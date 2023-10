MILOŠ VUČEVIĆ JASAN: Ako pobedi Đilasova lista, odmah će uvesti sankcije Srbiji, lobiraće za NATO, a srpski narod proglasiće genocidnim

Ja mislim da je KiM i dalje deo Srbije, za razliku od Ponoša, koji bi sutra sve prihvatio od Zapada da se odreknemo dela teritorije. Taj kratak prikaz mržnje pokazuje danas kakva je situacija Srbije i koliki su pritisci, rekao je ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević za Hepi televiziju.

Ponoš je najtvrđi NATO lobista

Ministar Vučević dotakao se i uvreda koje mu je uputio bivši general Zdravko Ponoš i istakao da ga je uvek zabrinjavalo kad neko ima identičan stav kao prištinska administracija.

-To što je Ponoš rekao, dan pre toga je rekao Aljbin Kurti, manje-više, na isti način optužujući Srbiju, Vučića i nas iz sistema odbrane, za neki terorizam. A onda je ponovio onaj koji je bio prvi u našoj vojsci pre 15-ak godina. Neverovatno da srpski general ima isti stav kao Kurti. Ponoš koji je najtvrđi NATO lobista, koji je sve radio da vojsku ponizi, to je bio njegov cilj. To je nastavio i da radi kada je bio pomoćnik ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića. Kontradiktorno je da je neko obavljao državne funkcije, a da je tvrdo protiv nacionalnih interesa. Kurtiju ne zameram to što govori, jer je najveći tiranin na Balkanu. Ja mislim da je KiM i dalje deo Srbije, za razliku od Ponoša, koji bi sutra sve prihvatio od Zapada da se odreknemo dela teritorije. Taj kratak prikaz mržnje pokazuje danas kakva je situacija Srbije i koliki su pritisci. Što se tiče Albanaca na KiM, oni su za mene jedinstveni- vide Kosovo van Srbije i kao deo Velike Albanije. To je politika koja ima kontinuitet od Prve prizrenske lige od 1878. godine. Još je Josip Broz Tito bio živ kada su Albanci tražili protest 1968. godine, da se izbaci Metohija iz naziva, da dobiju status republike. To se nastavilo do današnjeg dana- rekao je Vučević i dodao da Kurti nije bio deo OVK, ali da je tvrdi albanski šovinista sa ciljem da bude svealbanski ujedinitelj.

-To je u programu njegove stranke, oni to ne kriju. Predsednik Vučić ima najnezahvalniju ulogu, da sedi s predstavnicima iz Prištine. Mi smo imali priliku, ili nepriliku, da razgovaramo s nekadašnjim liderima OVK, koji su delovali nešto razumnije od Kurtija. Da se razumemo. i oni žele da je Kosovo nezavisno, da je bez Srba, ali nisu sprovodili ovaj vid terora. Nema razlike albanskih političara po pitanju Kosova. Ništa u Briselu nije lako i lepo za nas, ali Srbija je izbegla scenario da bude krivac i neko ko hoće sukobe. Mi balansiramo na tankoj žici dok snažni vetrovi duvaju i treba da sačuvamo Srbe na KiM, naše mučenike na KiM, svakog dana nekog hapse, biju, ubijaju. To je naš narod koji je 25 godina pod okupacijom. Kako da nazovemo, da žive u Holivudu, u spa centru?

To je najveća politička prevara

On navodi da su izbori uvek demokratska opcija i da je SNS prihvatila politički izazov dela opozicije da se proveri legitimitet vlade i većine koja je imala podršku na prethodnim izborima.

-Ja mislim da je to dobra provera raspoloženja građana i ocena građana. Kako je moguće da je neko ko je po imenu i prezimenu Srbin traži sankcije protiv svog naroda, a iste te sankcije traži i Aljbin Kurti? Šta vi nama to poručujete? Ako pobede predstavnici tog bivšeg režima, kolone Dragana Đilasa, jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji, a priznanje mu je zvaničan dokument da je zaradio milijarde. Nije to naša fikcija, Đilas je prijavio da je milijarder. Vladalac te liste neće da se kandiduje direktno, nego pušta ove što imaju hrvatski pasoš. Ako ta kolona pobedi odmah će uvesti sankcije i otežati položaj KiM, nastaviće proces da Srbija bude deo NATO alijanse i bude vojno neutralna, i da Srbija i srpski narod budu proglašeni za genocidni narod i državu. To su započeli isti ti koji će biti nosioci liste Dragana Đilasa. A da ne zaboravim one druge, koji nas stalno optužuju da ne štitimo dovoljno KiM, da nismo verni srpskoj crkvi, Boško Obradović i Miloš Jovanović, usput francuski državljanin, ceo taj blok nemaju problem da naprave koaliciju sa Marinikom Tepić. I zato je to najveća politička prevara, da se građani ne bi čudili 18. decembra, pred Svetog Nikolu, kako je moguće da je Miloš Jovanović u koaliciji sa Ponošem. Moguće je, on je sam rekao da je to za njega prirodan put da se pobedi Vučić i SNS. Biće moguće ako građani to dozvole. To je jedno kokošarenje u politici. Da li možete da zamislite Aleksića ili Tepić kako zastupaju Srbiju?- tvrdi Vučević.



Autor: