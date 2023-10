MINISTAR MALI U 'HIT TVITU': Opozicija prodaje nacionalne interese svoje zemlje zarad svoje koristi - Nama su nacionalni interesi broj jedan!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" bili su ministar finansija Siniša Mali, istoričar Predrag Marković i istoričar Bojan Dimitrijević.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogi hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Predlog broj 1 - Opozicija u kolonama

Dimitrijević je rekao da su levica i desnica prevaziđene u svetu, ali da se kod nas još uvek tako prepoznaju.

- Pokušavaju da u dve, tri kolone izađu na izbore i bore se za vlast - kazao je on i dodao da u opoziciji postoje velike razlike, iako je i on sam predstavnik opozicije.

- U današnje vreme ta polarizacija nije kao u vreme Miloševića, tada smo imali njega i DS.

Marković je upitan o šumovima o broju mandata rekao da je problem opozicije u tome što nemaju dovoljan broj prepoznatljivih ljudi.

- Teško je pohvatati koje su to stranke, koji su to ljudi, ja predlažem za kriterijum da ljudi glasaju za stranke gde je poznato prvih pet ljudi - savetovao je Marković i dodao da je stabilnost bitna stvar.

- Problem opozicije je što se bori za narodne interese, a nemaju dovoljan kontakt sa narodom - istakao je Marković i podsetio da su prošli put oni vređali stanovnike Borče.

Ministar Mali je rekao da se opozicija ponaša kao da je već pobedila na izborima i da već deli mandate.

- A koja je politika, sa čim oni izlaze? To su izbori između povratka u prošlost i budućnosti - naveo je Mali i dodao da je to jako dobro rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, te rezimirao kako je loša situacija bila u Srbiji u vreme prethodne vlasti.

Kako je rekao u toj situaciji samo je Dragan Đilas izašao kao pobednik i oni koju su vladali sa njim.

- Dok je bio gradonačelnik njegove firme su imale ugovore sa beogradskim preduzećima i pri tome je imao ugovor i sa Narodnim muzejom koji je u to vreme bio zatvoren. Korupcija prva liga. I to je Srbija kojoj oni žele da se vrate. Srbija gde novac ide direktno u njihove džepove - kazao je Mali, te dodao kako se slaže sa matematikom koju je u jutrašnjem gostovanju predstavio predsednik Vučić.

Prema njegovim rečima treba pogledati koju su interesi stranih centara moći koji su njihovi ciljevi.

- Plan je da samo 7 odsto uzmu od SNS, i to nije broj ko zna šta. Najveći broj tih glasova ide ka desno... tada ne bi bilo jasne većine, i jasne koalicije. I to je situacija kojoj teže strani centri moći. Tada nemate pravog lidera i oni mogu da prave razne kombinacije. Ta leva ili proevropska opozicija je vrlo kompaktna. To je Đilasova opozicija. Svojim novcem je kupio sve. Tu će staviti Mariniku Tepić, Mikija Aleksića plus minus njegov tast - pojasnio je ministar. Kako kaže danas je Srbija dosta razvijenija, što Đilas posmatra kao veći kolač za sebe.

Objedinjena desnica sa druge strane, prema rečima Malog, od jedanput može sa svima, aludirajući na Miloša Jovanovića.

Ministar Mali je rekao da je njegova poruka da je opozicija promenila mišljenje čim je videla priliku da dođe do fotelje.

- Oni prodaju nacionalne interese svoje zemlje samo zarad svoje koristi. Mi to nikada nismo radili. Nama su nacionalni interesi broj jedan, ma koliko nas to koštalo. Srpski interesi, nikada se sa tim nećemo igrati - istakao je Mali.

U studiju TV Pink komentarisan je i sraman potez opozicije koja je u pismu poslanom Žozepu Borelju za sve događaje u Banjskoj orkivila Srbiju.

- Takve stvari se ne dešavaju ukoliko se držite principa i ako vam je Srbija na prvom mestu - rekao je Mali.

Marković se nadovezao i rekao da je glasanje ozbiljna stvar i da to treba ozbiljno shvatiti.

Mali je naveo da stranke bivšeg režima hoće da se vrate na vlast i da su se sada setili da mogu to ponovo.

Ministar je pomenuo i novootvorenu najmoderniju železničku stanicu "Prokop" kako bi pojasnio da je neophodan dogovor na svim niovima kako bi se postigli vidljivi rezultati.

- Da nije hrabrosti i poverenja naroda, nikada ne bismo taj Prokop uradili. Ako nemate jedinstvenost u nivoima odlučivanja, završili biste tako što bismo mi slali saopštenja protiv lokalne vlasti oni protiv nas,tu bi neki papiri leteli, a građani bi ostali uskraćeni - istakao je ministar Mali.

Upitan da li primer blokade može da bude i ono što se dešavalo u Skupštini kaže da je primer ono što se desilo pre mesec i po dana:

- Branili smo rebalans budžeta, gde smo rekli veće penzije, veće plate prosvetarima, da isplatimo 10.000 dinara svim majkama, a ta opozicija je pokušala da blokira sve te odluke i pravila haos u Narodnoj skupštini... Oni politiku nemaju, imaju politiku blokiranja svega što je važnog za građane - naveo je ministar Mali.

Predlog broj 2 - Spomenik Đeneralu

Marković je rekao da je komunizam ideal koji u praksi nije realizovan i da mu kod spomenika smeta privatno ponašanje.

- Spomenici, to je državno. Ovo mi deluje kao sprdnja. Dizanje spomenika treba da bude ozbiljna odluka države, intelektualne zajednice - kazao je Marković.

Kako dodaje, nama su potrebne ujedinjujuće stvari.

- Taj rat nije bio kod nas tako istrebljivački, imate krajeve u kojima nije bilo građanskog rata. U stvarnosti je mržnja bila manja nego što neki prikazuju - naveo je Marković.

Upitan da li je u Socijalističkoj partiji bilo reagovanja Marković kaže da je to privatan događaj.

- Meni se iz estetskih razloga to ne sviđa - naveo je Marković.

Dimitrijević je rekao da takvih spomenika i muzeja ima po Srbiji, te da nešto slično postoji i na Ravnoj gori.

- Moj stav je da je glupo da 2023. godine i dalje pričamo o tome - kazao je Dimitrijević.

Voditeljka je istakla kako je Miloš Jovanović pozvao stranke desnice sa podrže Đilasa i Mariniku u rušenju aktuelne vlasti.

- Građani trebaju da znaju da su to kolaicije koje bi izdale nacionalne interese. To su neprirodne kolacije... šta njih spaja sem ideje da sruše Vučića i da sednu u fotelju. U SNS je politika takva da nikada nećemo izdati nacionalnu politiku - istakao je Mali, te pomenuo da drugi principe krše tik pred izbore, i da građanima jasno treba reći kako stoje stvari.

- Kako se stvorila mogućnost da osvoje vlast u Beogradu, svi su okrenuli priču. Malopre sam rekao, bez obzira koliko nas koštalo od interesa Srbije nećemo odustati - kazao je Mali, te prozvao opoziciju da ih predvodi Dragan Đilas i da su svi okupljeni oko njegovih ideja čim su deo te priče, te da sumnja da postoje pojedinci koji nisu njegovi istomišljenici.

Predlog broj 3 - Otvaranje Prokopa

Glavna primedba na ovaj projekat je što je ovaj deo grada gde je otvoren "Prokop" nepristupačan i da je trebalo da glavna železnička ostane u centru Beograda.

- Ti ljudi koji to govore nisu svesni koliko se promenio Beograd, Srbija ali i železnica. Obično su sada sve stanice povezane, nemate mnogo stajališta u gradu, tako je i u Beogradu. I autobuska stanica će početkom iduće godine biti premeštena. Gneracije su prošle i ništa se nije desilo, o tome je Vučić govorio - kazao je Mali.

Kako je dodao dok je bio na čelu Beograda, i dok je sa predsednikom Vučićem obilazo grad bio je problem kako nabaviti građevinsku dozvolu.

- Imali ste hrabrost da donosite odluke, ali i podršku naroda da nakon 50 godina izgradite ovako velelepnu đečlezničku stanicu. To je velika promena i velika stavr. Ono što su generacije nekada obećavale mi smo to ostvarili. Ne ostavljamo ništa našoj deci. Hoćemo novu autobusku stanicu, metro, puteve... da našoj deci ostavimo što više toga. Ko je mogao da zamisli da ćemo imato voz koji ide 200 na sta koji ide od Beograda do Novog Sada, ali eto desio se neki Vučić koji je to obezbedio - kazao je Mali.

Ministar je istakao da Srbija više neće zaostajati za drugim zemljama, te da stvari koje se čine nemoguće biće ispunjene, što samim tim podrazumeva bolji razvoj Srbije, ali i veće investicije.

- Prokop će biti povezan sa sistemom metroa. Ljudi ne žele da gledaju i da se bave time. Urađena je studija, kompanija iz Engleske, napravila je analizu saobraćaja u Beogradu u narednih 30 godina. Prva linija metroa koja se smatra najopterećenejiom će prva biti rešena. Tako će metro biti povezan sa Prokopom i sa ostalim linijama i Beo vozom je u rukama najbolje kompanije. Ne možete sa jednom linijm rešti sve probleme. Do tada ćemo unaprediti javni prevoz do Prokopa, a do 2025. imaćemo i prilaz sa autoputa. To je ono o čemu smo govorili. Da nismo izgradili stanicu ne bismo mislili o javniom prevozu. Jedna investicija vuče drugu. Evo Beograd na vodi niko nije verovao da će ta investicija biti, a ona sada za sobom vuče nove projekte - poručio je Mali.

Prema rečima Ministra nova autobuska stanica će biti funkcionalna i povezana i sa stanicom na Novom Beogradu, te istakao da su pre uvođenja brzog voza "Soko" mnoge stvari koje su danas realne bile nezamislive.

Dimitrijević je rekao da je most bio u funkciji stanice Prokop i da je video kako se sve otkazivalo.

- Meni je drago da je Prokop završen - kazao je on i dodao da nedostaje jedna linija autobuska do centra grada.

Marković je rekao da je srce dobre zemlje železnica i naveo primer Kine, gde vozovi idu po 300 kilometara.

- Mnogo se nadam toj železnici ka jugu - istakao je on i dodao da je sve bolje kod železnice, nego kod drumskog saobraćaja.

Budžet za 2024. godine Ministar Mali je najavio da će od sutra biti u Parlamentu i da će se raspravljati o budžetu. - Idemo sa povećanjem plata, javne zarade i na povećanje penzija. Krajem sledećeg meseca idemo sa 20 hiljada dinara jednokrate pomoći. Početkom novembra idu nova povećana penzija i to je politika od koje ne odustajemo - kazao je Mali.

Glasanje

Suzana je glasala za predlog broj 3 jer je Vučić izgradio sve što nije urađeno za 30 godina.

Još jedan gledalac je glasao za ovaj predlog.

Ljubica je glasala za predlog broj 3.

Sonja je glasala za predlog broj 3.

Glasanje u studiju Marković je glasao za predlog broj 3. Dimitrijević je rekao da bi on glasao za Sajam knjiga. Mali je glasao za predlog broj 3 - Prokop. - Generacije su sanjale taj san o Prokopu i eto napokon je dosanjan - kazao je Mali te dodao da mu je drago da su građani svesni i vide šta radi opozicija i koja je njihova osnovna politika.

Pobednički predlog je pod brojem 3 - Prokop.