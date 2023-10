MIR SE MOŽE POSTIĆI SAMO ČVRSTIM POLITIČKIM REŠENJEM! Predrag Jeremić: To je jedini način i da se neutrašile Hamas

Urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić ocenio je govoreći za TV Vesti o ratu u Izraelu, da se mir može postići samo čvrstim, jakim političkim rešenjem.

- Juče smo imali veoma težak napad i sigurno ne tako laka situacija za narod Palestine. Izrael negde možda i od kada je najavio kopneni upad možda se i usporio u toj nameri jer ukoliko ne dođe do tog velikog napada sigurno da će mnogi civili ostati živi. Ukoliko do toga dođe biće to veliki egzodus, veliko stradanje civila. Do danas imamo 7.300 žrtava, od kojih je oko 3.000 dece, a govori se da je pod ruševinama u Gazi nakon granatiranja još hiljade žrtava - naveo je Jeremić.

Prema njegovim rečima, ukoliko se ovo ne zaustvai nalazimo se u velikom problemi i bojim se da ćemo ući u jedan veliki rat.

- Ali, izgleda da Izrael nema nameru da stane u svojim namerama, već će napasti Pojas Gaze. Tu je 2.500 miliona stanovinka, može očekivati ogormne žrtve. Sigurno da deo Bliskog Istoka neće ćutati, verujem da će se Iran suprotstaviti. Nemoguće je da se izbegne veći rat. Želeo bih da se to ne dogodi, ali u ovim trenucima teško - dodao je Jeremić.

On ističe da je kompleksno pitanje može li se Hamas u potpunosti eliminisati.

- Teško je porediti Hamas sa ISIS-om. Ukoliko i ovaj centar bude stopiran, očekujem da će se brzo pojaviti novi pokret otpora kod Palestinaca, u želji da se ta teritorija zaokruži - naveo je Jeremić.

On je mišljenja da je Hamas nemoguće eliminisati, ali da je ono što je Hamas uradio 7. oktobra učinio ima elemente terorističkog napada i po tome treba naći počinioce i kaznici.

- Međutim, mislim da treba da se nađe političko rešenje kao što je bilo za vreme Rabina i Arafata kada su i oni dobili nagradu za mir. Niko nema ništa protiv u svetu da i Palestina dobije svoju državu. Potrebno je političko jako, čvrsto rešenje, samo tako može da se obezbedni mir i neutrališe Hamas - naglasio je Jeremić.

Kako je ocenio, ako palestinski narod bude zadovoljan neće pružati otpor i neće se rađati ekstremistički napadi.

- Jednu od ključnih uloga imaju SAD, koje treba da obezbede taj razgovor, a ne da prete i svrstavaju se na stranu Izraela - istakao je Jeremić.

Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji smatra da Izrael najavama ofanzive i ovim pokretima koji to i nisu

- Pojas Gaze je uzak, šest kilometara do 15 kilometara. To je prostreljivo iz jednog tenka, to je mala širina, ne može se ni jedna dubina odbrane organizovati. Izrael kad bi stvarno hteo da krene, to bi izgledalo sasvim drugačije - naveo je Karan.

Kako je ocenio, Iran pripremom kopnene operacije opravdana strahovite udare iz vazduha.

- Ratuju navodno protiv Hamasa, a ubijaju Palestinske civile. Cilj ovog rata je pokretanje civila iz Pojasa Gaze i zauzimanje te teritorije - rekao je Karan.

