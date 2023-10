Vesić: Završetak izgradnje 'Prokopa' simbol promena u železničkoj infrastrukturi

Završetak izgradnje železničke stanice “Prokop” simbol je promena u železničkoj infrastrukturi u Srbiji što se dešava zahvaljujući politici razvoja predsednika Aleksandra Vučića koji je imao dovoljno želje, snage i političke volje da sprovede odluke koje nisu realizovane decenijama, izjavio je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je podsetio da je 4. decembra 1970. godine tadašnji gradonačelnik Beograda Branko Pešić objavio da će se graditi “Prokop”, a da su 1977. započeti radovi koji je trebalo da budu završeni 1979, ali su 1981. zaustavljeni, pa devedesetih godina ponovo pokretani.

“Prođe pola veka, a Sebija nije bila u stanju da završi jednu železničku stanicu, ali politika predsednika Vučića je razvoj Srbije. Predsednik nikada nije hteo da odustane od izgradnje železničke stanice, čak i u vreme kada nismo imali tako mnogo novca u državi, kao što imamo danas zato što razume koliko je važna izgradnja železničke infrastrukture”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Pink.

Podsetio je da je još 1972. godine odlučeno da se železnička stanica izmesti iz centra grada u Prokop i da ta odluka nikada, ni u jednom urbanističkom planu Beograda nije promenjena, čak i kada su na vlasti bili oni koji su kritikovali odluku sadašnje vlasti da se sprovede odluka iz 1972.

“To znači da živimo u vremenu predsednika Vučića u kome Srbija ima dovoljno novca, ali i želje, političke volje i znanja da sprovede velike promene tako da je završetak železničke stanice simbol promena koje se dešavaju u železnici jer mislim da se promene ne vide ni u jednom segmentu saobraćaja, kao u železničkom”, rekao je Vesić.

Vesić je dodao se Vlada Srbije i Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Beogradu grade metro a da počinje izgradnja železničke stanice na Novom Beogradu kao i pruge od Zemun Polja do aerodrom Nikola Tesla koja je prvi deo nove gradske železnice. Već smo završili obilaznicu oko Beograda kao i glavne železničke stanice Prokop a finansiraće i graditi novi savski most i tunel od Karadjordjeve do Bulevara Depsota Stefana. “Svi ovi projekti potpuno se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i sprovode od strane Vlade uz saglasnost grada Beograda”, rekao je Vesić i dodao “da postoje političke stranke koje pretenduju da budu vlast u Beogradu a koje žele da zaustave sve ove projekte”. “Politika tih stranaka je da zabrane da se u Beogradu gradi, da se zaustavi izgradnja metroa, nove autobuske i železničke stanice na Novom Beogradu, da se ne gradi obilaznica i to gradjani treba da znaju”, poručio je ministar Vesić koji je i član Predsedništva vladajuće Srpske napredne stranke.

Vesić je naveo da u Srbiji postoji oko 3.400 kilometara pruga čija je prosečna starost više od 40 godina i dodao da se na nekim prugama vozilo i brzinom od deset kilometara na sat, a da sada imamo pruge na kojima vozovi idu 200 kilometara na sat.

“Nisu sve pruge još uvek rekonstruisane, ali mi smo završili prvih 75 kilometara brze pruge Beograd-Novi Sad, a do kraja sledeće godine će biti završeno 108 kilometara od Novog Sada do Subotice”, rekao je Vesić i dodao da će se od Beograda do Subotice stizati za sat i 10 minuta.

Ministar je rekao da se radi projekat za izgradnju 230 kilometara brze pruge Beograd-Niš što se radi u saradnji sa EU i dodao da će prvi tenderi biti raspisani već u januaru, te da će se tom prugom od Beograda do Niša stizati za sto minuta.

“Pregovaramo sa EU i Severnom Makedonijom da nastavimo od Niša prema Skoplju tako da će se brzom prugom ići i do tog grada”, dodao je Vesić.

Govoreći o poseti predsednika Vučića Kini, Vesić je podsetio da je tom prilikom potpisano nekoliko sporazuma od kojih su dva najznačajnija, a reč je o sporazumima na osnovu kojih će u Vojvodini biti izgrađeno oko 300 kilometara novih saobraćajnica.

Prvi je, kaže, autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad dužine oko 105 kilometara koji treba da poveže četiri grada - Beograd, Pančevo, Zrenjanjn i Novi Sad kao i opštine Opovo, Kovačica i Žabalj.

“To je autoput koji će potpuno promeniti život u tom delu Banata i omogućiti da u svim tim mestima bude više investicija i bolji životni standard, kao i da se razvijaju druge grane privrede. To će biti treći autoput koji ide do Novog Sada, uz postojeći autoput Beograd-Novi Sad-Subotica i Fruškogorski koridor čija je izgradnja u toku”, rekao je Vesić.

Druga saobraćajnica za koju je potpisan sporazum u Kini je brza saobraćajnica koja počinje od Bačkog Brega i ide preko Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde do Srpske Crnje.

“Trebalo je da se završi na graničnom prelazu između Srbije i Rumunije, kod Nakova, ali biće produžena do Srpske Crnje zato što smo postigli dogovor sa Mađarima i Rumunima da sa svoje strane urade infrastrukturu koja će povezati tu našu brzu saobraćajnicu sa njihovim autoputevima”, rekao je Vesić.

To, istakao je, takođe menja život svih ljudi koji žive u tom delu Srbije jer će obezbediti nova radna mesta i bolji životni standard što je, dodao je, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića – da se svaki deo naše države saobraćajno poveže.

Podsetio je da je pre nekoliko dana priključeni Šabac i Ruma na autoput i dodao da će sredinom novembra, kada se završi deo Moravskog koridora do Koševa, Kruševac biti priključen na autoput, a da će tokom sledeće godine biti priključeni Loznica, Kraljevo, Požarevac…

Vesić je istakao da je poseta Kini bila impresivna i da se na svakom koraku osetilo veliko poštovanje koje kineski domaćini imaju prema predsedniku Vučiću i Srbiji.

“Srbija je mala zemlja čiju oni politiku veoma poštuju i za nas je važno to što su sa Srbijom potpisali sporazum o slobodnoj trgovini. To je značajno i za Kinu, ali je mnogo značajnije za nas jer će nam omogućiti da imamo više kineskih, ali i drugih investicija jer svako ko želi da izvozi u Kinu, biće mu vrlo povoljno da proizvodi u Srbiji jer će odatle moći da izvozi u Kinu kao sprski proizvod bez carine”, dodao je Vesić.

