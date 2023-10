Vučić potvrdio: Izbori će biti 17. decembra! Borićemo se još jače i snažnije zbog naroda, ljudi koji biraju svoju budućnost!

Ljudi će na predstojećim izborima birati svoju budućnost, hoće li sigurnost i nezavisnu Srbiju, da li vide sebe i svoje porodice bogatije iz godine u godinu, ili hoće da se vrate u prošlost u vreme jezive korupcije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić na Televiziji Pink.

Predsednik je na počeku razgovora govorio o sastancima koje je imao sa 'velikom petorkom'.

Vučić je rekao da je razgovor bio težak, ali da lakih tema za nas tu ni nema.

- Razume se sve oko Kosova i Metohije je za nas izuzetno teško. Ljudi misle da je sve ovo samo zbog Banjske, ali nije. To je samo taktički bilo užasno za nas i nose određene posledice, ali u strateškom smislu, njihov jedini cilj je da mi priznamo Kosovo - rekao je Vučić.

Kako kaže, veruje da će uspeti da pronađu neki izlaz i da Srbija nastavi da gura dobrim putem i da čini velike uspehe u svojoj ekonomiji i izgradnji infrastrukture i poboljšanju zdravstvenih usluga, a da se sačuva srž nacionalne politike i interesa.

- Oni imaju svoju politiku, oni kažu šta je njihovo viđenje, nema tu neke filozifije, oni imaju svoje zaključke i za njih je Kosovo nezavisna država - rekao je Vučić i dodao da je to samo na osnovu njihove odluke, a ne pravnih aktova.

Kako kaže, neće SAD ni Nemačka promeniti svoj stav, naprotiv. Dodaje da će dati sve od sebe da pokažu kako ne greše, a da je naše da se borimo i da pokažemo da smo u pravu.

- U četvrtak i petak idemo u Brisel, biće borba, i daćemo sve od sebe da se izborimo - rekao je Vučić.

O sankcijama

- To je jedinstven slučaj o svetu, nigde se nije dogodilo da neko iz opozicije traži da se uvode sankcije protiv njihove zemlje. To je jedan toliko neodgovoran i antidržavni pristup, bio sam šokiran - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni su držali konferenciju za novinare i predstavili svoje pismo kako bi trebalo predsedniku suverene i nezavisne zemlje da se uvedu sankcije.

Vučić je rekao da treba videti šta taj njihov apel sadrži, dodaje da po njima nije odgovoran Kurti, već država Srbija.

- Da je sve čak i tako, a zašto bi to neko radio protiv svoje zemlje? Hoćete li videti nekoga iz Hamasa koji će reći da je bolnicu u Gazi bombardovao Hamas? Zašto to rade? Jel toliko ne volite svoju zemlju, a toliko volite fotelju, da bi sve uradili kako bi onoga koga ne možete da pobedite, pokušali da pobedite na takav način? - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da oni nikada ništa novo nisu doneli, osim ovoga, što ga je, kako kaže, iskreno šokirao. Dodaje da je još veći šok što se time hvale.

- Neće biti sankcija, neće biti ništa od toga, ljudi ne treba da brinu, ali ovo je bila dobra prilika da se vidi kako je nekima malo potrebno da se okrenu protiv svoje zemlje - rekao je Vučić.

O izborima

Kako kaže, život je satkan od mnogo teških stvari, i sve te probleme morate da rešavate, ali, kako kaže, ako na prvom koraku jedva čekate da sve to napustite, onda mislim da ljudi dobro znaju kakvi su im ljudi potrebni, a kakvi nisu nikada.

- Ja sam znao da su oni svi isti i da nikakve razlike između njih nema, ali mi je mali broj ljudi to verovao. Zbir glasova na parlamentarnim izborima SNS i SPS je bio 63, za nekih 11 posto manje, od onoga što sam dobio sam kao predsednički kandidat. Nemoguće je izdržati tu kampanju koja se vodi protiv SNS u delu medija - rekao je Vučić.

Kako kaže, sve te partije su gore od SNS, dodaje da je bolje da ne govori o tome.

- Vidimo jednu potrebu da nemaju politiku i nikada je nisu ni imali. Oni imaju potrebu da naprave što je moguće širi front protiv SNS i protiv mene, i ne zbog toga što mrze mene i SNS, već što sada vide da bi imalo šta da se opljačka za njih - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je njihov plan da Šolakovi mediji vode kampanju na svim pozicijama protiv SNS-a. Dodaje da će da puštaju sve desničare i da govore kako smo mi ludaci, da bi ubedili narod da glasa za njih.

- Suština je da nas spuste na 36 posto, povećaju SPS na 13, 14, i da više nema većine. Ništa veliko se ne bi dogodilo, oni nisu otišli na suprotnu stranu, a suštinski jesu. Zato je važan svaki glas za SNS, ovo je prosta računica i sasvim je jasno. To je ceo plan. Ne naročito pametan, ali tu smo da se tome suprostavimo i da se protiv toga borimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, da bi imali puteve i pruge, neophodno je da predsednik i Vlada rade zajedno, da bi bilo rezultata, i to smo mogli da vidimo kroz našu istoriju.

- Samo želim da vam kažem da su se sve stvari loše u istoriji dešavale kada smo imali slabu vlast, to je potrebno onima koji žele slabiju Srbiju, onima koji žele da budu lutkari i da upravljaju ljudima u Srbiji. Pošto je to sa SNS nemoguće, mora da se nađe drugi način - rekao je Vučić.

Vučić kaže da nema desnica politiku, i da Jovanović nije rusofil.

- Jesam li ja pustio Kurtija i braću Mazreku, ili Jovanović ili njegova partija. On posle toga postaje Samardžićev glavni savetnik. Jel u moje vreme bio pogrom? Ko je bio na vlasti 2006. godine, kada ste sa Roćenom pričali kako ste razbili Jugoslaviju. Ko je bio na vlasti 2008. godine? Kada je 75 zemalja priznalo nezavisnost Kosova - kaže on.

- Da li je to bilo u njihovo ili u moje vreme - upitao je Vučić.

Ističe da je 2006. kada se Crna Gora otcepila, takođe nije on bio na vlasti.

- Želim ljudima da ukažem na nešto. Mnogi ljudi misle da se stvari podrazumevaju, da se podrazumeva da imamo Prokop, auto-puteve, železnicu... Ljudi misle da stvari mogu samo da idu na bolje, ali to nije tačno. Mogu i da se okrenu i da nam zemlju ponovo razore neverovatnom lakoćom - rekao je Vučić.

Dodaje da među njima nema nikakve razlike, da je to sve potpuno isto.

- Nikakve razlike nema između njih! Imaćete jednu listu koju će voditi Tepić i Aleksić, ovaj iz Trstenika. Tu je suštinski Đilas vlasnik i liste i novca, on donosi odluke - kaže Vučić.

Vučić je rekao da se mora baviti državom. Dodaje da moraju da se sanjaju drugačiji snovi, kako kaže, sve je potrebno obazbediti, organizovati, imati jaku ekonomiju.

- Da bi mogli da povećate penzije i zarade, morate jačati ekonomiju. Pre samo osam godina je plata u BiH bila za 100 evra viša nego kod nas, a sada je obrnuto - rekao je Vučić.

Kako kaže, moli ljude da razumeju da izbor rukovodstva jedne zemlje nije igra i da tu nema igračaka.

- Sve je u rukovodstvu i sve je u viziji. Ja neću da obećavam opstanak na vlasti, ako izgubim, izgubili smo, čestitam i to je to. Ali, zamislite samo kakav bi haos imali u zemlji - rekao je Vučić.

Kod njih nema izjava o suštinskoj politici, stalno neki trikovi, rekao je predsednik komentarišući prozivke iz redova opozicije koji su istakli da je "izvadio iz naftalina" Tomislava Nikolića, jer ga je spomenuo više puta na proslavi rođendana SNS.

- Dan pre toga u svojim novinama Đilas objavljuje kako tamo nije bilo nikoga od osnivača, i sada kada ga spomenem, sada mu to bode oči. Kada nemate politiku, ne znate šta da kažete, onda se bavite trikovima i hvatate se za ono što vam se čini da može da vam pomogne - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će posle izbora morati da objašnjavaju ljudima zašto su ih lagali.

O sporazumima iz Kine

- To su za nas izuzetno važni sporazumi, moramo da razmišljamo o investicijama, kao i o svemu drugom - rekao je Vučić.

Kako kaže, neki nikada ništa nisu mogli da urade sa Kinom, dok smo mi povećali izvoz u Kinu za 185 puta. Dodaje da smatra da je ovo neka vrsta istorijskih sporazuma koji će doneti mnogo blagodati Srbiji.

- Kod nas svaka tema traje dan ili dva, osim Jovanjice gde su tri godine lagali. Mi smo mnogo godina imali problema sa Smederevom, a dolaskom predsednika Sija u Srbiju mi smo taj problem rešili. Čak 5000 porodica ima siguran hleb. To je ogromna stvar. Imali smo milijardu i 200 hiljada dugove Bora, pa smo našli kompaniju koja je rešila to, i verujem da će naredne godine postati prvi proizvođač bakra u Evropi. To su velike kineske kompanije, i to nam je mnogo značilo - kaže predsednik.

Dodao je da u Župi Aleksandrovačkoj imamo fantastična vina, i da im se sada otvaraju vrata najvećeg tržišta.

- Narednih pet godina će se spuštati carine po 20 odsto, dok ne budu na nuli. Pričao sam sa porodicom Aleksić iz Vranja, koja već sada izvozi vina u Kinu, a zamislite kada carina bude 30 odsto niža, šta će im to značiti - rekao je Vučić.

- Sećate li se koliko puta su nam govorili iz opozicije da Srbije nema na Svetskom ili Evropskom prvenstvu u fudbalu. Bili smo na Mundijalu, sada idemo i na Evropsko. Hoće li priznati da je sada bolje? Neće. Na Olimpijadi možemo sa Amerikancima da se borimo za zlato. Ulažemo mnogo više novca, u sve sportove. Moraćemo u rukomet i odbojku da ulažemo još mnogo više doduše - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da Miroslav Aleksić nije mogao da završi ni školu bez popravnih ispita, a sada hoće da postane glavni u društvu.

- Nekada je to radio tako što bi zapalio cigaru, ali ja ga molim da ne radi to u vođenju državom. Evo, sada će on da mi objasni šta je Kina - kaže Vučić.

Na izjavu Aleksića da Evropa neće blagonaklono gledati na potpisivanje ugovora sa Kinom, Vučić je rekao da je njihova poruka građanima da će oni biti resavska škola prepisivača, da će raditi sve što im se kaže.

- Kinu zaboravite, Rusiju zaboravite, radićemo sve kao druge zemlje. Pa šta će vam vlada za to? Vi se bavite onda kombinacijama, pljačkajte, kao što je sa tastom radio. On crta građanima u Srbiji, da će on da radi nešto samo da se nikome ne zameri. Jesam li ja ugrozio Srbiju bilo kakvim sankcijama? Ne. Jesmo li doveli zemlju u bilo kakav problem? Ne - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je zastrašujuće za celo društvo što Aleksić daje ovakve izjave.

- Milošević je svojevremeno zamerio Draganu Tomiću kada sam ja 1993. godine završio u radikalima. On im je na nekom gradskom odboru zamerio kako nisu uhvatili ovog malog mršavog Vučića da bude u SPS, nego je otišao ovamo. Onda ih je Milošević pitao: "Čime se bavite ako njega niste primetili na Pravnom fakultetu". Tako je ozbiljna politika bila. A pogledajte danas šta se radi - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da izbori neće biti tako laki za opoziciju, iako imaju medijsku i finansijsku podršku.

- Oni odu na kanabe kod jednog ambasadora, pa promene mišljenje. A kada se zadrže pet minuta duže, pričaju po celom gradu da je to neki važan signal, da su oni favoriti. Gde bi ova zemlja završila da se takvi vlasti dočepaju - ističe predsednik.

Kako kaže, oni sada mogu da vide razliku između njih i nas. Evo, kako dodaje, oni su tražili izbore i dobili su, što nije bio slučaj kada su oni trebali da predaju fotelju.

- Snaga Srbije je u ljudima, mislim da su ljudi sada videli i setiće se jednog dana kada neki drugi budu tražili izbore, kako će da se ponašaju a kako ne. Zašto bih sebi dozvolio da vladamo bez legitimiteta, ako je narod nezadovoljan i ako misle da može brže da ide napred i da će to ovi ljudi da omoguće, ja nemam nikakav problem - rekao je Vučić.

Kako kaže, njih uopšte ne interesuje istina, već dodaje, važno je samo nešto reći protiv njega. Pitao je da li će to nešto doneti i doprineti Srbiji? Kako kaže, neće.

- Nije život jedan dan, mesec i godina, a politika ostavlja tragične posledice. Ne zaboravite da smo 2012. ukupan BDP bio 32 milijarde, ovu godinu ćemo da završimo sa 74 milijarde sve onoga što vredi. Mi smo za 42 milijarde podigli BDP i više uradili nego što je napravljeno u prethodnih 50 godina - rekao je Vučić i dodao da je veoma ponosan na to.

Predsednik je rekao da veruje da će uskoro ugostiti Emanuela Makrona, kao i još neke lidere.

Vučić je rekao da je plan lako napraviti i kada znamo za njega, biće im teže da ga sprovedu.

- Borićemo se snažnije i jače. Izbori nisu važni ni zbog mene ni zbog Đilasa. Izbori su važni zbog naroda, građana, ljudi biraju svoju budućnost, hoće li sigurnost i nezavisnu Srbiju, da vide sebe i svoje porodice bogatije iz godine u godinu, ili hoće da se vrate u prošlost u vreme jezive korupcije. Mislim da su odlučujući izbori jer posle ovoga četiri godine neće biti izbora - rekao je Vučić i dodao da će tada biti veliki izbori.

Predsednik je potvrdio da će se oni održati 17. decembra.

