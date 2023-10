'KURTI U BRISELU POKUŠAO DA PRODA JEDAN TRIK!' Vučić za Nacionani dnevnik: Hteo je da kupi vreme da bi nastavio da maltretira Srbe!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o jučerašnjim sastancima u Briselu, rekao je za Nacionani dnevnik Televizije Pink, da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pokušao da proda trik evropskim liderima.

Vučić je rekao da je tačno da smo u nekoj vrsti kvadrature kruga koji nije lako rešiti. Dodaje da iz nje neće biti lako izaći.

Kako kaže, Kurti je juče izveo jedan dobar, ali kratkoročan trik. Dodaje da ne veruje da to više može da prođe.

- On je izneo ideju da potpišu sva tri dokumenta, Briselski, Ohridski i ZSO. Zašto je on to izneo, jer je bilo jasno da Srbija to ne može da potpiše. Ali, to je bio trik, jer je svima jasno da on neće ispuniti sve, to je samo da bi kupio vreme - rekao je Vučić.

Kako kaže, on smatra da je to prilika da dobije na vremenu i nastavi na daljem progonu Srba.

- On neće ništa uraditi, ja to kažem unapred, kao što sam rekao stotinama puta - rekao je Vučić. Kako kaže, važno je da se zna da su postojali pokušali nekih ljudi iz našeg okruženja koji su loše govorili o Srbiji.

- Zahvalan sam svima koji su štitili međunarodno pravo i štitili regionalnu stabilnost i pomogli poziciji Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, građani mogu mirno da spavaju, nastavićemo da čuvamo stabilnost i pomažemo našem narodu na KiM.

Kako kaže, pozicija Srbije će nastaviti da snaži.

Vučić je rekao da nije bilo lako, dodaje da bi malo ko mogao u lice da im kaže sve kao on što je uradio.

Dodaje da se ponašao u skladu sa Ustavom, kao i da je u glavi sve vreme imao naš narod i ljude u Srbiji.

Kada su sankcije u pitanju, Vučić kaže da je danas bilo pokušaja nekih iz okruženja da traže to protiv Srbije, ali nije prošlo.

- Uskoro očekujemo veliku posetu iz EU, verujem da će to biti sastanak na najvišem nivou. Verujem da ćemo nastaviti razgovore, nama je EU ključni partner, naš najznačajniji partner, zato verujem da ćemo nastaviti saradnju - rekao je Vučić.

Kako kaže, sramota je što su neki odavde radili na tome da Srbija bude kažnjena, dodaje da je zbog toga što će ostati ponovo kratkih rukava, veoma srećan.

O izborima

Vučić je rekao da će izbore rapisati ili u sredu ili u četvrtak i dodaje da smatra da je važno da ljudi mogu da iskažu svoje mišljenje.

- Ono što je važno jeste da ljudi iskažu svoju slobodnu volju, da možete da čujete reči kritike, uvrede i klevete, ali da ipak ljudi racionalno donesu odluku kakvu budućnost žele. Da li žele katančenje naroda, do ćutanja na Progrom, na otcepljenje Crne Gore - rekao je Vučić.

Istakao je i da je više od 500.000 ljudi za vreme bivše vlasti ostalo bez posla.

- Mi danas imamo za 500.000 ljudi formalno zaposlenih nego što smo imali 2012. godine recimo. To su stvari koje prave ogromnu razliku. Ostaje na ljudima da kažu šta je to što žele.

- Novoizgrađenih zdravstvenih objekata, bolnica, kliničkih centara je za vreme njihove vlasti bilo nula, a od 2012. 147 novih objekata je izgrađeno - rekao je Vučić.

- Ovde nije reč samo o kilometrima puteva. Već je to i zapošljavanje ljudi, briga o ljudima, investicije od kojih se isplaćuju plate i penzije. Ono što je za mene posebno važno je da pokažemo brigu prema deci, ženama. I da insistiramo na mamografima, ultrazvukovima, rendgenskim aparatima, da sačuvamo svakog našeg starca, ženu, da obezbedimo veću sigurnost za našu decu, zato smo uveli taj amber alert, zato sam zabrinut zbog incidenata sa migrantima. Zato moramo da obezbedimo i da garantujemo veću sigurnost.

O migrantima

Vučić je rekao da je danas rekao ministru Gašiću, da moraju da urade stvari koje moraju, ili da se sklone da uradi neko drugi.

- Rekao sam da kažu da li su sposobni ili nisu, da ako nisu ja ću doneti odluku i vojska će da reši to pitanje i više im nikada neće pasti na pamet da se tako ponašaju i koriste teritoriju Srbije za takve obračune - rekao je Vučić.

Kako kaže, uvodile su i druge zemlje vojsku kada je bilo potrebno, dodaje da će tada da vide kako će ti kriminalci i šverceri da nestanu sa tog područja u jednom danu.

- Moja poruka građanima sa severa Srbije je ta da ćemo se postarati za ovo na jedan ili drugi način - rekao je Vučić.

O izbornoj listi

Vučić je rekao da nije važno kako će lista da se naziva, osim imena koje je predvodi. Dodaje da je naziv odličan i da govori o putu Srbije koji ne sme da bude prekinut.

- Uvek smo sa nečim nezadovoljni, a to je kada mi kažemo da nešto ne sme da bude zaustavljeno i ne sme da bude vraćeno u prošlost. Zamislite da se vrate oni koji bi nas vratili u ono što je bilo u njihovo vreme - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je odgovor "Srbija ne sme da stane" odgovor onima koji su želeli da ona stane. Dodaje da Srbija mora dostojanstveno da preživi gubitke i da nastavi da se bori.

- Ovo "Srbija protiv nasilja" je licemerno do beskraja. Ljudi koji svakoga dana pozivaju na nasilje, imaju listu koja se tako zove. A što njima smeta naša? Zato što oslikava sve ono što bi se dogodilo ako bi oni pobedili. Zato mislim da je taj naziv odličaj za čitav jedan narodni pokret koji će da se bori na ovim izborima - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da veruje da je pred njima zanimljiva kampanja, dodaje da bi voleo da bude sa manje uvreda.

Vučić je rekao da ne postoji niko ko se tako brutalno obogatio kao što je to Dragan Đilas.

O platama u Srbiji za vreme Dragana Đilasa i danas

- Što su propadale gradske firme i gradska preduzeća. Za naše firme oni napreduju, budžeti i uspesi su sve veći a ne manji - istakao je predsednik govoreći o lideru SSP Draganu Đilasu.

Kako je rekao, neto plata lekara u 2012 je bila 596 evra, sa povećanjem koje planiramo od prvog januara plata lekara biće 1.259 evra, za sve to vreme imamo vrlo čvrst i stabilan kurs dinara prema evru.

Dobra vest za penzionere Vučić je rekao da će penzioneri imati 30 posto popusta u Srbija vozovima sa penzionerskom karticom, ako i 10 posto na avio letove.

- To je više od 110 odsto za relativno kratak istorijski period. Uz sve probleme sa kojima smo se suočavali. Medicinske sestre imaju povećanje od 138 odsto. Prosečna plata medicinske sestre 2012. godine bila je 286 evra. Sa povećanjem s onim što još planiramo posle ovog septembarskog povećanja ide na 680 evra - rekao je Vučić i dodao:

- O čemu da brinemo ako ne brinemo o našim majkama, ženama? Moramo da pokažemo da ljudi vide da brinemo o njihovim životima, a ne samo statističkim pokazateljima.

- Srbija ide u dobrom smeru i hvala mnogo ljudima na ogromnoj podršci - zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo, Vučić se sastao sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, kao i sa kancelarom Nemačke Olafom Šolcom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i premijerkom Italije Đorđom Meloni.

