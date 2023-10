Obraćajući se okupljenima na svečanom skupu u Šapcu, a povodom 15. rođendana Srpske napredne stranke, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao je da je ponosan na to što je član SNS, i da mu ništa više od toga nije potrebno.

- SNS je ona politička organizacija koja je promenila Srbiju. Stranka o kojoj nikada niko ništa lepo nije želeo da kaže. Ovo je stranka koja je ostavila ono najlepše u Srbiji, i mir i stabilnost - rekao je Vučić i dodao da ne smemo da budemo arogantni i bahati već da moraju da brinu o građanima Srbije.

Kako kaže, u trenutku kada brinu o prugama, platama, deponijama, treba da brinu i o mamografima, koji ako nedostaju negde, moraju odmah da se nabave.

- To nije pitanje novca, već naše brige i odnosa. 15 godina je težak period, 4 godine u opoziciji, ali smo uspeli bez podrške stranih službi, tobože nevladinih organizacija spolja, da dobijemo narodno poverenje. I to smo uspeli radom, marljivošću i predanošću - rekao je Vučić.

Kako kaže, postoje ljudi koji se rade i bore za svoju zemlju, kao i oni koji rade malo i koji se bore za sebe a ne za svoju zemlju.

- Zato je bitno da znamo da izaberemo one prve koji se bore za zemlju, naporno i koji će da rade još mnogo više. Mi smo danas u ne lakoj situaciji. Neko će pogrešno reći da je to zbog Banjske, ali ja ću da vam kažem da to nije tačno. To se koristi samo kao izgovor - rekao je Vučić i dodao da konačno imaju izgovor da izvrše pritisak na Srbiju, a radili bi to i da nema toga samo malo perfidnije i tiše.

Kako kaže, nešto bolje zna od njih, jer mu je to priroda posla, rekao da će danas za njega biti najteži dan za njega, a jedan od najtežih za Srbiju.

- Pretpostavljam sa čim dolaze i šta donose. Noćima zbog toga ne spavam, ne znam da li bih vikao od muke, da li bih plakao od muke, ali na kraju sve što mogu da kažem to je da ćemo tražiti način i da ćemo uspeti da sačuvamo Srbiju i da je ne damo na poklon nikome, već da uvek pripada našem narodu - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija će još više da napreduje, baš u inat svima. Dodaje da Srbija mora da napreduje u tehnologiju, veštačku inteligenciju, mora da se ide u industrijalizaciju Srbije.

- Ono što je važno jeste da svaka opština mora da ima mamograf i magnetnu rezonancu, slajsne skenere. Moramo da obezbedimo duži život našoj deci, ali i našim bakama i dekama - rekao je Vučić.

Kako kaže, obrazovanje je suština i tu mora još mnogo više da se ulaže.

- Ponosan sam što je Srbija pokazala za sve ove godine da je suverena i nezavisna. Poštujemo svoj narod, svoje građane i svoje interese - rekao je Vučić.

Ističe da neće da bude moralna prostitutka, da bude dobar svima, da ga zanima samo dobrobit naroda.

- Biću uz SNS svim svojim srcem i svom svojom snagom, jer je to jedini način da Srbija ide napred - rekao je Vučić i dodaje da su ovo jako bitni izbori, da 17. decembra nema opuštanja.

- Da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da im pokažemo da ne mogu da sruše Srbiju svojim lažima - rekao je Vučić.

- Predaja nije opcija! Čuvaćemo Kosovo i Metohiju kao deo Srbije i nikada nikome nećemo dati našu Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, rekao je da je 15 godina postojanja dovoljan period da se vidi za šta su sposobni i kakvi su rezultati postignuti. Kako kaže, prošli su mnogo toga za ovih 15 godina, od opozicione stranke, do stranke koja je voljom naroda došla na čelo Srbije.

- Borili smo se sa raznim izazovima, obnovom države, protiv pandemije korona virusa, da sačuvamo vitalnost naše privrede, proveli smo teške i potrebne reforme i uspeli smo da sačuvamo ono što je nateže bilo sačuvati, a to je mir i stabilnost, slobodu i nezavisnost Srbije. Sačuvali smo i povratili ugled Srbije. To nije bilo lako, to je rezultat svih vas i svih nas - rekao je Vučević.

Kako kaže, spaja ih sve ljubav prema Srbiji i da, kada se podvuče crta, vide se kilometri auto-puteva, pruge, fabrike, nove kliničke centre i bolnice, škole i obdaništa kao rezultat političke borbe SNS i rezultat rada svih.

Vučević je rekao da sve u trenu može da bude upropašteno. Obratio se i konkurentima i političkim protivnicima, kojima je uputio da se zna ko stoji iza njih, a da je to, kako kaže, najveći politički tajkun Srbije, Dragan Đilas.

- On stoji iza te liste, samo se boji da se kandiduje. Ne sme svoje ime da stavi na tu listu, nego se krije iza drugih - rekao je Vučević.

Kako kaže, SNS mora da pobedi na izborima koji su pred njima, dodaje da nema prodaje, da je ovo prvo poluvreme, kao i da nemaju pravo na umor.

- Moramo da se borimo za Srbiju, za svako njeno dete, da smo gazde u svojoj kući, a ne sluge u tuđoj kući - rekao je Vučević, i dodao da će se Srbija boriti i za pravdu i za pravo.

Na skupu se obratila predsednica Udruženja obolelih od cistične fibroze Milica Perić, majka dvoje dece obolela od ove bolesti.

Skup je počeo u 12 sati u Sportskoj hali "Zorka AIK banka" u Šapcu. Svečanosti prisustvuju predsednik SNS Miloš Vučević, funkcioneri i članovi stranke.

Nije bilo mesta za sve

Veliki broj građana nije mogao da uđe u halu koja je bila prepuna, te su predsednika Vučića sačekali ispred.

Na skupu će na poziv lidera stranke Mioša Vučevića govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

U hali je već pristigao veliki broj građana i očekuje se početak proslave.

