Ja sam bio prvi čovek Dragana Đilasa, on je mislio da ću ja da ućutim, a ja sam svakog dana govorio istinu, rekao je za PINK, Dejan Bulatović, samostalni poslanik.

Komentarišući dešavanja u Skupštini Srbije, Bulatović je rekao da je to zapravo sve jedan cirkus, koji, kako kaže, sprovodi opozicija. Dodaje da se oni dogovaraju da to sve što groteksnije izgleda.

- Umesto da učestvuju u raspravi koja bi trebala da bude blagotvorna za narod, za građane, oni se trude da to što više obesmisle. Kako da što više vrište, a da se manje čuju ministri koji obrazložu i govore o tome. A kada se prenos završi, tada je još i gore. Tada počinju besomučna vređanja i provokacije - rekao je Bulatović.

Kako kaže, rade sve što mogu kako bi isprovocirali, nešto što bi moglo da se nazove nekakvo nasilje.

- To od nas ipak ne mogu da dobiju. Svi ljudi koji misle dobro ovoj zemlji i koji žele narodu da pomažu, neće pokleknuti pred tim pritiskom, traženjem nasilja. Oni ustvari traže nasilje ili na ulicama, Skupštini i konferencijama za medije - rekao je Bulatović.

On je rekao da želi da ukaže na jednu, kako kaže, ozbiljnu i strašnu stvar. Dodaje da, iako kampanja još uvek nije počela i izbori nisu raspisani, Ćuta izjavljuje da je on uzeo 300 hiljada evra od Andreja Vučića, da bi to Đilas sutradan ponovio u medijima.

- I na to još dodaje da je u pitanju 350 hiljada. Prvo, ja Andreja Vučića nikada nisam sreo u životu. Ali, jasno je da će oni ovu kampanju da koriste za takve stvari. Ja sam bio prvi čovek Draganu Đilasu, on je mislio da ću ja da ućutim, a ja sam svakog dana govorio istinu - rekao je Bulatović.

Kako ističe, gospodin Đilas treba samo da kaže jednu stvar, a to je, šta je uradio kada je video, da će da izađe iz stranke, kako kaže, koje mu je pare ponudio da ne izađe i da zaćuti.

- Moja jedina politička ambicija u Srbiji danas, jeste da podržim politiku koju vodi Aleksandar Vučić. Dobijamo sve ono o čemu smo maštali svi mi, i sada imamo politiku kakva treba da bude. I kada ja izrazim to mišljenje, onda žele da me kupe. A ja da sam hteo da budem kupljen, ostao bih kod Dragana Đilasa - rekao je Bulatović.

