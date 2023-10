Vladimir LUČIĆ: Uprkos napadima, TELEKOM SVE JAČI I JAČI

Telekom Srbija je ubedljivo najprofitabilnija kompanija u domaćem vlasništvu u našoj zemlji, a u konkurenciji ostalih operatera daleko je ispred svih prema svim parametrima poslovanja. “Crno na belo je dokazano da je Telekom na stazi velikih uspeha”, izjavio je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić povodom najnovijeg zvaničnog izveštaja Agencije za privredne registre.

Velika je čast što je i zvanično potvrđeno da smo lider celokupne domaće privrede, poručio je generalni direktor Telekoma Srbija

Prošla godina je bila godina svetske ekonomske krize zbog rata u Ukrajini, čija su posledica i brojna poskupljenja, a Telekom je pored svega uspeo da poveća neto i operativnu dobit, da zabeleži rast prihoda od preko 10 odsto, da državi i narodu isplati 6,7 milijardi dinara dividendi, da poveća i plate zaposlenima, a da u isto vreme smanji troškove.

- Velika je čast što je i zvanično potvrđeno da smo lider celokupne domaće privrede. Pored Srbije, nedavno je objavljeno i da smo ubedljivo najveća i najuspešnija kompanija za telekomunikacije u svim zemljama bivše Jugoslavije, drugu godinu zaredom. Čak smo povećali razliku u odnosu na drugoplasirani Hrvatski telekom za više od 200 miliona evra prihoda, što je u prošlosti bilo maltene nezamislivo. U prethodnih pet godina uspeli smo da povećamo prihode za čitavih 50 odsto, to je u našoj industriji ogroman rezultat. Sve ovo pokazuje koliko je uspešna transformacija Telekoma Srbija, na kojoj radimo od 2018. godine - rekao je Vladimir Lučić za TV Happy.

Snažan rast Telekoma možda se najbolje vidi po tome da je broj korisnika televizije uvećan čak tri puta, sa 400.000 na preko 1,2 miliona, pritom do pre četiri-pet godina tržišno učešće u četiri najveća grada bilo je praktično nepostojeće, sa simboličnih jedan odsto, a konkurencija je imala 2,5 puta više korisnika i monopol na tržištu, pogotovo u velikim urbanim centrima.

Telekom je od 2018. na stazi velikih uspeha, što kod konkurentske Junajted Grupe izaziva ogroman bes i agresiju.

Upitan o najnovijoj kampanji protiv Telekoma koja se vodi preko medija Junajted Grupe, Vladimir Lučić je odgovorio da je to još jedna potvrda da je kompanija koju predvodi na pravom putu.

- Ipak, najiskrenije, nisam očekivao ovu količinu napada od strane naše konkurencije, već mesec dana svakodnevno emituju negativne priloge protiv Telekoma, a prošle nedelje ih je u jednom momentu za 24 sata bilo čak 26, i to samo na portalima, plus u TV emisijama. Nisam očekivao ni da će neki ljudi, koji se predstavljaju kao objektivni, u toj kampanji tako aktivno i euforično da učestvuju. Sve to je, međutim, još jedna potvrda da odlično radimo - prokomentarisao je Lučić.

“Telekom se u ugovorima o licenci sa Euronjuzom iz EU i Blumbergom iz SAD obavezao da se neće mešati u uređivačku politiku ovih informativnih medija, što je primena najviših zapadnih standarda”

Kako je naglasio, svi mediji čiji je osnivač Telekom registrovani su u Srbiji, podležu svim domaćim zakonima i ovde plaćaju sve poreze i naknade, dok ovi koji napadaju Telekom imaju fiktivnu centralu u Luksemburgu, kako bi izbegli plaćanje dažbina, a od reklama prihoduju protivzakonito.

- Kada govorimo o sadržaju onoga što se emituje, svi mediji u našem vlasništvu (Arena sport, Superstar, Euronjuz Srbija, Blumberg Adrija…) značajno su doprineli kvalitetu i raznovrsnosti ukupne TV ponude na tržištu, od čega korist imaju pre svega korisnici. Imamo najbolje sportske sadržaje, najkvalitetniji filmski i serijski program, dok su Euronjuz i Blumberg licence najuglednijih zapadnih medijskih brendova, bave se izuzetno balansiranim i objektivnim novinarstvom, promovišu evropske, zapadne vrednosti, i niko na njihov rad nije imao jednu jedinu primedbu - objasnio je Lučić.

Štaviše, kako je istakao, Telekom Srbija se u ugovorima o licenci i sa Euronjuzom iz EU i sa Blumbergom iz SAD obavezao da se neće mešati u uređivačku politiku ovih informativnih medija, čime su primenjeni najviši zapadni standardi.

A na Zapadu, tačnije u EU, u čak 10 zemalja članica operateri kojima je država suvlasnik imaju svoje medije - pre svega sportske i zabavne, ponegde i informativne, dakle sve isto kao kod nas sa Telekomom. Između ostalih, Dojče Telekom ima medije u Austriji, Slovačkoj, preko takođe državnog OTE i u Grčkoj, Oranž ima medije u Francuskoj i Poljskoj, državni Proksimus ima medije u Belgiji i Luksemburgu, državni operateri drže medije i u Švedskoj, Estoniji… a na sve to se može dodati Švajcarska.

- Takvi su i globalni trendovi i mi poslujemo s tim u skladu. Tražiti da nam se zabrane TV kanali bilo bi i kršenje Ustava Srbije, jer bi se privatna svojina favorizovala u odnosu na državnu, ne bismo imali ravnopravan položaj na tržištu - naglasio je Lučić.

Na pitanje o ciljevima kampanje protiv Telekoma, prvi čovek kompanije odgovorio je da su tu stvari jednostavne.

- Velika medijska, ali i lobistička i politička, kampanja protiv nas traje već petu godinu, njihova intencija je da pokušaju da vrate vreme na 2018, kada su oni bili glavni kablovsko-medijski igrač, a mi u velikom zaostatku, i da oni u toj dominaciji prirodno rastu kao jedini koji istovremeno proizvode i distribuiraju sadržaje, dok bi mi propadali. Ali, istorija se ne može vratiti, Telekom Srbija je daleko ispred svih i u Srbiji i u regionu, sa svim našim investicijama imamo poziciju koju bar u narednih deset godina niko ne može da ugrozi, a mi ćemo samo da rastemo, bićemo sve jači i jači. Tu je i širenje kompanije u inostranstvu, već sada prodajemo sadržaje na pet kontinenata, okrećemo se i dijaspori širom sveta, za šta nam nisu potrebna velika ulaganja jer smo ih već obavili. Blizu smo partnerstava i sa nekim od najvećih svetskih digitalnih igrača i radimo na tome da ceo svet bude naše tržište - naglasio je Vladimir Lučić.

Sve navedeno dovešće do daljeg snažnog rasta prihoda, dok će tržišna vrednost kompanije Telekom Srbija biti višestruko uvećana.