POKAZALI DA NI SRPSKA CRKVA NIJE DOBRODOŠLA NA KOSOVU: Arno Gujon o proterivanju igumana Fotija sa KiM!

Proterivanjem igumana manastira Devina voda Fotija kosovske vlasti poslale su poruku da ni predstavnici crkve nisu dobrodošli na Kosovu, rekao je direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima iz regiona Arno Gujon.

Gujon je za Kosovo onlajn rekao da ako se pogleda kome su prištinske vlasti ranije zabranjivale ulazak na Kosovo i koga su proterale, a proterale su predstavnike države Srbije, humanitarce i sada predstavnike srpske crkve, jasno je da žele da onemoguće opstanak Srba na Kosovu.

- To su tri stuba na kojima počiva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Jedini cilj je da Srbi odu i svi koji podržavaju i omogućavaju taj opstanak Srba na Kosovu i Metohiji su na meti prištinskih vlasti - objasnio je on.

Rekao je da se pored fizičkog, sada vrši i pravno nasilje nad Srbima, što je nešto nezamislivo i nešto što ne sme da se dopusti.

Upitan za posetu međunarodne petorke Beogradu i Prištini, rekao je da od međunarodne zajednice očekuje da uvažava šta se dešava na terenu i da na osnovu pravih činjenica donosi odluke.

- A te činjenice su poznate, znamo ko krši sve sporazume od 1999. do danas. Već deset godina nema ZSO. Međunarodna zajednica ima svoj deo odgovornosti u tom nesprovođenju sporazuma i nadam se da će poručiti Prištini šta mora da poštuje. Takođe, nepoštovanje osnovnih ljudskih prava je da početkom 21 veka Srbi žive u getoima bez osnovnih sloboda – slobode govora, mišljenja, kretanja. Nadam se da će petorka da poruči Kurtiju da mora da se ponaša na civilizovan način. Ipak smo u Evropi i ipak je to 21 vek - rekao je on.

Gujon, koji je učestvovao na konferenciji o Kosovu u Vašingtonu, kazao je da srpska dijaspora razume potpuno situaciju na Kosovu, a razume i na koji način razmišljaju stranci.

- U Americi ne znaju samo jezik, već poznaju i američki mentalitet. Predstavnici dijaspore će moći kao naši narodni ambasadori da predstave osnovna kršenja ljudska prava srpskog naroda na KiM. Bitno je što smo ih okupili u Vašingtonu. To je drugi put ove godine. To je veliki rad naše ambasade i mi ćemo zajedno nastaviti borbu za pravdu i istinu - kazao je Gujon.

Podsetio je da je, kada je Francuzima ranije govorio o tome šta se dešava na Kosovu, uvek ukazivao da se to dešava u blizini njihove zemlje, na svega 2.000 kilometara od Francuske.

- U Beogradu to nije 2.000, već 350 kilometara. Svako može a i mora makar jednom da obiđe KiM. Moj život je promenio susret sa KiM. Verujem da će promeniti život i pogled svakog Srbina iz Srbije ili dijaspore koji kroči na tlo KiM. To je izvorište identiteta srpskog naroda - naglasio je Gujon.

