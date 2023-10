Epicentar narkokartela je u Prištini! Vučević oštro odgovorio na napade Kurtija

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević demantovao je danas optužbe koje je izneo premijer prištinskih institucija Aljbin Kurtij i naglasio da je epicentar narkokartela i kriminalnih bandi upravo u Prištini.

- To je izgubilo svakog smisla. To više nema nikakvog smisla to što taj mali tiranin iz Prištine govori. Da podsetim malog tiranina iz Prištine je da je epicentar narkokartela i kriminalnih bandi upravo u Prištini. Da ne ide okolo i ne traži nikoga van Prištine. Ako hoće da se bori protiv kriminala, mora da pođe od onog što se dešava u Prištini - rekao je Vučević novinarima.

On je naglasio da Kurti nastavlja da sprovodi teror nad Srbima, želeći da očisti KiM od njih.

- Bukvalno niko da ne ostane, onda bi oni rešili pitanje Kosova i Metohije kako oni žele. I naravno, uništavaju kulturne i duhovne spomenike - kazao je Vučević.

Ministar odbrane je ocenio da bi vlast u Prištini želela da srpsku kulturnu baštinu na KiM i srpske manastire upiše kao svoju.

- To je stadium u kome već rade glazuru na zločinačkom projektu - etničkog čišćenja Kosova i Metohije od Srba. I on je najveći tiranin koji to sprovodi. Tako da to više nema nikakvog smisla. Zaista što on govori je van svakog konteksta, nema ni jednog dokaza. Prosto čovek verovatno ne zna šta će sa svojom mržnjom - rekao je Vučević.

Vučević je naveo da ga posebno brine to što je, kako je rekao, deo predstavnika politike i političkog života u centralnoj Srbiji, pohvalio i podržao Kurti.

- Govorim o delu opozicije, odnosno predstavnicima bivšeg režima, da su se oni pohvalno izražavali o Aljbinu Kurtiju, da su se saglasili sa Aljbinom Kurtijem da Srbija, odnosno predstavnik Srbije, treba da bude pod sankcijama. To je zaista nešto što nikad u istoriji nismo imali - rekao je Vučević.

Ministar je naglasio da je vlast u Prištini iskoristila momenat u kome je Srbija izložena, kako je rekao, neviđenim političkim pritiscima, da su dešavanja iz Banjske samo povod, a da su uzroci mnogo dublji.

- Suština i leglo kriminala je u Prištini, tako da ako će se Aljbin Kurti boriti protiv kriminala, na njegovoj adresi su i narkokarteli i organizovane kriminalne grupe - rekao je Vučević i pozvao Prištinu da pusti Srbe na KiM da žive normalno.

Kurti je na svom Fejsbuk nalogu danas izneo tvrdnje da je, kako je napisao, "paravojni, teroristički napad u Banjskoj organizovao klan iz Novog Sada, na čijem je čelu ministar odbrane Srbije Miloš Vučević".

