'SRPSKO NEBO ŠTITI KINESKI PVO SISTEM' Opremanje dronovima tema razgovora ministra Vučevića i generala Džanga u Kini

Jedan od najvažnijih sastanaka koji su održani u okviru boravka srpske delegacije, predvođene šefom države Aleksandrom Vučićem, na Trećem forumum „Pojas i put“ u Kini jeste susret potpredsednika Vlade i ministra odbrane Miloša Vučevića, sa potpredsednikom Centralne vojne komisije NR Kine generalom Džangom Jousjom, vezan za pitanja odbrane zemlje i razvoja Vojske Srbije. Značaj partnerstva sa kineskom armijom i vojnom industrijom se, u složenim geopolitičkim i bezbednosnim okolnostima današnjice, ne može prenaglasiti.

Modernizacija kineske vojske

Ministar Vučević je na sastanku istakao značaj ličnih odnosa predsednika Vučića i šefa kineske države Si Đinpinga za razvoj ukupne saradnje dve zemlje. Njegov sagovornik, general Džang, dobro razume važnost ovih odnosa, jer i sam uživa veliko poverenje predsednika Sija, koji ga je 2016. postavio na čelo

Odeljenja za razvoj opreme, novog organa koji je osnovao pri Centralnoj vojnoj komisiji. Upravo je sa te dužnosti general Džang napredovao na funkciju potpredsednika komisije 2017. godine i od tada nepokolebljivo sprovodi Sijevu politiku intenzivnog razvoja i modernizacije kineske vojske. Treba napomenuti da je predsednik Centralne vojne komisije sam lider Kine i da je Si Đinping obavljao i funkciju potpredsednika od 2010. do 2012. godine.

Ministar Vučević je sa generalom Džangom razgovarao i „o modalitetima saradnje u segmentu opremanja bespilotnim letelicama i sistemima protivvazduhoplovne odbrane“ što je izuzetno značajno za našu zemlju. Kada je, ne našom voljom, nabavka vojne opreme od Ruske Federacije, kao tradicionalnog partnera u vojnoj sferi, onemogućena, spoljna politika oslonjena na više stubova omogućila je Srbiji da pronađe alternativu u intenziviranju ove saradnje sa NR Kinom.

Kinesko oruđe u arsenalu Saudijske Arabije

Zahvaljujući tome srpsko nebo, od maja prošle godine, štiti jedna baterija kineskog PVO sistema „FK-3“, a dopremanje preostale tri baterije, koje će kompletirati Drugi raketni divizion 250. Raketne brigade Vojske Srbije, očekuje se u bliskoj budućnosti. Bilo je predviđeno da ove sisteme dugog dometa štiti ruski artiljerijsko-raketni PVO „Pancir“, ali njegova dalja isporuka iz Rusije je blokirana i u Srbiji se od 2020. nalazi jedna baterija, koja pokriva aktivnu bateriju kineskog „FK-3“. Sudeći po najavama iz stručnih krugova, državno rukovodstvo ovaj problem rešava nabavkom kineskih mobilnih PVO sistema „HQ-17AE“, sličnih ruskim „TOR-M1“ koji su se dobro pokazali u aktivnim borbama. Ovo kinesko oruđe se već nalazi u arsenalu Saudijske Arabije, koja ga je nabavila iako je, shodno ogromnom budžetu, imala najširu mogućnost izbora. „HQ-17AE“ može da dejstvuje na ciljeve udaljene do 15 kilometara i do 10

kilometara u visinu. Njegov moćni radar može da otkrije do 48 ciljeva, da prati 24 i gađa dva cilja istovremeno. Velika pokretljivost ga čini pogodnim i za zaštitu tenkovskih formacija. Blizu smo dakle potpune modernizacije srpske protiv-vazduhoplovne odbrane i njene kvalitetne zaštite, čime će nebo iznad Srbije biti suverenije i zaštićenije nego ikada u našoj istoriji.

Tome će doprineti i opremanje dronovima, što je takođe bila tema razgovora ministra Vučevića i generala Džanga. Vojska Srbije već poseduje moćnu kinesku naoružanu bespilotnu letelicu „CH-95“, koja u vazduhu može da provede do 24 časa i ponese 200 kilograma ubojitih sredstava, sa dometom od 200 do preko hiljadu kilometara, zavisno od navođenja. Kinesko naoružanje odgovara svim potrebama Vojske Srbije jer je razvijano uglavnom po ruskim uzorima sa kojima su naši stručnjaci dobro upoznati. Pošto ne potiče ni sa jedne strane trenutnog sukoba dva velika vojna bloka, njegova nabavka je dobar izraz srpske vojne neutralnosti, kao dugoročnog, strateškog opredeljenja države.

