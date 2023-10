Ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obeležio je 15 godina postojanja ove stranke i u Čereviću, gde se okupio veliki broj ljudi, nakon skupa u Šapcu.

- Čestitam vam 15 godina SNS-a. To je veliki jubilej, to je stranka koja je unela ključne promene kada je Srbija bila na ivici ponora, kada su nas udarali i ponižavali sa svih strana, tada se na sceni pojavila Srpska napredna stranka te 2008. godine i izdržala onih prvih četiri, pet godina teške opozicione borbe, da bi onda preuzela odgovornost za našu državu i naravno napravila, rekao bih ozbiljne rezultate. Stranci će ove da stave u jedan front sa jedne strane, u drugi front s druge strane protiv nas, ne da bi srušili SNS, nego da bi rušili Srbiju, da bi nas opet vratili u 2008. To je borba i u decembru i u junu sledeće godine za Srbiju, ne za neku stranku, ne za neku fotelju, ne za neki mandat i neku matematiku nego je to borba za državu i naš narod. To je ono što treba da bude motiv da nas sutra vodi u političku bitku da pobedimo, da pobedi pre svega narod Srbije, da pobede naši građani. Živela Srbija! U pobede i za pobede! Za našu decu i njihovu decu! Živeli- rekao je Miloš Vučević.