priča o Prokopu traje 53 godine, kaže da to pokazuje koliko se stvari u SRbiji sporo razvijaju.

- Prođe pola veka da nismo bili u stanju da završimo jednu železničku stanicu. Vučić je juče rekao da je njegova politika bila da je izgrad i da nikada nije hteo da odustane od toga, on razume koliko je važna izgradnja železničke infrastrukture - rekao je Vesić i dodao da je ona simbol napretka Srbije.

